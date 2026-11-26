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La gala en Xiong’an prometía ser un evento extravagante. El anfitrión, CreditEase —una de las pocas firmas chinas de gestión de patrimonio que gozaba de una reputación impecable—, celebraba su vigésimo aniversario. Su fundador, Tang Ning, quería expresar su agradecimiento al Partido Comunista, cuyo líder, Xi Jinping, eligió personalmente Xiong’an como sede de un ambicioso proyecto de desarrollo urbano. La cita estaba programada para finales de mayo, pero el evento fue cancelado de forma repentina. Poco después, CreditEase colapsó. En octubre, el señor Tang, su esposa y muchos de sus empleados fueron detenidos. A principios de este mes, la filial de la empresa —que cotiza en Nueva York desde hace 11 años— anunció que se enfrenta a su exclusión de la bolsa.

Este fiasco ha sacudido el sector de las inversiones en China. CreditEase era una de las entidades de mayor confianza dentro del sistema financiero chino. Actualmente, adeuda unos 4400 millones de dólares en capital a cerca de 100.000 clientes. Sus dificultades se suman a una larga lista de colapsos que han generado inseguridad financiera para millones de ciudadanos chinos.

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Fundada en 2006, CreditEase fue pionera en los préstamos entre particulares (P2P, por sus siglas en inglés). La firma conectaba a personas adineradas con excedente de capital con otras que necesitaban fondos y estaban dispuestas a pagar tipos de interés elevados; de este modo, evitaban la burocracia de los bancos estatales y contribuían a determinar los precios reales del crédito en el mercado. El modelo del señor Tang inspiró a miles de imitadores. Muchos concedieron préstamos a deudores riesgosos que los bancos rechazaban, y algunos incluso huyeron con el dinero de los inversores. En 2016, el Estado comenzó a endurecer una normativa que hasta entonces había sido laxa, y para 2020, la mayoría de las modalidades de préstamos P2P fueron prohibidas. La mayor parte de estas empresas colapsaron o fueron liquidadas, y muchos de sus directivos terminaron detenidos.

La firma CreditEase adeuda 4400 millones de dólares a cerca de 100.000 clientes. (REUTERS/Florence Lo)

El señor Tang encontró la manera de mantener a flote CreditEase. La firma concedía préstamos y, posteriormente, transfería paquetes de estos créditos a intermediarios, quienes los agrupaban en productos de renta fija que cotizaban en bolsas de activos provinciales o municipales. Estos productos ofrecían una rentabilidad garantizada del 8 % en plazos de uno a tres años, lo que los hizo muy atractivos para los inversores; el capital invertido terminaba regresando a CreditEase, que utilizaba esos fondos para conceder nuevos préstamos. El paso por una plataforma de intercambio pública legitimó el proceso. Los vínculos de Tang con funcionarios en Beijing probablemente también ayudaron, señala una fuente interna.

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Surgieron problemas debido a que CreditEase pagaba parte de los intereses a los inversores existentes utilizando el capital principal aportado por nuevos inversores. En 2025, nuevas normas de divulgación de información exigieron a empresas como esta ofrecer a los inversores más detalles sobre el destino de su capital. Muchos empezaron a alejarse, y el flujo de nuevo capital comenzó a agotarse. Para cumplir sus promesas a los clientes, CreditEase tuvo que exigir el reembolso anticipado de los préstamos o venderlos en el mercado mayorista, justo cuando los precios de dichos activos se deterioraban debido al aumento de la morosidad.

La caída de CreditEase se suma a otros colapsos de plataformas de crédito no bancario que afectaron a inversores chinos. (Reuters)

Ante la falta de efectivo, el 22 de mayo CreditEase tuvo que suspender los reembolsos. Días después, cientos de inversores se presentaron en sus oficinas de Beijing para exigir la devolución de su dinero, según un testigo de los altercados. En un último intento por reembolsar al menos una parte de lo adeudado, la firma trató de vender sus activos de forma masiva. Al no encontrar apenas compradores, Tang ideó un plan para devolver el 30 % del capital principal a los inversores; una oferta que, al parecer, fue rechazada. El 11 de octubre, CreditEase publicó una disculpa y reconoció que se encontraba en situación de insolvencia. Al día siguiente, la policía local inició una investigación.

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Es posible que las autoridades chinas estén satisfechas con el resultado. La caída de CreditEase es la culminación de un proceso, relativamente ordenado y prolongado durante una década, destinado a restringir la liquidez en el sector de los préstamos entre particulares (P2P). En lugar de lanzar un ataque a gran escala contra el sistema financiero, las autoridades provocaron cientos de “explosiones de minas terrestres”, como se denomina localmente a estos pequeños impactos. Esto ha aliviado la presión sobre la policía y los tribunales, además de eliminar un riesgo para la estabilidad financiera.

Sin embargo, las autoridades se han centrado más en sancionar a las plataformas de préstamos P2P que en ayudar a los inversores a recuperar su dinero. Millones de ciudadanos chinos de clase media han perdido grandes sumas, a menudo los ahorros de toda su vida. Hasta el año pasado, quedaban sin resolver pérdidas en el sector P2P por un valor aproximado de 110.000 millones de dólares. En otro caso, que involucra a un directivo de una plataforma P2P detenido en 2019, debe emitirse un veredicto —cuya resolución se ha retrasado considerablemente— antes del 28 de noviembre (a menos que un tribunal superior conceda una prórroga). Solo entonces podrá el gobierno local comenzar a trabajar en la devolución del dinero a los inversores. Podrían pasar años antes de que los inversores de CreditEase recuperen parte de su capital.

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