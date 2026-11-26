El Paseo Marítimo Flotante de La Habana, conocido como puente o muelle flotante, abrió al público el 17 de noviembre de 2015, según reportes que lo vinculan con las obras de recuperación del litoral de la Avenida del Puerto impulsadas por la Oficina del Historiador de la Ciudad. (Infobae Centroamérica/cortesía Diario de Cuba)

Guardar

El deterioro del puente flotante de la Alameda de Paula comenzó poco después de su inauguración. Entre las causas figuran problemas en la calidad de los primeros tablones, el desgaste provocado por el salitre, el sol y la lluvia, y la ausencia de un plan de mantenimiento regular para una estructura expuesta de forma permanente al ambiente marino.

La situación se agravó tras su cierre en 2021 por riesgos de seguridad. Desde entonces, se reportaron robos de tablas, barandas, cableado y vigas metálicas, además de falta de vigilancia y reparaciones. La pérdida de esos elementos dejó huecos y zonas intransitables, y en 2026 un tramo de la plataforma comenzó a hundirse.

PUBLICIDAD

El deterioro pasó de tablones levantados y huecos en la cubierta a barandas rotas, luminarias sin cables y zonas intransitables. En noviembre de 2026 se informó que una parte de la plataforma había comenzado a hundirse. (Infobae Centroamérica/cortesía Diario de Cuba)

La extracción de componentes puede haber agravado ese daño, aunque no hay un informe técnico público que determine qué parte del hundimiento se explica por los robos y cuál por el desgaste acumulado. (Infobae Centroamérica/cortesía Diario de Cuba)

El paseo fue diseñado con módulos flotantes, tensores y tablones de madera artificial. Pese a que estos materiales debían resistir la intemperie, la exposición continua al salitre, el sol y el agua aceleró el desgaste de la cubierta, las barandas y otros elementos. (Infobae Centroamérica/cortesía Diario de Cuba)

El propio Inclán reconoció entonces que no existía un plan específico de mantenimiento para la instalación. Una estructura expuesta de forma permanente al sol, la lluvia, el oleaje, el salitre y los cambios de marea necesita revisiones y reposición frecuente de piezas. (Infobae Centroamérica/cortesía On Cuba News)

Los primeros daños aparecieron en 2016, menos de un año después de su apertura. (Infobae Centroamérica/cortesía On Cuba News)

Con el paso de los días, el movimiento del agua y la decadencia de la estructura, el puente podría ceder si no es atendido. (Infobae Centroamérica/cortesía Diario de Cuba)

El estado del lugar contrasta con su propósito original de ampliar el espacio público junto al mar. (Infobae Centroamérica/cortesía On Cuba News)