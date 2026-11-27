La operación involucró a 43 equipos policiales que ejecutaron 14 allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha, Santa Elena, Tungurahua y Los Ríos.

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La Policía Nacional de Ecuador detuvo a 14 presuntos integrantes de Los Lobos 66, una facción de una de las organizaciones criminales más importantes del país, a la que las autoridades vinculan con 21 asesinatos, secuestros extorsivos, tráfico de drogas y otros delitos. La intervención, denominada Operación Dominio, fue anunciada este viernes 27 de noviembre por el Gobierno ecuatoriano, tras ocho meses de investigaciones que permitieron identificar a una estructura cuyo presunto cabecilla habría mantenido el control de sus actividades delictivas desde distintos establecimientos penitenciarios.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el procedimiento fue desarrollado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La operación involucró a 43 equipos policiales que ejecutaron 14 allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha, Santa Elena, Tungurahua y Los Ríos.

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Según la información publicada por Primicias, Quito fue el principal escenario de la intervención, con diez allanamientos y diez personas detenidas. Los demás procedimientos se desarrollaron en Santa Elena, donde se intervinieron dos inmuebles, y en Tungurahua y Los Ríos, con un allanamiento en cada provincia.

Las investigaciones permitieron identificar como presunto líder de la organización a un hombre conocido con el alias de “La M”, quien se encuentra privado de libertad. De acuerdo con la información recogida por El Universo, el sospechoso habría coordinado actividades delictivas desde diferentes cárceles ecuatorianas, entre ellas el centro de privación de libertad de El Inca, en Quito, y la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

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Actualmente, según las autoridades, el individuo permanece recluido en El Encuentro, la cárcel de máxima seguridad impulsada por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Los investigadores sostienen que el presunto cabecilla habría conservado su capacidad de dirección sobre la estructura criminal pese a sus traslados entre establecimientos penitenciarios.

Los indicios recopilados durante los ocho meses de investigación sitúan el inicio de las actividades de esta facción en Quito a principios de 2025. Según El Universo, la agrupación estaría integrada por ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que habrían participado en acciones de intimidación contra habitantes y comerciantes de la capital.

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Los investigadores sostienen que el presunto cabecilla habría conservado su capacidad de dirección sobre la estructura criminal pese a sus traslados entre establecimientos penitenciarios.

La organización habría recurrido a amenazas bajo el discurso de una supuesta “limpieza social”, mientras buscaba ampliar su presencia territorial y consolidar sus fuentes de financiamiento ilícito. Las autoridades también investigan su participación en disputas con otras agrupaciones delictivas y la utilización de establecimientos comerciales como presuntas fachadas para sus actividades.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los agentes identificaron tres componentes dentro de la estructura criminal: uno armado, otro logístico y uno financiero. La investigación busca determinar las responsabilidades individuales de sus integrantes y establecer su participación en los delitos atribuidos a la organización.

La Fiscalía General del Estado informó que las diligencias forman parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de sicariato, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y robo. Hasta la mañana de este viernes no se habían divulgado los resultados de la audiencia de formulación de cargos ni las identidades completas de las personas detenidas.

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La intervención se suma a otros procedimientos ejecutados durante noviembre contra estructuras vinculadas a Los Lobos. El pasado 5 de noviembre, las autoridades anunciaron la captura de 14 sospechosos durante la Operación Zeus 4, entre ellos un individuo identificado con los alias de “Óscar” o “La O”.

Algunos de los indicios encontrados.

Un día después, la Fiscalía confirmó que 13 personas habían sido procesadas por delincuencia organizada y que un juez había dispuesto su prisión preventiva. En ese expediente, los investigadores identificaron recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas por más de USD 5 millones. Las autoridades no han establecido públicamente una conexión directa entre los procesados en aquella causa y los detenidos durante la Operación Dominio.

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Los recientes procedimientos se producen en medio de un proceso de fragmentación de las organizaciones criminales ecuatorianas. Según un reportaje de Associated Press publicado este viernes, las estimaciones sobre el número de agrupaciones delictivas que operan en el país han pasado de 22 a alrededor de 50, en un escenario marcado por la diversificación de sus fuentes de ingresos y las disputas territoriales.

La agencia internacional recordó que Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios, equivalentes a una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes. La expansión de economías ilícitas como la minería ilegal, las extorsiones y los secuestros ha acompañado la transformación de las estructuras criminales que operan en el territorio ecuatoriano.

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En el caso de Los Lobos 66, las autoridades todavía no han detallado el alcance económico de sus actividades ni han individualizado públicamente los 21 asesinatos con los que relacionan a la agrupación. Las diligencias judiciales deberán establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos en los delitos investigados, así como las responsabilidades del presunto cabecilla que habría dirigido la organización desde prisión.