El streamer le dedicó unas palabras a la mujer, que se había vuelto conocida en las redes sociales, por mostrar su vida como gótica y la de su familia (Video: Instagram)

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La noticia de la muerte de Norma Leonor Fernández, la creadora de contenido conocida como “La vieja tenebrosa”, conmovió a la comunidad que la seguía en TikTok e Instagram. Tenía 75 años y su hija, Gabriela, confirmó el fallecimiento este miércoles 25 de noviembre a través de las redes sociales. La mujer había ganado una gran popularidad el último año gracias a sus redes y al impulso que le dio a sus videos Martín Cirio.

“Hola a todos, soy Gabriela, mi mamá falleció hoy a las 16. Gracias por tanto cariño que le dieron”, escribió en la cuenta de la influencer. Por el momento, la familia no informó públicamente la causa de la muerte.

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Norma Leonor Fernández, conocida en las redes como "La vieja tenebrosa", se hizo viral por los videos que compartía desde su casa de San Fernando (Instagram)

Norma Leonor había convertido su intimidad cotidiana en contenido para miles de usuarios. Junto a su marido, compartía videos desde su casa de San Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires, con ambientes en penumbra o iluminados por el flash de la cámara. Allí relataba anécdotas familiares y mostraba una estética que se volvió su marca personal.

El negro dominaba su vestuario, su maquillaje y la decoración del hogar. La influencer se definía como gótica y sostenía que su relación con ese estilo había comenzado a los 14 años. “Soy gótica en serio, sin broma”, le contó a Cirio cuando lo invitó a conocer su casa.

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La influencer compartía fotos con sus hijos, retocadas digitalmente, al estilo gótico del que se declaraba fanática

En ese encuentro también explicó que podía usar prendas blancas o rojas, aunque no se sentía cómoda con los colores. El apodo de “La vieja tenebrosa”, que terminó por identificarla entre el público, tomó impulso tras ese video difundido el 12 de agosto, cuando Cirio visitó su casa, pero también era conocida como “La señora vampira” y “La señora tenebrosa”.

El último año la mujer se había vuelto una influencer al mostrar su vida y la de su familia (Video: Instagram)

Durante la charla, Norma describió su vivienda como “el castillo de Drácula”. Contó que prefería los ambientes oscuros y que había tapado algunas ventanas con muebles por motivos de seguridad. La pareja también ocupaba un lugar central en sus historias: había conocido a su esposo en un parque en 1967, cuando ella tenía 16 años y él 17.

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En el caso de Fernández, la entrevista permitió que nuevos usuarios conocieran sus publicaciones y el universo que construía junto a su marido. Ese alcance quedó expuesto hace pocas semanas, cuando Martín Cirio llevó La Noche de Martina 2 al estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, en Parque Patricios.

Norma Leonor junto a Martín Cirio en la entrevista que él le realizó en su casa

El show del sábado 14 de noviembre trasladó el formato de sus transmisiones a un escenario de mayor escala, con dos escenarios e invitados como L-Gante, Nicole Neumann, Marixa Balli, Diego Topa y Pablo Agustín. Durante el cierre, el streamer anunció en tono serio una supuesta candidatura a diputado, aunque al día siguiente aclaró en sus redes que se trataba de una broma.

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Este jueves, Martín Cirio compartió su emoción por la triste noticia y se despidió de ella durante una transmisión en vivo. “Normita, la señora Tenebrosa, falleció. La verdad que es un bajón, un bajonazo”, dijo al comienzo de su mensaje, antes de enviar un abrazo a la familia.

La mujer se hizo famosa en las redes mostrando los platos que le preparaba a su marido y a su familia (Video: Instagram)

El conductor destacó la respuesta que despertaba la influencer entre sus seguidores. “Me alegra saber que se fue muy querida, que todos la conocieron, todos la amaron”, expresó. También recordó que Fernández solía escribirle mensajes afectuosos: “Siempre me tiraba la mejor onda, me mandaba mensajitos de ‘Martín, te quiero mucho’”.

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“Cuando yo la conocí, por lo menos la vi muy feliz y muy contenta”, agregó Cirio, quien cerró su despedida con una frase que resumió el impacto de la noticia entre su público: “La vamos a extrañar”.

Norma junto a Alejo, su marido, con quien estaba en pareja desde hacía seis décadas

Desde que su hija confirmó el fallecimiento, las redes se llenaron de mensajes para la mujer que hizo de su estética gótica, su casa y su historia de amor un contenido seguido por una comunidad propia.