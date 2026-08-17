Ingenieros de IA y analistas de datos, las profesiones que más se necesitan hoy en la industria tech global

Experticia en áreas relacionadas con la IA y la protección de activos digitales son altamente solicitadas por compañías de diferentes partes del mundo. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Ingenieros de inteligencia artificial (IA) y analistas de datos se han convertido en las profesiones más solicitadas por la industria tecnológica global, impulsados por la aceleración de la digitalización y la integración de nuevas tecnologías en todos los sectores.

De acuerdo con un estudio de Mordor Intelligence, los empleadores priorizan candidatos con competencias en IA, nube, datos y ciberseguridad, habilidades cada vez más difíciles de validar mediante simples filtros de currículum.

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Este fenómeno impacta tanto a nivel global como en los mercados latinoamericanos. En Colombia, por ejemplo, las empresas están dispuestas a ofrecer hasta un 29% más de salario a quienes demuestren habilidades sólidas en IA y competencias digitales, según un informe de Amazon Web Services (AWS).

Las empresas están dispuestas a pagar más dinero a expertos en IA y otros conceptos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las habilidades más valoradas por las empresas tecnológicas

Las organizaciones buscan profesionales que combinen competencias técnicas y una comprensión profunda del ecosistema digital. No solo hay que dominar conceptos básicos: se requieren habilidades en cloud computing, ciberseguridad, machine learning y analítica avanzada de datos.

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Ricardo Caballero, Ricardo Caballero, managing Director para Colombia y Ecuador de TD SYNNEX, resume este desafío: “El mundo tecnológicamente hablando es hybrid multi-cloud. Una parte la tengo en mi data center, otra en la nube, y hay que asegurar la información donde esté”.

Además, el sector demanda capacidad de adaptación y aprendizaje continuo. “Desafortunadamente, en ciertos temas la universidad se queda muy atrás respecto a las necesidades tecnológicas que requieren las empresas”, advierte Caballero.

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Los conocimientos en IA se extienden a diferentes necesidades de una organización y sus servicios a clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación tradicional puede ser insuficiente frente a la velocidad de cambio en la industria, lo que obliga a las empresas a invertir en capacitación interna y a acortar los tiempos de certificación.

Por qué la ciberseguridad es un tema clave para las empresas

Caballero destaca que la digitalización avanza hacia esquemas donde la información circula “en nuestros celulares, en el PC, en diferentes puntos”. Esta dispersión obliga a las empresas a redefinir sus estrategias de protección y a buscar profesionales capaces de identificar vulnerabilidades en múltiples plataformas y dispositivos.

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El directivo agrega que la ciberseguridad ya no se limita a prevenir ataques, sino a garantizar la capacidad de recuperación y la continuidad del negocio. “Si tengo un ataque, ¿cómo me levanto rápidamente? ¿Cómo me recupero rápidamente?”.

El aumento de intentos de ciberataques incentiva la atracción de talento que pueda prevenir o reducir el riesgo de impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caballero reconoce que muchas organizaciones llegan a permanecer semanas o incluso meses intentando restablecerse tras un incidente. Este desafío ha llevado a la compañía a invertir en capacitación y a promover una cultura de actualización permanente entre sus partners y clientes.

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De qué forma las empresas abordan la brecha de talento que hay

La brecha entre la oferta y la demanda de talento especializado en IA y análisis de datos representa un desafío global. Los expertos coinciden en que la solución pasa por una combinación de estrategias: formación acelerada, alianzas con instituciones educativas y programas internos de capacitación.

“Lo que buscamos es cómo acortar el tiempo para que los chicos estén más rápido capacitados”, explica Caballero, quien señala que los procesos de certificación que antes tomaban un año pueden reducirse a pocos meses.

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El trabajo remoto aumenta la competencia entre las empresas para atraer el talento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la competencia por el talento se ha globalizado. “Ya no competimos con un mercado local, sino global. Una persona puede estar trabajando aquí en Bogotá para Europa, para Japón, y está sentado en su casa”, describe el directivo.

Qué dicen los grandes líderes tecnológicos sobre la preparación universitaria actual

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha afirmado en diferentes momentos que: “la universidad no prepara a la gente para los trabajos que necesitan en la actualidad”. En su opinión, hay una desconexión entre las tareas que se enseñan en los programas académicos y las habilidades que demanda el ecosistema laboral actual.

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Esta desconexión se hace más grande en sectores como la tecnología, donde los avances son tan evidentes que los contenidos universitarios suelen quedar rápidamente obsoletos.