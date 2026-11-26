Las consultas presenciales sobre el futuro de la mina de cobre comenzarán en enero de 2027. REUTERS/Tarina Rodriguez

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La firma australiana Spektrum Development dirigirá el proceso de consulta ciudadana sobre el futuro de la mina de cobre de Donoso, en Panamá, cuyas sesiones presenciales comenzarán en enero de 2027, como parte de las conversaciones impulsadas por el Gobierno.

La Comisión Interministerial presentó a la consultora durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, en el que explicó los mecanismos de participación ciudadana y el cronograma previsto para recoger las opiniones de diferentes sectores.

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Los resultados de las consultas no tendrán carácter vinculante, por lo que corresponderá al Ejecutivo adoptar una decisión sobre el futuro del proyecto minero, considerando las propuestas ciudadanas y las evaluaciones técnicas, jurídicas y ambientales.

Según la Comisión Interministerial, Spektrum fue contratada a través de Hughes Hubbard & Reed LLP, bufete estadounidense que representa a Panamá en los arbitrajes internacionales relacionados con la mina, mediante un contrato refrendado por la Contraloría.

El Gobierno panameño inició el 23 de noviembre las conversaciones con Minera Panamá sobre el futuro del proyecto extractivo. Cortesía MICI

Las autoridades aseguraron que la consultora no mantiene vínculos con Minera Panamá y que su participación estará enfocada en el diálogo con la sociedad civil, mientras otras dos firmas internacionales brindarán asesoría técnica y jurídica al Estado.

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De acuerdo con su información corporativa, Spektrum Holdings Pty Ltd fue constituida el 29 de junio de 2023 en Victoria, Australia, y es una empresa de capital privado especializada en el desarrollo de proyectos de minerales críticos.

Su modelo empresarial contempla la recuperación del valor económico de activos que enfrentan dificultades para avanzar, mediante estrategias destinadas a reducir los riesgos sociales, ambientales y financieros asociados al desarrollo de inversiones en la industria extractiva.

El equipo estará encabezado por Katherine Teh, fundadora y presidenta ejecutiva de Spektrum, quien cuenta con tres décadas de experiencia en la gestión de conflictos socioambientales relacionados con proyectos extractivos en Australia, Chile y Perú.

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También participarán Mariana Carmona, economista y vocera del proceso en Panamá, y Mick Gooda, excomisionado australiano de Justicia Social, con experiencia en derechos de los pueblos indígenas y procesos de consentimiento comunitario.

La mina de cobre de Donoso permanece sin actividad extractiva desde finales de 2023. REUTERS/Tarina Rodriguez/Foto de archivo

La consulta se desarrollará bajo los principios del Acuerdo de Escazú, tratado regional que promueve la transparencia, el acceso a la información ambiental y la participación pública en decisiones que puedan generar impactos sobre el medioambiente.

En los próximos días se habilitará una plataforma digital de participación, que permitirá a los ciudadanos panameños inscribirse, acceder a documentación sobre el proyecto minero y presentar sus propuestas y observaciones.

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Durante diciembre se realizará un taller con representantes de sectores que mantienen diferentes posiciones sobre la minería, con el propósito de establecer los asuntos prioritarios que serán abordados durante las jornadas de consulta presencial.

Las cuatro comunidades indígenas cercanas al proyecto tendrán espacios diferenciados de participación, con facilitadores locales y sesiones en idioma ngäbere, conforme a las disposiciones constitucionales y la Ley 37 de 2016 sobre consulta y consentimiento indígena.

La presentación de Spektrum ocurre después de que el lunes 23 de noviembre comenzaran las conversaciones entre el Estado panameño y Minera Panamá, subsidiaria de la multinacional canadiense First Quantum Minerals, sobre el futuro de la operación minera.

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El Gobierno autorizó una contratación de hasta 13,8 millones de dólares para recibir asesoría jurídica y técnica especializada en materia minera. EFE/ Bienvenido Velasco

Durante el encuentro, el Gobierno planteó condiciones relacionadas con la propiedad estatal de los recursos minerales, el máximo beneficio económico y social para Panamá, el respeto a la soberanía, la protección ambiental y el cumplimiento de las leyes.

El Ejecutivo también estableció como condiciones la eliminación de los arbitrajes internacionales contra Panamá y que la empresa garantice el financiamiento del cierre definitivo del proyecto minero, sin trasladar esa responsabilidad económica al presupuesto del Estado.

Paralelamente, mediante la Resolución de Gabinete 124, publicada el miércoles 25 de noviembre, el Gobierno autorizó una contratación por hasta 13.82 millones de dólares con Hughes Hubbard & Reed LLP para recibir asesoría jurídica y técnica especializada.

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La contratación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, contempla 8.61 millones de dólares en honorarios profesionales y otros 5.21 millones para gastos asociados al análisis del marco regulatorio y fiscal minero.

La multinacional canadiense First Quantum Minerals controla el proyecto Cobre Panamá a través de su subsidiaria Minera Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

Los servicios incluyen la evaluación de los efectos de los fallos de inconstitucionalidad de las leyes 9 de 1997 y 406 de 2023, así como de la moratoria minera indefinida establecida mediante la Ley 407 de 2023.

Una vez concluida la consulta, los informes de Spektrum serán entregados simultáneamente al Gobierno y a la ciudadanía, como parte de los insumos que serán considerados antes de la decisión definitiva del Ejecutivo sobre la eventual reactivación de la mina.

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La extracción de cobre en Donoso permanece suspendida desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, tras varias semanas de protestas nacionales.

Actualmente, las instalaciones se mantienen bajo un plan de preservación y gestión segura, que contempla el monitoreo ambiental, el mantenimiento de equipos y el procesamiento de material previamente extraído, sin que se hayan reanudado las actividades de extracción.

En abril de 2026, el Gobierno autorizó el procesamiento y la comercialización de las reservas de roca acumuladas antes de la paralización, cuyas exportaciones generaron 203 millones de dólares durante el tercer trimestre, según los resultados financieros de First Quantum Minerals.

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Antes de su paralización, Cobre Panamá representaba alrededor del 5% del producto interno bruto del país y constituía su principal fuente de exportaciones de bienes, con una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares.