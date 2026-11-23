El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, es recibido entre aplausos por empleados congregados en el atrio de las instalaciones corporativas de la empresa. (X/@KobeissiLetter)

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Jensen Huang volvió a pisar las oficinas de Nvidia como presidente y director ejecutivo de la compañía, en un regreso que generó una ovación de pie entre los empleados y una reacción inmediata en los mercados financieros.

“Voy a ser un mejor CEO la segunda vez” y “Seré un mejor director ejecutivo en esta segunda etapa”, son las frases que más se leen en redes sociales de algunos empleados sobre el mensaje que dio Jensen a sus equipos.

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El video, grabado por un empleado de Nvidia, se volvió viral en minutos luego de que registrara la llegada de Jensen nuevamente como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del consejo de administración, tras su salida luego de una investigación por posible espionaje chino.

El taiwanes se fue vestido completamente con ropa negra como acostumbra a hacerlo, pero no llevó su tradicional campera negra de cuero con el que es conocido a nivel mundial en los eventos donde tiene presencia pública. REUTERS/Ann Wang/File Photo

El taiwanes se fue vestido completamente con ropa negra como acostumbra a hacerlo, pero no llevó su tradicional campera negra de cuero con el que es conocido a nivel mundial en los eventos donde tiene presencia pública.

La reincorporación se produjo tras una decisión unánime del consejo de administración, que decidió restituirlo en el cargo con efecto inmediato. El anuncio provocó que las acciones de la empresa subieran un 31,8% en las operaciones de Nasdaq.

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“El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar NVIDIA y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes», afirmó Harvey C. Jones, presidente del Consejo.

Y añadió: «“enemos plena confianza en Jensen y esperamos colaborar con él en su regreso al liderazgo de la compañía. Agradecemos a Colette Kress su excelente labor como Directora Ejecutiva interina, además de seguir desempeñando sus funciones como Directora Financiera de NVIDIA”.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante una rueda de prensa improvisada tras asistir a la recepción del ecosistema de IA en Tokio (Japón), el 16 de julio de 2026. REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo

Jensen Huang regresa como director ejecutivo de Nvidia tras decisión del consejo

El directivo retomó el liderazgo de la compañía fabricante de chips después de un proceso en el que el consejo evaluó su continuidad al frente del grupo.

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Según Nvidia, los directores mantuvieron varias conversaciones con Huang antes de resolver su regreso y descartaron que su reincorporación represente riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Al dirigirse a los trabajadores de la empresa, Huang expresó: “Seré un mejor director ejecutivo en esta segunda etapa”. La frase resumió el tono de su primer encuentro con el personal tras la vuelta a sus funciones.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, junto a su esposa, Lori Huang (izquierda), y con una empresaria china señalada por Estados Unidos como presunta espía (derecha). (Composición fotográfica) (Composición Reuters/captura de video )

El escándalo detrás de la salida previa de Jensen Huang de Nvidia

El regreso de Huang llega después de una salida marcada por una controversia personal. El ejecutivo había renunciado a sus cargos luego de admitir una relación extramatrimonial con una exejecutiva de una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

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Esa compañía era cliente de Nvidia y había sido señalada por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con espionaje chino y por el desvío de chips restringidos. Ese fue el episodio que llevó a Huang a dejar la dirección de la empresa antes de su reciente reincorporación.

La salida de Huang llevó a una caída de las acciones de la compañía y con informaciones sobre un posible escrutinio contable de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La empresa llegó a perder más de USD 1 billón de valor de mercado desde el inicio de la crisis. En paralelo, empleados y figuras de Silicon Valley promovieron cartas en favor del regreso del cofundador de Nvidia. Uno de ellos fue el magante, Elon Musk y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, con quien había tenido reuiniones previo al escándalo que lo llevó a su salida del cargo.

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