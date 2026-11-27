La tasa de morosidad de los Proveedores No Financieros de Crédito más que duplica la del sistema financiero bancario. (Foto: Reuters)

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La dificultad para pagar las deudas no es un problema nuevo en la Argentina, pero adquiere características propias según quién haya otorgado el préstamo. Fuera de los bancos existe un amplio universo de empresas que presta a través de aplicaciones, tarjetas, comercios, cooperativas y mutuales. En ese contexto, los atrasos tienen su propia dinámica, en la que intervienen el tipo de préstamo, el perfil de los clientes y el costo del financiamiento.

La tasa de morosidad en este segmento alcanzó el 30% en agosto, según el Banco Central (BCRA). Esto significa que $30 de cada $100 de la cartera de los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) se encontraban en situación irregular, es decir, con atrasos de más de 90 días. El porcentaje mide el peso de la deuda impaga y no la proporción de personas que dejaron de pagar.

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El dato repitió el nivel de julio. De acuerdo al BCRA, la pausa se produjo después de una suba considerable: el indicador era de 16,4% en julio de 2025, pasó a 24,7% en enero de 2026 y llegó al 30% seis meses más tarde. En un año aumentó 13,6 puntos porcentuales, de los cuales 5,3 se sumaron entre enero y julio.

La distancia con las entidades financieras, grupo que reúne a bancos y compañías financieras, es amplia. En julio, la mora de las familias en ese sistema era de 12,9%, menos de la mitad que la registrada por los PNFC, y había avanzado 2,3 puntos desde enero. Para septiembre, la consultora 1816 estimó en ese universo de hogares una baja de 12,81% a 12,20% respecto de agosto.

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Dónde pesan más los atrasos

El BCRA define a los PNFC como firmas que, sin ser entidades financieras, ofrecen crédito al público como actividad principal o accesoria. Dentro de sus carteras, “se observó una tendencia de aumento similar tanto en los préstamos personales como por tarjetas de crédito, aunque los primeros presentan un mayor nivel relativo de irregularidad”.

En los préstamos personales, la mora pasó de 31,3% en enero a 36,3% en julio, aunque permaneció por debajo de los valores de 2019 y 2020. En las tarjetas subió de 18,2% a 22,6% durante el mismo período.

En los préstamos personales, la mora llegó al 36,3% en julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro alcanzó a todos los grupos de proveedores. El nivel más alto correspondió al denominado “Resto”, integrado por empresas que prestan de manera regular y no encajan en las demás categorías: llegó al 55,6%, con un alza de 4,8 puntos desde enero. Le siguieron las firmas de venta de electrodomésticos, con 51,3% y el mayor incremento, de 9,4 puntos. En tanto, las fintech registraron una morosidad de 29,6% (+3,7 puntos) y las otras emisoras de tarjetas de crédito, de 24,9% (5,5 puntos más que en enero).

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Ahora bien, el avance de la mora se produjo con una cartera total que se ubicó en $15,8 billones en julio y se mantuvo estable en términos reales durante seis meses. La tasa de ese mes equivale a una deuda irregular de unos $4,7 billones. El BCRA aclaró que, “si bien la deuda irregular creció durante el período, entre junio y julio de 2026 lo hizo por montos menores en promedio a lo observado previamente”.

Cuántas personas deben y cuánto

Aunque el Banco Central comunicó la tasa de mora sobre los créditos otorgados por PNFC en agosto, los detalles finos de la situación de los deudores morosos está actualizada hasta julio. Ese mes, había 12,8 millones de personas con financiamiento de estos proveedores, tanto al día como atrasadas. Eran casi 700.000 más que en enero (+6%) y 1,5 millones más que un año antes (+13%).

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Del total, 7,3 millones también tenían deudas con entidades financieras. Los 5,5 millones restantes, equivalentes al 43%, solo registraban créditos con los PNFC, un dato que según el informe destaca su importancia “como fuente de crédito para estas personas”.

Por edad, el segmento de 30 a 64 años reunía en julio 8,9 millones de deudores, con unos 600.000 nuevos en el semestre, cerca del 88% del incremento total. Los jóvenes de 18 a 29 años se mantuvieron estables en 2,4 millones, mientras que los mayores de 65 crecieron 6%, hasta 1,4 millones.

La TNA promedio de los créditos no bancarios es de 139 por ciento. (Reuters)

En cuanto a los montos, el saldo medio por asistencia en situación irregular se mantuvo alrededor de los $834.000 en julio. La cifra corresponde a cada financiación atrasada y no a cada deudor, ya que una persona puede acumular varias.

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Si se considera toda la deuda, al día y en mora, el saldo promedio por persona era de $1,1 millones, un 6% real menos que en enero.

El costo de financiarse fuera de los bancos

Las tasas son un rasgo distintivo que puede explicar por qué la morosidad es mucho más alta en la cartera de la PNFC. La Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de los préstamos personales otorgados por los llamados Otros Proveedores No Financieros de Crédito fue de 139% en julio, frente a 65% en el sistema financiero. Según el BCRA, la diferencia “podría estar asociada al costo de obtener los fondos para prestar, al riesgo de incumplimiento de los clientes y al monto de los créditos”.

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El grupo “Resto”, el de mayor morosidad, también cobraba la tasa más alta, de 163% anual. Detrás se ubicaban las fintech, con 144%; la venta de electrodomésticos, con 124%; y las cooperativas y mutuales, con 95 por ciento.

Los problemas de pago también se reflejan en quienes combinan ambas fuentes de crédito. La mora que estos clientes tenían con el sistema financiero era de 17,8% en julio, por encima del 12,9% del conjunto de las familias. En un año se incrementó 9,2 puntos, contra 7,3 del total.

En contraste, las deudas que los propios PNFC mantenían con las entidades financieras sumaban $2,3 billones y tenían una irregularidad de apenas 0,3% en julio. “Esto indica que las posibles pérdidas producto del incremento en los incumplimientos de la cartera activa de clientes de los PNFC no afectaron el repago del financiamiento obtenido del SF”" concluyó el BCRA en referencia al sistema financiero.

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