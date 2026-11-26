La FIA y la Fórmula 1 llevaron a cabo la reunión anual con los pilotos en Qatar (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

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La FIA implementó un peculiar método para debatir sobre los cambios en las normas de la Fórmula 1. En la reunión anual con los pilotos, que se llevó a cabo durante el media day del Gran Premio de Qatar, la organización realizó un juego interactivo para obtener diferentes opiniones de los corredores. El propósito fue crear un ambiente más “distendido” y respuestas más “honestas” sobre cuándo y cómo deberían penalizar las maniobras de carreras. Una de las alternativas consiste en aplicar la pérdida de una posición, en lugar de recibir un castigo de tiempo.

El encuentro reúne habitualmente a pilotos y comisarios para debatir decisiones adoptadas durante el año y evaluar si los criterios de competición o de castigo requieren ajustes. Esta vez, el cuestionario interactivo buscó recoger respuestas más sinceras que las que podrían surgir en una discusión abierta. Los participantes analizaron una serie de maniobras ocurridas durante la temporada. “Se entiende que algunos de los incidentes analizados provocaron un acuerdo unánime entre los pilotos y los comisarios sobre la sanción impuesta, mientras que otros terminaron con opiniones más divididas”, reveló el portal especializado The Race.

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El sistema también generó un clima menos formal para discutir las decisiones. La intención era que los asistentes pudieran expresar sus posiciones con mayor comodidad y que los comisarios percibieran cómo los pilotos interpretan los límites de una maniobra en pista. Tradicionalmente, los corredores tenían que tomar la palabra en el cónclave, mientras que el cuestionario anónimo generó un punto de vista diferente en la reunión.

Según informó el periodista Adam Cooper, algunas de las maniobras que se analizaron en la reunión anual de la Fórmula 1 fueron el toque entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el Gran Premio de México, el toque entre el monegasco de Ferrari y Liam Lawson en Brasil y el sobrepaso por fuera de los límites de pista del británico del equipo italiano en Las Vegas. Los pilotos tuvieron que elegir qué sanción debía imponerse: ninguna, cinco segundos, diez segundos, entre otras opciones.

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Se realizó la junta anual de la FIA con los corredores de la grilla

El campeón del mundo, Andrea Kimi Antonelli, consideró útil el intercambio porque permitió a los comisarios conocer la perspectiva de los pilotos. “Fue bueno, sobre todo para los comisarios, ver cómo percibimos ciertos escenarios y darles nuestro punto de vista, y también lo bueno es que la mayoría de los presentes coincidimos en el episodio que vimos”, afirmó.

Antonelli sostuvo que las directrices vigentes no requieren necesariamente modificaciones. “Se trata simplemente de ver, comprender nuestro punto de vista y entender que en algunos casos bastaría con que fuera un incidente de carrera y no habría penalización. Algunas situaciones son tan ambiguas que resulta muy difícil determinar quién tiene la culpa, y en lugar de imponer una sanción, debería considerarse simplemente un incidente de carrera”, explicó el italiano, quien reflejó la dificultad de atribuir responsabilidades en determinadas acciones.

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El italiano de Mercedes también reveló uno de los puntos más importantes a la hora de reformar el reglamento para las próximas medidas. Más allá de que tiene que superar varios filtros para implementarse, una de las alternativas consideradas consiste en crear una sanción que implique perder una posición garantizada al final de la carrera, en lugar de recibir un castigo de tiempo.

“Si bien las reuniones entre la FIA y los pilotos en el pasado a veces terminaron con grandes diferencias de opinión, se entiende que en esta ocasión estuvieron más alineados que nunca”, reveló el portal especializado mencionado.

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Al mismo tiempo, una de las peticiones más contundentes por parte de los corredores se enfocó en la firmeza a la hora de sancionar en casos en que un piloto obtiene ventaja al acortar la pista. Antonelli indicó que también se evaluó recuperar un sistema en el que los comisarios ordenen a un piloto devolver el puesto ganado de forma injusta. La medida apuntaría especialmente a maniobras de adelantamiento en las que un corredor abandona los límites de la pista para completar la acción.

La F1 podría evaluar una penalización de un puesto en la grilla en lugar de tiempo (REUTERS/Raquel Cunha)

“Hablamos mucho sobre cómo acortar la curva al intentar un adelantamiento, y dijimos que, por ejemplo, lo más eficiente sería simplemente decirle al piloto que cediera la posición de inmediato. Aunque te penalicen con tiempo, a veces, si tienes ventaja de ritmo, puedes aumentar esa distancia y entonces no hay problema, mientras que si devuelves la posición directamente, también es más justo”, explicó Antonelli, según reprodujo The Race.

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No todos los conductores asistieron a la reunión. Fernando Alonso estaba indispuesto —no participó de todo el media day—, mientras que otros, como Lance Stroll, eligieron no participar. Lewis Hamilton, que en ocasiones anteriores se había mostrado reacio a acudir, sí estuvo presente. “No fui el año pasado, pero iré esta noche, sí. En definitiva, porque quiero ayudarlos... ayudar a que las carreras sean mejores y estoy seguro de que podemos mejorar el sistema de reglas”, relató.

Max Verstappen también valoró que el diálogo permitiera acercar las posturas entre quienes compiten y quienes juzgan las infracciones. “Es bueno hacerlo. También para que nos escuchen y oigan nuestra opinión sobre lo que creemos que debería ser una sanción o no”, afirmó. El neerlandés remarcó que la decisión final seguirá en manos de la Federación. “Y luego, por supuesto, toman una decisión y deciden qué van a hacer el año que viene, por ejemplo. Pero es bueno que tengamos esas reuniones”, sostuvo.

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