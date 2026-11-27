Las altas temperaturas no darán tregua en CABA durante todo el fin de semana (Jaime Olivos)

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Las altas temperaturas se harán sentir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante todo este fin de semana con jornadas pico de 34°C.

Para hoy, viernes, la temperatura subirá hasta 32℃, luego de una mínima de 24℃. La nubosidad será parcial en la madrugada y la mañana, y aumentará durante la tarde y la noche; las ráfagas podrían llegar a 22 km/h con vientos de orientación norte.

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El fin de semana concentrará los valores más elevados: mañana, sábado, tendrá temperaturas de entre 21℃ y 33℃, con cielo despejado al amanecer, que se cubrirá levemente de nubes por la tarde para marcar el registro más caluroso de la jornada, preponderancia también de viento norte y un leve descenso térmico hacia la noche, con 27°C.

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con temperatura máxima de 34 grados (Servicio Meteorológico Nacional)

El domingo alcanzará el máximo del período. Con cielo algo nublado, la mínima será de 23°C y la máxima de 34°C, con viento del noreste y sin lluvias previstas al igual que el resto del fin de semana.

El lunes 30 continuará la estabilidad, con marcas de entre 22℃ y 33 ℃, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. El comienzo del mes de diciembre, martes, la máxima descendería a 30℃.

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El alivio llegará el miércoles 2 de diciembre, con una mínima de 16℃ y una máxima de 27 ℃ y cielo mayormente nublado. Al día siguiente, el jueves 3, se mantendra el cielo encapotado y la temperatura bajará aún más (mínima 18°C, máxima 24°C) pero esta vez con el condimiento de fuertes vientos provenientes del este cuyas ráfagas llegarán hasta los 50 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por altas temperaturas en el suroeste de la provincia de Buenos Aires y sectores de Río Negro, La Pampa y Neuquén

En la provincia de Buenos Aires, este viernes el sudoeste registrará alertas por temperaturas extremas de calor (Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Villarino, Tornquist) como así también zonas de la provincia de Neuquén (Confluencia, Añelo, Picún Leufú, Pehuenches y Zapala entre otros sectores) como así también la meseta de Ñorquincó, Veinticinco de Mayo y 9 de Julio en Río Negro. También en la parte sur de La Pampa.

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Alerta naranja y amarilla por tormentas en tres provincias

La provincia de Misiones muestra una alerta naranja por tormentas para el día de hoy en las localidades de 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y Sur de Guaraní.

Una tabla meteorológica detalla avisos por tormenta en las provincias argentinas de Corrientes, Formosa y Misiones para el período del 27 al 28 de noviembre. (Servicio Meteorológico Nacional)

Por otro lado, el sector norte de Corrientes (General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé) registra alerta amarilla por tormentas al igual que el este de Formosa: ciudad de Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.

El sector norte del litoral, El oeste del país tendrá lluvias y actividad eléctrica durante todo el día. Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y Mendoza están bajo alerta amarilla por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Las advertencias climáticas por tormentas con niveles amarillo y naranja en sectores del noreste de Argentina (Servicio Meteorológico Nacional)

La advertencia contempla posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Ante ese escenario, el organismo recomendó evitar salir, no sacar residuos y limpiar desagües y sumideros.

También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.