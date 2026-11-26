La conductora de Todo cocinado contó que un pozo dañó dos ruedas de su auto y lanzó un duro reclamo. Las imágenes (Video: Instagram)

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Rocío Marengo vivió un momento de tensión al volante y no se guardó nada. La conductora de Todo cocinado, el ciclo que conduce por las tardes de El Nueve, denunció que un enorme bache en la ruta provincial 47 dañó dos neumáticos de su auto y puso en riesgo su viaje por el interior de la provincia de Buenos Aires. “Seguimos vivos de pedo”, lanzó, enojada.

El episodio ocurrió mientras circulaba por el camino que une Luján con Navarro. De acuerdo con el relato que publicó en sus historias de Instagram, la actriz tomó un pozo de grandes dimensiones y una de las cubiertas quedó destruida. Pero el problema no terminó allí: cuando su hermano se acercó para ayudarla, descubrieron que la rueda trasera también había sufrido daños.

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Rocío Marengo mostró los daños que sufrió su auto tras caer en un pozo de la ruta 47 (Instagram)

“Casi nos matamos”, lanzó Marengo, todavía afectada por el susto. En una primera historia intentó tomarse la situación con humor y escribió que no cenaría porque ya se había “comido el pozo más grande de la Argentina”. Sin embargo, luego dejó claro que la experiencia había sido mucho más grave de lo que podía mostrar esa broma.

“Me estoy guardando todo lo que siento en este momento. Tengo el corazón parado del susto”, expresó en un video. Ya en su casa, con el vehículo reparado, volvió a las redes y apuntó de lleno contra el estado de los caminos bonaerenses.

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“Ahora que pasó el susto y ya estamos en casa. ¿Qué onda Vialidad? ¿Quién se hace cargo?”, preguntó. La conductora incluyó en su reclamo a las rutas provinciales 47 y 42, y cuestionó la falta de mantenimiento en esos trayectos.

La conductora de Todo cocinado denunció el mal estado de las rutas 47 y 42

Marengo aseguró que el auto que viajaba detrás del suyo atravesó un incidente similar. Por eso elevó el tono de su denuncia: “¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos?”. También definió los pozos como “gigantes” y sostuvo que continuaba asustada tras el impacto.

“Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así. Estoy indignada y sigo asustada. Año 2026, una barbaridad”, escribió la conductora, quien agregó que se estaba moderando al expresar lo que pensaba sobre el tema. Allí volvió sobre el hecho y alertó por el peligro que, según expresó, representa el bache de la ruta 47 para quienes transitan por ese corredor.

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“Casi nos matamos”, escribió Marengo tras el episodio que vivió mientras manejaba

La figura televisiva explicó que la ruta 47 comunica Luján con Navarro y remarcó que se encuentra deteriorada. Sobre la ruta 42, que lleva hacia La Choza, fue aún más contundente: aseguró que está “directamente abandonada”. “¿Qué onda la gente que labura para que los argentinos tengamos un país mejor? No los veo. ¿A quién le escribo? ¿Al gobernador? ¿Al presidente?”, planteó.

El descargo no quedó limitado a su propia experiencia. La conductora de El Nueve compartió los mensajes que comenzó a recibir de seguidores de distintos puntos de la provincia, quienes también denunciaron el mal estado de las rutas. Una usuaria mencionó la ruta 226, en el tramo entre Olavarría y Henderson, y la ruta 33 antes de llegar a Bahía Blanca.

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Ese mensaje también planteó que la paralización de la obra pública había afectado el empleo en Olavarría. Marengo decidió replicarlo y anticipó que daría visibilidad a los reclamos que le llegaran. “Todos quieren cargos políticos, después no hacen nada. Mientras tanto los argentinos arriesgando la vida en la ruta”, escribió.

La actriz cuestionó a las autoridades por la falta de mantenimiento de los caminos

La exmodelo, que se mostró movilizada durante toda la secuencia, agradeció a quienes le enviaron sus testimonios y reiteró que su planteo no respondía a una posición partidaria. En publicaciones posteriores, aclaró que su preocupación era la seguridad de las personas que viajan por las rutas.

Finalmente, dejó una reflexión que resumió su enojo luego del accidente. “Viajar por nuestro país y llegar a destino es seguir viviendo de pedo”, sostuvo. Y cerró su reclamo con un pedido dirigido a quienes ocupan u ocuparon cargos públicos: “Los que estuvieron, están o estarán, me da lo mismo quién. Hagan. Piensen en los argentinos”.

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