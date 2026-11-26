El Gobierno de Guatemala desplegó operativos en cielo, lagos y ríos de Zacapa e Izabal bajo el decreto de estado de sitio para combatir el narcotráfico. (Ministerio de Gobernación)

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El Congreso de Guatemala ratificó el estado de sitio en Zacapa e Izabal y habilitó a las fuerzas de seguridad a tomar el control de las cárceles de todo el país, mediante un decreto publicado el 26 de noviembre de 2026. La medida, impulsada por el presidente Bernardo Arévalo ante la violencia ligada al narcotráfico y al crimen organizado, prolonga durante 30 días la suspensión de garantías constitucionales en los dos departamentos orientales.

La decisión legislativa quedó formalizada con el Decreto Número 29-2026, difundido por el Diario de Centro América, el diario oficial guatemalteco. El Congreso había aprobado la ratificación el 17 de noviembre con 147 votos a favor, cuatro en contra y nueve ausencias, mientras que la publicación oficial ocurrió nueve días después.

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La disposición confirma el Decreto Gubernativo Número 8-2026, que Arévalo firmó junto al Consejo de Ministros el 14 de noviembre. El nuevo texto amplió el alcance de la declaratoria al sistema penitenciario nacional, una facultad que no estaba incluida en la medida inicial.

Una edición del Diario de Centro América presenta el Decreto 29-2026 del Congreso de Guatemala referente al estado de sitio en los departamentos de Izabal y Zacapa. (Diario de Centroamerica)

El control penitenciario extendido a todo el país

La reforma del artículo 1 establece que las fuerzas de seguridad pueden asumir el control de las cárceles del país, además de intervenir en Zacapa e Izabal. La autorización trasciende los dos departamentos donde fue declarado el estado de sitio.

El artículo 4 reformado mantiene restringida la plena vigencia de los derechos reconocidos en los artículos 6, 26, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la República. El decreto dispone que esas limitaciones se aplicarán “estrictamente en la medida necesaria para actuar en contra de grupos delictivos organizados u organizaciones criminales”.

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Las empresas de seguridad privada debidamente registradas quedaron exceptuadas de las restricciones. El decreto no necesitó sanción del Organismo Ejecutivo y comenzó a regir el mismo día de su publicación.

El presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colíndres, firmó la norma junto con los secretarios Juan Carlos Rivera Estévez y Gerson Geovanny Barragán Morales. La decisión responde a una seguidilla de ataques armados ocurridos en la región oriental, fronteriza con Honduras.

El 27 de septiembre, un ataque armado dejó ocho muertos en Huité, Zacapa. El 13 de noviembre, cinco personas, entre ellas una madre y dos de sus hijos, fueron asesinadas en el caserío El Tocino, de la aldea La Majada, también en Zacapa, mientras que dos hombres murieron ese mismo día en Puerto Barrios, Izabal.

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El Gobierno atribuyó esos hechos a organizaciones criminales transnacionales relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal de jade y oro. Antes de la declaratoria, el Departamento de Estado de Estados Unidos había designado como organizaciones terroristas a tres grupos locales, incluidos Los Lorenzana y Los Mendoza, por sus nexos con cárteles mexicanos.

Los agentes de la Policía Nacional Civil inspeccionaron el centro de detención Los Jocotes en Zacapa para incautar teléfonos celulares y armas. (Sistema Penitenciario de Guatemala)

52 detenciones y decenas de armas incautadas

Los operativos realizados entre el 15 y el 21 de noviembre dejaron 52 detenidos, de los cuales 35 tenían órdenes judiciales pendientes y 17 fueron capturados en flagrancia. El Ministerio de Gobernación informó además que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ejecutaron 68 allanamientos junto con fiscales.

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Las fuerzas de seguridad incautaron 48 armas de fuego: pistolas, fusiles, escopetas y carabinas. También decomisaron 2.359 municiones, 45 tolvas, 41 teléfonos móviles, 28 radios portátiles y 178.513 quetzales en efectivo.

El saldo incluyó 28 motocicletas y 18 vehículos, entre picops y camionetas, además de un automóvil recuperado tras haber sido reportado como robado. Las diligencias alcanzaron distintos municipios de Zacapa e Izabal durante la primera semana de vigencia de la medida.

El 21 de noviembre, los allanamientos en la aldea La Reforma, en Huité, permitieron decomisar 17 armas de fuego. En Teculután, las autoridades hallaron otras 15 armas y nueve vehículos.

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Dos días antes, agentes antinarcóticos detuvieron a Francisco N, de 22 años, durante una serie de registros en los que localizaron 11 armas de fuego y un cargamento de cigarrillos de contrabando. El Ministerio de Gobernación investiga la procedencia de esa mercadería.

El 20 de noviembre fue capturado Francisco Javier Hincapié Lorenzana, de 22 años, nieto de Waldemar Lorenzana Lima, conocido como El Patriarca y fundador del cartel Los Lorenzana. La detención fue confirmada por Infobae y ocurrió en la aldea Llano Largo, en Río Hondo, Zacapa.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil realizó 20 allanamientos judiciales simultáneos durante ese operativo. En el inmueble vinculado al detenido encontraron tres fusiles de asalto, cuatro escopetas, tres pistolas, dos automóviles, ocho motocicletas sin matrícula, 136.903 quetzales y cigarrillos de contrabando.

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Momento en que se realizó la aprehensión de Francisco Javier Hincapié Lorenzana. (PNC de Guatemala)

Más de 6.000 personas identificadas en los controles

Los puestos de control instalados en ambos departamentos permitieron identificar a más de 6.000 personas durante los siete días incluidos en el balance oficial. La Policía registró además 3.131 vehículos, 1.350 motocicletas y 14 armas de fuego.

Los agentes solicitaron consultas de solvencia para 5.160 personas, 2.780 vehículos, 1.253 motocicletas y 13 armas de fuego. Esas verificaciones buscan establecer si existen órdenes de captura pendientes.

Los controles continuaron después del 21 de noviembre. El 23 de noviembre, investigadores y fiscales incautaron dos pistolas, tolvas, municiones y teléfonos móviles durante allanamientos en Livingston, Izabal, mientras que en San Jorge, Zacapa, fueron identificadas 185 personas y registrados 123 vehículos.

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