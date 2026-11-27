El Senado aprobó por unanimidad la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea. (Fotos: Gabriel Cano / Comunicacion Institucional Senado)

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El Senado convirtió en ley el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea el jueves 26 de noviembre, con 72 votos afirmativos, por completa unanimidad.

La norma llegó al recinto sin cambios respecto de la media sanción que Diputados había aprobado el 27 de noviembre de 2024, y establece nuevas restricciones para las empresas de apuestas y juego en línea, sus usuarios y sus formas de promoción.

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La iniciativa, que permaneció más de dos años pendiente de tratamiento en la Cámara alta, busca limitar la exposición de niños y adolescentes a las apuestas y sumar herramientas de prevención frente al juego compulsivo.

Estos son los principales cambios que introduce:

La publicidad de apuestas queda prohibida en medios, redes sociales y vía pública

La nueva norma prohíbe la publicidad y el patrocinio de juegos de azar en medios masivos, redes sociales y estadios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas de apuestas ya no podrán hacer publicidad, promoción ni patrocinio en televisión, radio, medios gráficos, plataformas y redes sociales a través de internet, tecnologías de la información y la comunicación, podcasts ni cartelería en la vía pública o “cualquier medio de comunicación actual o que surja en el futuro y que a tener de los avances tecnológicos puedan ser utilizados con los mismos fines”.

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La prohibición alcanza además a los anuncios en estadios, festivales y recitales. Se impide también la publicidad no tradicional (PNT) que sea considerada como “publicidad indirecta o encubierta que se haga mención a los juegos de azar, de pronósticos y apuestas deportivas y apuestas en líneas”.

La excepción queda limitada a las salas de juego y agencias habilitadas. Allí podrá difundirse información sobre apuestas, siempre que incluya las advertencias que exige la ley.

La AFA y los clubes de fútbol no podrán tener patrocinantes de apuestas

La Asociación del Fútbol Argentino y los clubes deberán rescindir sus acuerdos comerciales con casas de apuestas.

Los acuerdos comerciales que tienen todos los clubes con casas de apuestas, entre ellos Boca, River, Racing e Independiente, deberán ajustarse a las nuevas restricciones. La misma regla abarca los patrocinios vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino, la Copa Argentina y la Liga Profesional.

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La ley no fija en su texto el plazo concreto para modificar o finalizar esos convenios. Ese aspecto quedará definido en la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, que tiene un plazo de 120 días.

Los menores de 18 años no podrán apostar

El acceso de personas menores de 18 años queda prohibido de manera expresa. Para cumplir esa restricción, las plataformas deberán contar de forma obligatoria con verificación biométrica de identidad y edad de cada usuario, mediante reconocimiento facial conectado con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Ese control no se aplicará solo al abrir una cuenta. Las compañías tendrán que repetirlo cada vez que el usuario inicie sesión y también cuando solicite el cobro de un premio.

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Las plataformas exigirán verificación biométrica mediante el Renaper en cada inicio de sesión para impedir el acceso a menores de edad.

Los influencers no podrán promover los juegos de azar

Los influencers de redes sociales, “los deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública o personajes de ficción” quedan alcanzados por todas las restricciones y prohibiciones que establece la ley.

Según el artículo 6 de la norma, al influencer se lo define como una “persona humana usuaria generadora sistemática de contenidos en servicios de intercambio de video a través de plataforma, redes sociales o servicio de comunicación audiovisual, que alcance una relevancia significativa en el público objetivo al cual se dirige, mediante el uso de su capacidad de influencia comercial”.

Se eliminan los bonos de bienvenida y programas de fidelización

La regulación impide el uso de tarjetas de crédito y cuentas de prestaciones de ANSES para apostar en línea.

Las empresas no podrán ofrecer bonos de registro, beneficios de bienvenida, sistemas de puntos ni trucos de “gamificación”, aquellos que implican premios por jugar sin descanso, recompensas por depositar seguido y rankings de quienes más apuestan.

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La norma incorpora, a la vez, requisitos más estrictos para que las compañías obtengan licencias y operen legalmente en el país.

Billeteras con “saldo disponible”, prohibición de tarjetas de crédito y topes: los límites a los medios de pago

Las billeteras virtuales y prestadores de servicios de pago (PSP) deberán incorporar los mismos controles de identidad biométricos. Para realizar apuestas, los usuarios solo podrán utilizar tarjetas de débito o billeteras con saldo disponible.

Además, las operaciones tendrán límites diarios equivalentes a los que rigen para las extracciones de efectivo en cajeros automáticos.

La ley también excluye las tarjetas de crédito y las cuentas que reciban prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La norma contó con un total apoyo de todos los bloques

Registro para bloquear a “personas autoexcluidas”

La nueva norma crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), que reunirá los listados provinciales de personas que solicitan ser bloqueadas de los sitios de apuestas.

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Cualquier persona puede pedir su inclusión. Mientras figure, no puede entrar a las plataformas ni apostar, y permanece inscripta hasta que pida la baja.

La gran novedad es que, con la ley, los familiares pueden solicitar la inclusión en el registro de una persona con ludopatía el cónyuge, el conviviente y los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado: padres, abuelos, hijos y nietos. El registro debe citar a la persona, evaluarla con los criterios de las leyes de salud mental y de consumos problemáticos y ofrecerle la autoexclusión.

Si existe una negativa y hace falta una intervención para concretarla, la Justicia podrá ordenar la incorporación al registro.

De esta forma, además de las personas inscriptas en estos registros, tampoco podrán apostar los deudores alimentarios registrados y quienes participan del evento sobre el que se apuesta, como deportistas, entrenadores y árbitros.

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Los familiares podrán solicitar la incorporación de personas con ludopatía en el Registro Nacional de Autoexclusión.

Las plataformas deberán informar riesgos y permitir límites de juego

Las empresas estarán obligadas a promover el “juego responsable”, en lo que respecta a informar sobre las probabilidades de ganar y a mostrar recordatorios sobre el tiempo de uso. También deberán incluir advertencias sanitarias y herramientas para que los usuarios establezcan límites a sus sesiones.

La ley prevé una línea gratuita de orientación, jornadas de concientización en escuelas y capacitaciones destinadas a docentes.

Se aplicarán fuertes multas y penas

Las infracciones podrán recibir multas de entre 500 y 1.000.000 de UVA. Cuando el incumplimiento involucre a menores de edad, la sanción económica aumentará un 50 por ciento.

El texto también modifica el Código Penal: fija penas de tres a ocho años de prisión para quienes exploten juegos de azar sin autorización y crea la figura de defraudación a menores por medios electrónicos.

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La Justicia podrá bloquear sitios de apuestas ilegales

Los jueces podrán disponer el bloqueo y la suspensión preventiva de plataformas que operen sin autorización.

Ante esa decisión, deberán notificar al Ente Nacional de Comunicaciones y al Banco Central dentro de las 48 horas.

El Banco Central deberá impedir que bancos y billeteras procesen pagos hacia plataformas clandestinas.

Campañas de difusión preventivas

Se impulsarán campañas de difusión, jornadas en escuelas primarias, secundarias y terciarias, capacitación docente y educación financiera.

Además, se establecerá una línea telefónica gratuita y un chat para personas con ludopatía, familiares y allegados, con atención confidencial.

Actualmente está vigente la Línea 141 (Sedronar) para todo tipo de adicciones, que es anónima y opera las 24 horas para todo el país.

Fuerza Suma celebra que hoy se haya aprobado la ley de prevención de la ludopatía, en los mismos términos en que había sido sancionada por la Cámara de Diputados, gracias al acuerdo alcanzado entre las distintas fuerzas políticas.

Esta sanción corona una larga lucha en defensa de las familias y en contra de los intereses subalternos de la industria del juego, que afectan a tantos adolescentes, niños y jóvenes de nuestro país.

Las reacciones de la sociedad civil

La Iglesia Católica celebró la aprobación de la Ley de Prevención de la Ludopatía, una iniciativa cuyo tratamiento en el Senado había reclamado en los últimos meses, luego de que la Cámara de Diputados le otorgara media sanción y tras la visita de León XIV.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social expresó su posición mediante un comunicado titulado “Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud”. Allí afirmó que recibió con “profunda gratitud” la sanción de la norma, orientada a prevenir y abordar los problemas vinculados con el juego compulsivo. El organismo consideró que se trata de un logro colectivo para la sociedad argentina, sin atribuirlo a un sector político particular.

La agrupación Fuerza Suma también respaldó la votación y destacó “corona una larga lucha en defensa de las familias y en contra de los intereses subalternos de la industria del juego, que afectan a tantos adolescentes, niños y jóvenes de nuestro país”.

“El crecimiento de las apuestas en línea convirtió el teléfono celular en una puerta de entrada permanente al juego. Familias, docentes y profesionales de la salud advierten sobre chicos que se endeudan o caen en la adicción a edades cada vez más tempranas. La nueva ley brinda herramientas para la prevención, pone límites a la publicidad y refuerza la protección de los menores frente a una actividad que no puede quedar librada a la lógica del negocio”, señalaron en el comunicado.

“Desde el primer momento, Fuerza Suma acompañó el pedido de la Iglesia, en sintonía con lo expresado por el papa León XIV, a través de entrevistas, acciones de difusión y gestiones ante dirigentes de las distintas provincias”, afirmaron desde la entidad presidida por Rafael Prieto y Osvaldo Cornide.

El Consejo Publicitario Argentino (CPA) también respaldó las disposiciones dirigidas a resguardar a niños, niñas y adolescentes de las apuestas en línea. Su directora ejecutiva, María Alvarez Vicente, advirtió sobre la contradicción entre impedir el ingreso de menores a las plataformas y mantener una exposición sostenida a publicidades que presentan el juego como parte habitual del entretenimiento deportivo.