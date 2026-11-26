El modo oscuro adaptativo analiza los colores de cada página visitada para determinar si su diseño es claro u oscuro. (Reuters)

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Safari añade modo oscuro adaptativo en iOS 27.3 para oscurecer webs claras. La función resuelve un problema habitual entre quienes activan el tema oscuro en su iPhone: entrar en una página web sin ese modo y recibir de golpe un fondo blanco que ilumina toda la pantalla, sobre todo de noche.

Qué es el modo oscuro adaptativo de Safari y cómo funciona

El modo oscuro adaptativo —cuya versión beta probó Applesfera, detallando su funcionamiento y cómo activarlo— analiza los colores de cada página visitada para determinar si su diseño es claro u oscuro. Cuando detecta que una web muestra tonos claros y no cuenta con un modo oscuro propio, Safari la oscurece de forma automática.

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El proceso consiste en invertir la luminosidad de los colores sin alterar los tonos originales. Así, los fondos claros se convierten en oscuros y el texto que antes era oscuro pasa a mostrarse en claro.

Safari es el navegador web oficial y predeterminado desarrollado por Apple que viene preinstalado en el iPhone. (Apple)

Los degradados también quedan sujetos a este ajuste automático. El sistema modifica el texto para mantener el contraste necesario y asegurar que la lectura siga siendo clara en cualquier página.

Esta solución llega después de que otros navegadores y sistemas operativos ya ofrecieran alternativas similares. Samsung, por ejemplo, incluye esta opción en el navegador propio de sus dispositivos Android, lo que había generado cierta sorpresa por la demora de Apple en sumar esta función a Safari.

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Cómo activar el modo oscuro adaptativo en iPhone y iPad

Para usar esta función es necesario tener el sistema configurado en modo oscuro y contar con iOS 27.3 instalado, que por el momento se encuentra en fase beta pública.

Para activar el modo oscuro adaptativo en el iPhone o el iPad, abre Ajustes, entra en Apps, selecciona Safari y activa la opción Modo oscuro adaptativo.

En equipos Mac, el proceso varía ligeramente respecto a los dispositivos móviles. (Apple)

Cómo activar el modo oscuro adaptativo en Mac

En equipos Mac, el proceso varía ligeramente respecto a los dispositivos móviles, aunque mantiene la misma lógica de configuración dentro del propio navegador.

Los pasos son los siguientes: Abrir Safari. Ir a Safari > Ajustes desde la barra de menú. Entrar en Sitios web, seleccionar Modo oscuro adaptativo y activarlo.

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Ahora bien, quienes no quieran instalar la beta pública de iOS 27.3 podrán acceder a esta función en diciembre de 2026, cuando Apple lance la versión final del sistema junto a otras novedades previstas para esa actualización.

Cómo activar el modo oscuro en Google Chrome y en el buscador de Google

Activar el modo oscuro en el entorno de Google implica distinguir dos elementos diferentes: el navegador Google Chrome, que incluye pestañas, barra de direcciones y menús, y el buscador de Google, es decir, la página de resultados que aparece en google.com. Cada uno cuenta con su propia configuración, por lo que activar uno no implica que el otro cambie de forma automática.

El modo oscuro en Chrome cambia la interfaz del navegador a tonos oscuros para reducir el brillo de la pantalla. (Composición Infobae: REUTERS/Annegret Hilse / Europa Press)

En el caso del navegador Chrome instalado en una computadora, el proceso comienza al abrir una nueva pestaña. Desde allí se debe ingresar a la opción Personalizar Chrome, ubicada en la parte inferior derecha, o bien abrir el panel lateral disponible en la parte superior derecha.

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Dentro del apartado de Diseño o Aspecto aparece la posibilidad de elegir el tema Oscuro, o también la alternativa Dispositivo, que ajusta Chrome según la configuración general del sistema operativo. Una vez aplicado el cambio, las pestañas, la barra de herramientas y los menús del navegador adoptan tonos oscuros de manera inmediata.

Distinto es el procedimiento para modificar el aspecto del buscador propiamente dicho. Para ello es necesario ingresar a google.com y realizar cualquier búsqueda. Luego debe presionarse la opción Configuración, visible arriba a la derecha o al pie de la página, y dentro de ese menú seleccionar Ver toda la configuración.

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El siguiente paso consiste en entrar al apartado Aspecto, elegir allí la opción Tema oscuro y confirmar los cambios con el botón Guardar. Tras completar esta acción, el fondo de la página de resultados deja de ser blanco y pasa a mostrarse en tonos grises oscuros o negros.

En el caso de iPhone o iPad, tanto Chrome como la aplicación de Google suelen ajustarse automáticamente al tema general configurado en el sistema operativo. Photo: Andrej Sokolow/dpa

En dispositivos móviles, el procedimiento varía según el sistema operativo. En Android, debe abrirse Chrome y acceder al menú de tres puntos ubicado en la parte superior derecha, identificado como Más.

Desde allí se ingresa a Configuración y luego a la sección Tema, donde puede seleccionarse Oscuro o la opción Predeterminado del sistema. Al aplicar el cambio, tanto la interfaz de Chrome como el buscador adoptan el tema oscuro.

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En el caso de iPhone o iPad, tanto Chrome como la aplicación de Google suelen ajustarse automáticamente al tema general configurado en el sistema operativo. Por ese motivo, el cambio se realiza desde los Ajustes del iPhone, ingresando a Pantalla y brillo y seleccionando allí la opción Oscuro. Al activarla, no solo el sistema adopta ese diseño, sino también las aplicaciones compatibles con esta función, incluido el buscador de Google.