Jorge Macri calificó el operativo como un error grave y extendió disculpas públicas a las familias, a los trabajadores y al comerciante afectado

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Las imágenes del operativo en el café Tina se propagaron con rapidez por las redes sociales y provocaron indignación. Los inspectores y policías desmantelando el deck de la cafetería ubicada en Caballito mientras los clientes aún tenían sus tazas sobre la mesa. Fue el martes, en la calle Juan B. Ambrosetti al 365, y la escena derivó en forcejeos, el reclamo del dueño del local, la detención de un empleado y, finalmente, en sanciones del propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los funcionarios que condujeron la operación. Ante el episodio, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, pidió disculpas a través de sus redes sociales.

El mandatario porteño fue directo en el comunicado: “Fue un error grave y no debería haber pasado”. Por esa razón, según explicó en su cuenta de X, dispuso el despido del funcionario que estaba a cargo del operativo. Además, el comisario de la jurisdicción y los agentes del equipo de seguridad fueron pasados a disponibilidad.

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Macri también pidió disculpas a los afectados. “Le pido disculpas a las familias y clientes que se vieron afectadas por lo ocurrido, a los trabajadores y al dueño del local”, escribió en el mensaje compartido a través de su cuenta oficial.

El mensaje de Macri por el operativo en Caballito

El procedimiento había sido ordenado por Espacio Público del Gobierno de la Ciudad en el marco de los cambios de tránsito vinculados a la inauguración del Trambus, el sistema de transporte que modificará la circulación en las arterias de Caballito y Villa Crespo. Para el funcionamiento de ese esquema vial se requería liberar espacio en la vía pública, lo que implicaba remover estructuras como decks de bares y cafeterías instalados sobre la vereda.

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El propietario del establecimiento, Jorge Prado, contó que el viernes anterior había recibido una notificación del Gobierno con un plazo de diez días para retirar el deck por sus propios medios. Según su relato, ya había contratado a alguien para desarmar la estructura cuando llegaron los inspectores. Lejos de permitirle continuar con esa tarea, una empresa tercerizada contratada por el GCBA cortó las maderas con una amoladora. Prado también denunció que durante la intervención se rompieron mesas, sillas y otros elementos del negocio.

La intervención fue ejecutada por personal del área de Ordenamiento Urbano con respaldo de efectivos de la Policía de la Ciudad. Entre los presentes en el momento del operativo había clientes que todavía consumían, entre ellos una menor de edad y su familia. Una mujer reclamó que acababa de pagar su café y quería terminarlo, pero los efectivos continuaron con el desmonte sin atender la protesta. El reclamo de los vecinos tampoco frenó la operación. Un empleado del local que intentó obstaculizar la intervención terminó detenido, acusado de haber agredido a un inspector.

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La remoción de estructuras en la vía pública respondió a las obras viales para la incorporación del sistema Trambus en Caballito y Villa Crespo

Las imágenes circularon con rapidez en redes sociales y la repercusión llegó a la escena política. Distintos dirigentes de la oposición cuestionaron públicamente la manera en que el operativo fue conducido, en particular el hecho de que los efectivos avanzaran sobre el establecimiento con clientes adentro y que el desmantelamiento se llevara a cabo con una amoladora mientras los comensales permanecían sentados en el lugar.

Ante la presión pública, el Ejecutivo porteño reconoció las fallas. En un comunicado, el GCBA señaló: “Durante el procedimiento se generaron incidentes entre inspectores del área de Ordenamiento Urbano, la Policía de la Ciudad, empleados y el dueño del local que afectaron a los clientes que estaban en el deck, lo que no debería haber sucedido”. La administración remarcó que ese tipo de actuaciones no se corresponde con los principios de cuidado a los vecinos, garantía de convivencia y acompañamiento a quienes trabajan e invierten en Buenos Aires.

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Como resultado de una investigación interna que estableció las responsabilidades, el Gobierno dispuso la destitución del funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano que comandó el procedimiento, y aplicó sanciones al comisario de la jurisdicción 6A y a los agentes del equipo de seguridad, que quedaron pasados a disponibilidad. Macri, por su parte, extendió disculpas públicas a todos los afectados por lo ocurrido en la cafetería de Ambrosetti al 300.