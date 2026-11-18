Binance obtuvo una orden judicial para recuperar los activos digitales sustraídos durante el incidente de seguridad del 29 de octubre. (Binance)

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Binance consiguió una orden judicial de los tribunales del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM) para avanzar en la recuperación de los activos digitales sustraídos durante un incidente de seguridad ocurrido el 29 de octubre de 2026. La medida contempla el congelamiento de fondos por un monto de 6.500 millones de dólares y establece mecanismos para facilitar su identificación y recuperación mediante herramientas vinculadas con la tecnología blockchain.

La compañía informó que los activos afectados por el incidente ya fueron repuestos en su totalidad y que asumió el impacto financiero. Según el comunicado difundido el 18 de noviembre, los usuarios están protegidos, aunque la plataforma continuará con las acciones legales para intentar recuperar los fondos robados y evitar que permanezcan bajo el control de los atacantes.

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La resolución judicial representa un nuevo paso en ese proceso. Binance busca utilizar los mecanismos legales disponibles para rastrear los movimientos de las criptomonedas, congelar las billeteras que contienen los activos sustraídos y facilitar su devolución cuando sea posible.

La resolución de los tribunales de Abu Dabi contempla el congelamiento de criptomonedas por 6.500 millones de dólares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una orden judicial para congelar activos digitales

Los tribunales del ADGM dictaron una orden de congelamiento de alcance mundial contra determinadas personas desconocidas, identificadas como presuntos responsables del fraude. El monto de la medida asciende a 6.500 millones de dólares, una cifra que, según los representantes legales de Binance, podría convertirla en una de las mayores órdenes de este tipo conocidas públicamente.

Además, el tribunal concedió medidas cautelares patrimoniales provisionales y órdenes de restitución contra distintas categorías de personas desconocidas. También dictó medidas contra determinados demandados identificados que tienen parte de los activos robados congelados. Binance aclaró que a estas últimas personas no se les atribuye ninguna conducta ilícita.

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La empresa cuenta con la representación del estudio jurídico Gibson Dunn para llevar adelante las acciones destinadas a recuperar los criptoactivos.

La compañía utilizará una lista de 26.000 direcciones de billeteras digitales para identificar fondos vinculados con el robo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

M. Kendall Day, representante de la firma legal, destacó la magnitud de la medida y explicó que las disposiciones judiciales incluyen mecanismos para notificar las órdenes directamente a través de la blockchain. De acuerdo con su declaración, esta posibilidad permitirá comunicar las restricciones a los participantes del mercado de criptomonedas.

La lista de 26.000 billeteras digitales identificadas

Uno de los elementos más relevantes de la resolución es la creación de una lista dinámica con 26.000 direcciones de billeteras digitales identificadas como poseedoras de activos robados.

Este registro se actualizará permanentemente y sus modificaciones serán comunicadas al mercado. El objetivo es que los exchanges, emisores de activos digitales y otras empresas puedan identificar rápidamente las direcciones vinculadas con los fondos sustraídos y actuar para impedir que sean transferidos.

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La medida cobra importancia porque las criptomonedas pueden moverse entre distintas billeteras en poco tiempo. Además, los responsables de un robo pueden intentar distribuir los fondos entre múltiples direcciones para dificultar su seguimiento.

La tecnología blockchain permitirá comunicar las restricciones judiciales a los participantes del mercado de criptomonedas. REUTERS/Dado Ruvic

Con la lista actualizada, Binance pretende facilitar el rastreo de esos movimientos y acelerar el congelamiento de los activos cuando sea legalmente posible. La notificación mediante blockchain también busca que las empresas involucradas reciban información sobre las restricciones judiciales.

Por qué Binance recurrió a los tribunales de Abu Dabi

La orden judicial también responde a una dificultad que puede surgir durante la recuperación de criptomonedas robadas: algunos emisores, exchanges y socios de la industria exigen una resolución formal antes de liberar, transferir o devolver fondos que fueron congelados.

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En esos casos, identificar una billetera relacionada con un robo no siempre es suficiente para concretar la restitución de los activos. Las empresas pueden necesitar un respaldo legal que les permita actuar sin exponerse a posibles conflictos jurídicos.

Por eso, la resolución del ADGM busca proporcionar ese marco y facilitar la cooperación entre las distintas organizaciones que participan en el proceso.

Binance busca recuperar los fondos robados mediante acciones legales y la cooperación con exchanges, emisores y autoridades. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

Dugan Bliss, Deputy General Counsel de Binance, afirmó que la compañía continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para rastrear y recuperar los fondos. También señaló que la responsabilidad de la plataforma no termina con la reposición de los activos afectados.

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Binance continuará con el proceso de recuperación

Después del incidente del 29 de octubre, Binance aseguró que trabaja con fuerzas del orden, autoridades competentes, emisores, exchanges y empresas especializadas en inteligencia blockchain para monitorear los movimientos de los activos.

La plataforma indicó que seguirá publicando actualizaciones verificadas a medida que avance el procedimiento judicial y las acciones para recuperar las criptomonedas.

Aunque Binance afirma que los usuarios afectados ya recibieron la reposición de sus activos, la orden judicial apunta a recuperar los fondos sustraídos y mantenerlos fuera del alcance de quienes participaron en el ataque. El comunicado no identifica a los responsables ni detalla cómo se produjo el incidente de seguridad.

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