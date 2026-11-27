El Centro de Notificaciones es uno de los apartados de iOS que lleva años sin transformaciones de fondo. REUTERS/Priyanshu Singh REFILE - QUALITY REPEAT

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iOS 28 podría poner orden al caos de notificaciones del iPhone más allá de Apple Intelligence. La pantalla de bloqueo del teléfono suele acumular una mezcla de mensajes, avisos de apps y ofertas sin interés real para el usuario, y aunque Apple ya introdujo los resúmenes con IA y los modos de concentración, la lista de notificaciones sigue presentándose de forma caótica.

Según Joe Rossignol, de MacRumors, Apple trabaja en una modificación del sistema de notificaciones para la próxima versión de su sistema operativo. El periodista, que cita varias fuentes dentro de la compañía, señala que los cambios apuntarían directamente al Centro de Notificaciones, con el objetivo de evitar que se acumule todo aquello que el usuario no atendió a tiempo.

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Por qué el Centro de Notificaciones necesita una actualización

El Centro de Notificaciones es uno de los apartados de iOS que lleva años sin transformaciones de fondo. Apple lo rediseñó en su momento, lo integró con la pantalla de bloqueo y más adelante sumó la opción de agrupar avisos por aplicación.

La pantalla de bloqueo del teléfono suele acumular una mezcla de mensajes, avisos de apps y ofertas sin interés real para el usuario. REUTERS/Jeenah Moon

Sin embargo, la lógica interna no cambió: todo se ordena de forma cronológica, sin distinguir entre un mensaje personal y una promoción de una tienda visitada una sola vez.

Los resúmenes de Apple Intelligence y las notificaciones marcadas como prioritarias intentaron aliviar ese desorden, pero no resolvieron el problema de fondo. Si el rumor reportado por MacRumors se confirma, iOS 28 buscaría atacar esa limitación con un enfoque distinto al utilizado hasta ahora.

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El antecedente de Android 16 en la gestión de avisos

El sistema operativo de Google ya cuenta con una solución que separa las notificaciones en categorías. En Android 16, los avisos pueden filtrarse en cuatro grupos: noticias, promociones, redes sociales y sugerencias.

Los resúmenes de Apple Intelligence y las notificaciones marcadas como prioritarias intentaron aliviar ese desorden. (Captura Apple Event)

Esa estructura permite al usuario conservar ciertos tipos de aviso de una aplicación y descartar otros, sin necesidad de bloquear todas las notificaciones de un servicio de forma total.

Resultaría llamativo que Apple adoptara una función presente en Android, aunque la compañía ya tiene antecedentes en ese terreno: el propio Centro de Notificaciones nació con iOS 5 como una respuesta a un sistema similar que ya existía en el sistema de Google. Apple no suele ser la primera en incorporar este tipo de funciones, pero cuando lo hace, agrega su propio enfoque al desarrollo.

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Las pistas que ya existían sobre iOS 28

El rumor sobre las notificaciones se suma a otras señales detectadas semanas atrás. A finales de octubre apareció el primer rastro de iOS 28 dentro del código del sistema, junto con los nombres internos asignados al proyecto: Bell, para iOS 28 y iPadOS 28, y Poppy, para macOS 28.

Apple se encuentra en plena etapa de desarrollo interno. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

También se conoció un cambio en la metodología de trabajo de los equipos de desarrollo. El proceso se organiza ahora en tres etapas anuales de ocho semanas cada una. Antes, cada etapa se dividía en cuatro semanas de programación y cuatro de convergencia, el período en que las funciones terminan de integrarse en el sistema.

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En la primera etapa correspondiente a iOS 28, Apple destinó seis semanas a programación y solo dos a convergencia, lo que indica una mayor prioridad al desarrollo de funciones nuevas frente al tiempo dedicado a ajustarlas dentro del sistema.

Qué esperar de aquí a la presentación oficial

Todavía restan varios meses para la presentación oficial de iOS 28, prevista habitualmente para junio. Apple se encuentra en plena etapa de desarrollo interno, por lo que es habitual que surjan filtraciones mientras el sistema toma forma.

Las betas de iOS 27.3, versión que la compañía prepara para su lanzamiento inminente, también dejan rastros en el código que podrían anticipar más detalles sobre las funciones que llegarán con la próxima actualización mayor del sistema operativo.

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