Las unidades de indumentaria vendidas registraron una caída interanual del 5,7% durante septiembre y octubre (Rober Solsona/Europa Press)

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Tras largos meses en declive, la industria de la indumentaria continúa atravesando un escenario complejo, marcado por la debilidad del consumo, la acumulación de mercadería en los depósitos y las dificultades financieras de las empresas. Si bien durante septiembre y octubre se desaceleró el ritmo de caída de las ventas respecto del bimestre anterior, los fabricantes siguen enfrentando problemas para sostener sus estructuras y trasladar los incrementos de costos a los precios finales.

De acuerdo con el último relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), al que accedió Infobae, las unidades vendidas registraron una caída interanual del 5,7% durante el quinto bimestre de 2026, frente a la contracción del 15,9% que se había registrado entre julio y agosto. Pese a esa moderación, el desempeño comercial mantuvo la tendencia negativa que predominó durante casi todo el período 2024-2026.

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Uno de los datos que más preocupa al sector es que, por noveno relevamiento consecutivo, la proporción de empresas que informó una disminución de sus ventas superó a la de aquellas que registraron incrementos.

En septiembre y octubre, el 42% de las compañías consultadas reportó una caída de sus operaciones comerciales, mientras que el 37% señaló una mejora. En el bimestre anterior, el porcentaje de firmas que registró bajas había sido de 73%.

encuesta CIAI

La falta de demanda volvió a ubicarse al frente de las preocupaciones empresariales. El 69% de los fabricantes identificó este factor como uno de los principales problemas para el desarrollo de su actividad, aunque la proporción se redujo 17 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior, cuando llegó al 86%.

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En paralelo, ganó protagonismo la preocupación por el incremento de los costos, que alcanzó al 24% de las compañías consultadas, el nivel más elevado desde mediados de 2025.

Mercadería acumulada y dificultades para aumentar los precios

Otro de los indicadores que refleja las dificultades comerciales del sector es el volumen de mercadería acumulada en relación con el nivel de ventas. Según el informe de la CIAI, el 47% de las empresas cuenta con stocks excesivos, cinco puntos porcentuales por encima del registro correspondiente a julio y agosto.

encuesta CIAI

El 51% de los fabricantes consideró que sus existencias se encuentran equilibradas respecto de la demanda, mientras que apenas el 2% las calificó como insuficientes. Este último indicador se ubicó en el nivel más bajo de toda la serie relevada por la entidad.

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A las dificultades para comercializar los productos se sumó la escasa capacidad de las empresas para trasladar los aumentos de los costos salariales a los precios, en un contexto en el que la demanda continúa debilitada. El relevamiento mostró que el 47% de las compañías no pudo trasladar ninguna proporción del incremento salarial a los valores de sus prendas, frente al 55% del bimestre anterior. Por su parte, el 44% de los fabricantes trasladó menos de la mitad de esos aumentos, una proporción que creció nueve puntos porcentuales respecto de julio y agosto.

De esta manera, más de nueve de cada diez empresas absorbieron al menos la mitad del impacto de los mayores costos laborales. Solo el 7% de las firmas consultadas consiguió trasladar la totalidad de los incrementos salariales a los precios, mientras que otro 2% pudo incorporar más de la mitad.

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Aunque el informe identificó una leve mejora respecto del relevamiento previo, la capacidad de traslado a precios continúa siendo limitada para la gran mayoría de los fabricantes.

Crece la tensión en la cadena de pagos

Las dificultades financieras también quedaron reflejadas en las respuestas de los empresarios sobre el funcionamiento de la cadena de pagos. Apenas tres de cada diez compañías declararon no tener atrasos significativos, una proporción inferior al 33% registrado durante el cuarto bimestre del año.

En tanto, el 42% de las empresas informó atrasos ocasionales, frente al 37% que manifestó esa situación en la encuesta anterior. Otro 26% reportó demoras frecuentes, tres puntos porcentuales menos que entre julio y agosto.

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Si bien disminuyó el porcentaje de compañías que enfrenta atrasos recurrentes, aumentó el de aquellas que experimentan dificultades ocasionales y se redujo el grupo que no presenta inconvenientes significativos.

Despidos y renuncias sin reemplazo

En materia de empleo, el informe de la cámara empresaria también dio cuenta de las medidas que adoptaron los fabricantes para adecuar sus estructuras de personal al contexto económico.

Los despidos y las renuncias no reemplazadas representaron el 46% del total de las decisiones laborales relevadas durante septiembre y octubre. En particular, los despidos concentraron el 20% de las medidas implementadas por las compañías, nueve puntos porcentuales menos que durante el cuarto bimestre de 2026, cuando representaron el 29%.

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Casi la mitad de los fabricantes de ropa cuenta con un volumen de mercadería superior al que demanda el mercado (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otro lado, las renuncias de trabajadores cuyos puestos no volvieron a cubrirse alcanzaron el 26% del total de las decisiones vinculadas con el personal. Mantener la dotación sin modificaciones, en tanto, representó alrededor de cuatro de cada diez medidas laborales registradas por la entidad.

Qué esperan los empresarios para los próximos meses

El relevamiento de la CIAI también indagó sobre las perspectivas económicas de los fabricantes de indumentaria y sus proyecciones comerciales para los próximos tres meses.

Si bien disminuyó el pesimismo respecto del bimestre anterior, todavía es reducido el porcentaje de empresarios que tiene una visión favorable del escenario económico.

El 58% de las compañías calificó las perspectivas para 2026 como regulares, frente al 35% que eligió esa respuesta durante julio y agosto. En paralelo, la proporción de empresas que consideró malas las perspectivas económicas descendió 24 puntos porcentuales, hasta ubicarse en el 23%. Sin embargo, solo el 7% de los fabricantes las calificó como buenas.

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En cuanto a las proyecciones comerciales, el 65% de los empresarios anticipó que sus ventas permanecerán sin cambios durante los próximos tres meses, cuatro puntos porcentuales más que en el relevamiento anterior. Por su parte, el 20,9% de las firmas prevé un deterioro adicional de sus operaciones comerciales, frente al 22,4% registrado durante el cuarto bimestre, mientras que apenas el 14% espera un incremento de las unidades vendidas.

Una de las preguntas de la encuesta estuvo orientada al CyberMonday, que se realizó entre el 2 y el 4 de noviembre. Según la consulta a 31 empresas socias de la CIAI, durante el evento las ventas del sector crecieron apenas un 3,5% respecto del mismo evento del año anterior.

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El 45% de las empresas relevadas reportó subas de ventas, el 26% informó un nivel similar y el 29% registró bajas, por lo que las empresas con alzas superaron a las que tuvieron caídas. A su vez, el ticket promedio fue de $158.751.

En cuanto a la financiación, la opción más elegida por los clientes fue la de 3 cuotas (40%), seguida por la de 6 cuotas (32%), mientras que 1 cuota representó el 12%, 12 cuotas el 8% y 9 cuotas el 8%. Así, siete de cada diez compras se financiaron en 3 o 6 cuotas, algo habitual en este sector.