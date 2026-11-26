El tirador argentino Alexis Eberhardt se consagró campeón en la final masculina de rifle de aire a 10 metros durante el Campeonato de las Américas en Lima, Perú.

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El tirador santafesino Alexis Eberhardt se consagró campeón en la final masculina de rifle de aire a 10 metros durante el Campeonato de las Américas disputado en Lima, resultado que le garantizó la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con 27 años, el atleta oriundo de la ciudad de San Carlos se transformó así en el primer representante de Argentina en asegurar su lugar en la próxima cita olímpica, que se desarrollará entre el 14 y el 30 de julio de 2028.

Durante la competencia, Eberhardt alternó entre el tercer y el cuarto puesto en la mayor parte de la prueba. El cambio se produjo en la penúltima serie cuando logró puntuaciones de 10,7 y 10,8 que lo colocaron en la primera posición. En la serie definitiva certificó el triunfo con un registro de 10,9, con el que se quedó con el oro continental.

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La de 2028 no será la primera experiencia olímpica para el tirador. Eberhardt ya había representado al país en Tokio 2020, aunque no compitió en París 2024. En la cita japonesa disputó tres pruebas de tiro deportivo: terminó 33° en rifle de aire a 10 metros masculino, 34° en rifle tres posiciones a 50 metros masculino y 27° en rifle de aire a 10 metros mixto, en la que compartió equipo con Fernanda Russo.

Alexis Eberhardt es el primer argentino clasificado a los Juegos Olímpicos

El deportista llega a este nuevo logro tras una destacada actuación en los Juegos Suramericanos disputados este año en Santa Fe, donde obtuvo la medalla dorada en la prueba de 50 metros rifle tres posiciones y el bronce en rifle de aire masculino a 10 metros. A esos resultados se suman otras cuatro medallas de oro y una de plata conseguidas en los Suramericanos de Cochabamba 2018 y Asunción 2022, que conforman un historial deportivo consolidado en las competencias regionales de la disciplina.

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El tiro forma parte del programa olímpico desde los primeros Juegos modernos de 1896, lo cual lo convierte en uno de los nueve deportes fundacionales de la cita. Desde entonces, la disciplina solo quedó fuera del calendario en dos ediciones. Su práctica exige precisión y concentración, ya que los competidores utilizan distintas armas de fuego para acertar en los blancos, a través de eventos individuales y por equipos mixtos que varían según el tipo de arma y de blanco empleado.

Las pruebas de rifle, la especialidad de Eberhardt, y pistola se disputan en polígonos cubiertos, donde cada atleta dispara una cantidad determinada de tiros contra un blanco fijo dentro de un tiempo establecido, con el objetivo de acercarse lo más posible al centro. Estas competencias incluyen variantes según la distancia y la posición de tiro, que puede ser de pie, arrodillado o tendido.

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Las pruebas de escopeta, en cambio, se realizan al aire libre e incluyen las modalidades de skeet y foso olímpico. En ambas, los competidores deben acertar a discos de arcilla de 10 centímetros que se desplazan a más de 100 km/h, lo cual pone a prueba sus reflejos. En el skeet, los tiradores enfrentan dos objetivos que se cruzan frente a ellos y que salen desde la izquierda y la derecha en dos alturas distintas, denominadas casa alta y casa baja. En el foso olímpico, en cambio, los discos se disparan de manera individual y se alejan desde cinco posiciones diferentes.