El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso en el 13° Congreso de Economía Regional en Corrientes.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que una suba del tipo de cambio sea la salida para que la Argentina gane competitividad. Frente a esa alternativa, planteó que la respuesta pasa por reducir la carga sobre el sector privado y sostener el programa en marcha. En paralelo, volvió a criticar al kirchnerismo.

Durante el 13° Congreso de Economía Regional, organizado por la Fundación Club de la Libertad, el funcionario cuestionó a quienes insisten con una corrección cambiaria. “Imagínense el error conceptual de los que piensan constantemente que la Argentina tiene que devaluar. La competitividad no pasa por el tipo de cambio”, sostuvo.

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Para respaldar su postura, apeló a los antecedentes del país en materia monetaria. “Si fuera un tema de tipo de cambio, seríamos la economía más competitiva del mundo porque somos el país que más ha pisoteado su moneda y que más ha devaluado. Hay que dejar de pensar que la devaluación es el camino”, apuntó.

De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda separó la discusión sobre la competitividad del plano cambiario y la trasladó al terreno tributario, donde ubicó la tarea de la administración nacional.

La baja de impuestos

En ese contexto, el ministro fue directo sobre la herramienta elegida por la gestión de Milei para mejorar la competitividad. “Por el lado del gobierno nacional, se mejora la competitividad bajando impuestos. Contando este año, vamos a haber bajado prácticamente 4 puntos del PIB en impuestos”, señaló.

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“Es el equivalente a unos USD 28.000 millones al año que se le están devolviendo al sector privado. Y vamos a seguir por esa tónica”, agregó Caputo sobre el alcance de esa reducción.

Caputo sostuvo que, por la baja de impuestos, la gestión Milei le está devolviendo USD 28.000 millones al año al sector privado. (Europa Press)

La mirada de Caputo también incluyó a algunas provincias, que están bajando las alícuotas de Ingresos Brutos. “Veo esto con mucho optimismo porque cada vez veo a los gobernadores más comprometidos, exceptuando a los kirchneristas”, planteó.

“Esto es un desafío para las provincias porque para muchas Ingresos Brutos representa el 80% de sus ingresos. Hay que ponerle mucho empeño porque es el impuesto más distorsivo que tenemos”, analizó. Asimismo, aseguró que hay mucho por hace en el impuesto a los Sellos, al que calificó como “nefasto”.

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“Desde Nación, estamos proponiendo a las provincias que lo eliminen y nosotros compensarlas por el 50% de lo que dejan de cobrar con el fin de incentivarlos. Tenemos que lograr sacarles el pie del Estado de encima a los privados”, declaró.

Mantener el rumbo

La continuidad de la política económica fue otro de los ejes de la exposición. “Todo esto lleva tiempo. Este es el camino. Consiste en recuperar la confianza y ganar credibilidad. ¿Para eso qué hay que hacer? No desviarse del rumbo”, expresó.

Esa definición tuvo como contracara las sugerencias de modificar la estrategia ante el desempeño de la actividad. “Exactamente lo contrario a lo que sugieren algunos ahora: ‘Como la economía no está creciendo tanto, hay que hacer un plan platita’”, cuestionó.

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Caputo descartó esa posibilidad y la vinculó con las decisiones del pasado. “Es exactamente lo contrario, hay que mostrar la convicción de mantener el rumbo porque esas fueron las medidas que nos terminaron llevando al caos”, indicó.

En la misma línea, hizo hincapié en los plazos que requiere el programa: “La gente tiene que entender que este es un proceso de largo plazo y que lo más importante es no perder la convicción, perseverar”.

El escenario global y las críticas al kirchnerismo

Las condiciones internacionales también formaron parte del análisis de Caputo. “Los flujos salen de las inversiones consideradas como más riesgosas de los países emergentes y se refugian más en lo que consideran activos de menor riesgo”, describió el ministro.

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Caputo sostuvo que "el segundo mandato de Cristina fue mucho peor que el primero".

A partir de ese escenario, estableció una comparación con las gestiones previas. “Toda esta situación global en un contexto de las políticas anteriores hubiera sido devastador”, aseguró.

Las objeciones se extendieron a la sucesión de mandatos kirchneristas. “Sistemáticamente, siempre volvieron peores. El primer mandato de Cristina Kirchner fue mucho peor que el de Néstor Kirchner. El segundo de Cristina fue mucho peor que su primero”, enumeró.

“Y el tercero fue el peor de la historia. Siempre lograron volver peores. Digo, por si alguno se come el cuento de que pueden volver mejores”, lanzó Caputo.

El cambio en la política de subsidios

Continuando con las críticas a los gobiernos anteriores, Caputo cuestionó la política de subsidios impulsada por el kirchnerismo. “Antes se financiaba a todos, hasta el que vivía en un country. Eso lo terminaban pagando los que menos tienen, como los jubilados, cuando iban al almacén o el supermercado”, comentó.

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“Los subsidios se financiaban con emisión, que generaba una inflación galopante. La gente salía corriendo para sacarse los pesos de encima y convalidar cualquier precio. Hoy estamos viendo una recomposición de precios relativos que es fundamental para que haya inversiones”, continuó.

“Los subsidios ahora llegan a las familias que lo necesitan”, insistió el ministro de Economía.