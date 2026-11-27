Martín Redrado advirtió que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central mantiene la posibilidad de asistir al Estado a través de la política de encajes

Guardar

Martín Redrado, economista y expresidente del Banco Central, consideró que la reforma de la Carta Orgánica de la entidad representa un avance institucional porque limita el financiamiento al Tesoro y restringe el uso de los recursos de la autoridad monetaria. Además, recordó el enfrentamiento que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner en 2010 y sostuvo que, con las nuevas disposiciones, el Gobierno habría tenido mayores dificultades para disponer de las reservas.

La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones. La norma establece como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda, limita la emisión y prohíbe el financiamiento directo al sector público.

PUBLICIDAD

En diálogo con Infobae al Regreso, Redrado calificó la modificación como “un paso adelante importante que le da fortaleza institucional al Banco Central”. Sin embargo, advirtió que todavía existe un mecanismo que podría permitir una asistencia indirecta al Estado. “Quedó una rendija ahí que es la política de encajes”, señaló, en referencia a la posibilidad de que los bancos incorporen títulos públicos dentro de los requisitos de liquidez.

El economista también puso el foco en la importancia de establecer límites que trasciendan a los gobiernos de turno. En ese sentido, recordó su salida de la presidencia del Banco Central, el 6 de enero de 2010, luego de su enfrentamiento con Cristina Kirchner por la utilización de reservas internacionales para pagar deuda externa.

PUBLICIDAD

Consultado sobre cómo habría cambiado aquel episodio con la nueva legislación, consideró que el Poder Ejecutivo habría encontrado mayores obstáculos para avanzar. “Le hubiera sido más difícil”, respondió. Y fue contundente al referirse a la posibilidad de disponer de los recursos de la entidad mediante un decreto: “No podía manotear ni pesos ni dólares”.

Redrado calificó la política monetaria como errática y sostuvo que el equipo económico desaprovechó dos instancias para normalizar el esquema cambiario (Infobae en Vivo)

Redrado sostuvo que una medida de esas características habría sido inconstitucional bajo el nuevo marco legal. También recordó que, cuando dejó el organismo, las reservas internacionales rondaban los USD 50.000 millones y planteó que el país podría contar actualmente con USD 100.000 millones si esos recursos no se hubieran utilizado.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, el exfuncionario también analizó la situación actual de las reservas y diferenció los activos brutos informados por el Banco Central de los dólares que efectivamente están disponibles. Para realizar ese cálculo, explicó que deben descontarse el swap con China, los encajes correspondientes a los depósitos privados en moneda extranjera y el préstamo garantizado con títulos públicos que la entidad obtuvo de bancos internacionales.

Después de considerar esos compromisos, Redrado estimó que las reservas líquidas rondan los USD 8.000 millones. “Ahí tenés más o menos las reservas líquidas”, sostuvo.

La estimación se conoció en medio de las discusiones por los próximos vencimientos de deuda, entre ellos un compromiso por USD 4.600 millones previsto para el 9 de enero. Frente a ese escenario, el economista cuestionó la planificación oficial para conseguir las divisas necesarias y refinanciar las obligaciones.

PUBLICIDAD

“Lo fundamental que ha fracasado aquí es el programa financiero que presentó el Gobierno”, afirmó. Según explicó, las colocaciones de títulos en dólares en el mercado local perdieron atractivo desde agosto y las expectativas de ingresos provenientes de privatizaciones tampoco se concretaron. “No hay apetito, la tasa de interés ha subido mucho para esos títulos”, agregó.

También puso en duda la disponibilidad efectiva de los recursos que el Gobierno presenta como respaldo ante eventuales tensiones cambiarias. Al referirse a la denominada “bazuca” financiera, cuestionó los cálculos que incluyen distintos instrumentos y fondos cuya utilización no está garantizada. “En esa bazuca había mucho aire”, resumió.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos que mencionó fue el swap con China. Redrado advirtió que los yuanes no equivalen a dólares de libre disponibilidad y que su conversión depende de las autorizaciones de las autoridades de ese país. “El yuan no es una moneda convertible en el mercado internacional”, explicó.

El expresidente del Banco Central sostuvo que la utilización de reservas por decreto habría resultado inconstitucional bajo el nuevo marco legal (Infobae en Vivo)

Pese a sus reparos, consideró que el Gobierno cuenta con herramientas para administrar las presiones cambiarias, aunque reclamó mayor previsibilidad. “Debería hacer una política cambiaria más clara, más previsible de lo que ha hecho hasta ahora”, sostuvo. También descartó que una eventual tensión sobre el dólar justifique reinstalar restricciones cambiarias para las personas físicas: “Sería una medida desesperada y además la vuelta sería una vuelta hacia atrás”.

PUBLICIDAD

En cuanto a las perspectivas económicas, Redrado planteó que el Gobierno necesita coordinar cuatro áreas: la política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera. Si bien reconoció la importancia de mantener el equilibrio presupuestario, cuestionó las decisiones adoptadas en los otros frentes. “La política monetaria ha sido muy errática”, afirmó.

Además, consideró que el equipo económico desaprovechó dos oportunidades para avanzar en una normalización cambiaria: después de las elecciones legislativas y cuando el riesgo país se ubicó cerca de los 400 puntos básicos. “Tuvo dos ventanas de oportunidad”, señaló.

Sobre la actividad, advirtió que el crecimiento continúa concentrado en sectores exportadores, como la energía, la minería y el agro, mientras que la inversión muestra señales de debilidad. En ese sentido, citó una proyección de Fundación Capital que anticipaba una caída de seis puntos para el año. “Lo único que crece en la Argentina son las exportaciones”, resumió.

PUBLICIDAD

Por último, al evaluar el escenario financiero y político hacia 2027, Redrado consideró que los problemas de la economía explican buena parte de la percepción de riesgo de los mercados. Frente a las referencias al denominado “riesgo kuka”, estimó que el 70% del riesgo país responde a factores de la política económica y el 30% al contexto internacional.

El economista también distinguió entre la voluntad del Gobierno de cumplir con sus compromisos externos y su capacidad para conseguir los fondos necesarios. “Una cosa es la voluntad y otra cosa es la capacidad de pago”, advirtió.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.