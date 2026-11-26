El argentino de Alpine se divirtieron en la previa del Gran Premio de Qatar

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Franco Colapinto volvió a brillar fuera de la pista. El argentino se destaca constantemente en la Fórmula 1 y, durante el media day del Gran Premio de Qatar, cambió de deporte: participó en un desafío de básquet con su compañero de Alpine Pierre Gasly. En medio de la actividad, el joven de 23 años protagonizó un blooper gracioso al intentar colgarse del aro.

“Estamos concentrados en el partido”, escribió la cuenta oficial de la escudería francesa en X (antes Twitter). Allí, realizó una compilación de la competición entre la dupla de corredores en el paddock del Circuito Internacional de Lusail. El francés se lució al embocar en tres oportunidades, aunque el argentino no se quedó atrás con dos anotaciones.

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El momento más divertido llegó con un video aparte que publicó Alpine: “Oops... Cuando tu cabeza está muy concentrada en el juego”. Colapinto intentó realizar una volcada y colgarse del aro. Sin embargo, la estructura no resistió su peso y casi se le cae arriba de la cabeza. “No es lo suficientemente fuerte”, soltó el argentino entre risas, mientras el resto de los presentes no podía aguantar las carcajadas.

Los pilotos de Alpine se divirtieron en la previa del Gran Premio de Qatar

Respecto al desarrollo de lo que será el Gran Premio de Qatar, Colapinto anticipó que el trazado de Medio Oriente será complejo para Alpine. El Circuito Internacional de Lusail, sede de la penúltima carrera del calendario 2026, expondrá las debilidades del A526 por sus altas temperaturas, curvas veloces y mayor desgaste de neumáticos. “Creo que normalmente son las pistas en las que sufrimos un poco más. Es donde normalmente quedan un poco más expuestas nuestras debilidades. El calor, las velocidades muy altas, exigir mucho al neumático”, explicó ante Motorsport sobre las dificultades de la pista.

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El piloto de 23 años llegó a Qatar después de terminar sexto en Las Vegas, una posición que también había alcanzado esta temporada en el Gran Premio de Canadá. Pierre Gasly fue quinto en la carrera estadounidense y permitió que Alpine sumara puntos con sus dos monoplazas. La actuación en Las Vegas contrastó con el panorama que prevé el bonaerense para Qatar. El circuito callejero de Estados Unidos, con rectas extensas y bajas temperaturas, favoreció las condiciones que habitualmente busca el equipo francés.

“Fue bueno, por supuesto, creo que para el equipo y para todos. Fue bueno volver a sumar puntos con ambos autos y fue una carrera muy sólida para los dos. Creo que, especialmente, estar peleando con los McLaren, los Ferrari, los equipos de punta, fue muy lindo. Probablemente la pista nos ayudó, había muchas rectas, hacía mucho frío, es un poco lo que normalmente queremos”, valoró Colapinto.

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Qatar plantea el escenario inverso: temperaturas elevadas, velocidades sostenidas y curvas largas que incrementan la exigencia sobre los compuestos. El piloto reconoció que Alpine todavía debe avanzar en ese terreno. “Hay mucho que aprender de estas curvas largas y de alta velocidad. Para nosotros es un área en la que tenemos que seguir mejorando”, sostuvo. El equipo tendrá tres sesiones de entrenamientos libres para ajustar el monoplaza antes de la clasificación. “Eso va a ayudar a entender un poco más el auto. Esperemos llegar en buenas condiciones a la clasificación”, señaló Colapinto.

“Qatar no me trató de la mejor manera. Voy a tratar de darlo vuelta y tener un buen finde. Contento siempre de volver a Qatar. Es lindo y especial. Un lugar que nos trae muchos recuerdos. En la F1 no fue mi mejor circuito, pero es una pista que me gusta. Capaz que no se adapta tan bien a nuestro auto como Las Vegas: hace mucho calor, hay curvas rápidas que, a lo mejor, no nos viene bien al auto o nuestras fortalezas como equipo”, comentó en diálogo con ESPN.

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La carrera también estará condicionada por el máximo de 27 vueltas que Pirelli, la marca italiana proveedora de neumáticos de la Fórmula 1, fijó para cada juego de compuestos. La medida reduce las alternativas estratégicas de las escuderías y, según Colapinto, vuelve más lineal el desarrollo de la competencia. “Creo que eso hace que la carrera sea un poco más aburrida o un poco más lineal. Cuando todos tienen que parar dos veces, normalmente una de las paradas es bastante predecible”, detalló el argentino.

El corredor recordó que la situación ya se había presentado en la edición anterior del Gran Premio de Qatar, cuando las detenciones coincidieron con un auto de seguridad o un auto de seguridad virtual. “El año pasado ya pasó que paramos durante un auto de seguridad o un auto de seguridad virtual. Eso hace que la carrera sea más aburrida, así que no es lo ideal”, afirmó.

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La actividad en Qatar iniciará el viernes a las 10:30 (hora argentina) con la FP1, mientras que la FP2 iniciará a las 14:00. Tras los últimos entrenamientos pautados para las 11:30 del sábado, la clasificación se llevará a cabo a las 15:00. La carrera principal del domingo comenzará a las 13:00.