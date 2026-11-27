Si noviembre mantiene la tendencia actual, se podría mejorar por segunda vez en el año el resultado de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuando solo quedan tres días hábiles para registrar ventas, los números del mercado automotor de noviembre confirman la tendencia mostrada a mitad de mes, con ventas de autos 0 km por encima de la referencia de 2025 y una menor caída a la histórica respecto a octubre. Si se mantienen las cifras preliminares, noviembre será el segundo mes del año que supere la marca de 2025, un dato alentador en un año marcado por una caída de patentamientos que acumula una baja del 12,8 por ciento.

En los últimos años, probablemente a causa de un menor índice de inflación y por lo tanto de precios sin mayores ajustes mensuales, se produjo un cambio en el comportamiento de los usuarios, y la decisión de comprar un 0 km se posterga en noviembre y diciembre hacia enero, especulando con la posibilidad de patentar un vehículo con el siguiente año/modelo sin que haya una variación sustancial de precios.

PUBLICIDAD

“Cuando había niveles altos de inflación y no se podían comprar dólares, comprar un auto era una alternativa para no descapitalizarse. Ahora eso no sucede, los precios casi no los aumentamos porque el mercado no lo valida, entonces más gente decide esperar en noviembre y diciembre, y compra el 0 km recién en enero. Hay gente que compra un auto pero no ingresa el alta hasta el año que viene para tener un auto 2027”, explicaron desde una terminal.

Menos usuarios esperan a 2027 para comprar un 0 km, rompiendo una inercia que lleva tres años con una caída de un 20% de octubre a noviembre. (Freepik)

Menor caída intermensual

El cambio se aprecia en los números de los últimos cuatro años. Ya que, mientras en noviembre de 2023 hubo una caída de ventas del 14,2% de un mes a otro, en 2024 la baja fue mayor, llegando al 18,5% y en 2025 aumentó más hasta llegar a un 32,2% de octubre a noviembre.

PUBLICIDAD

Esa tendencia parece mantenerse en 2026, aunque con una mejora en las operaciones de este mes, ya que con 15 días hábiles computados sobre un total de 18, los patentamientos caen respecto a octubre solamente un 8 por ciento.

El resultado parece positivo también por la relación con los números del año pasado de noviembre, porque se llevan patentados 26.701 automóviles cuando en 2025 se habían registrado a esta misma altura del mes, 25.129, lo que indica una suba de ventas del 6,2 por ciento.

En el sector se proyecta un piso de 34.500 matriculaciones en total para noviembre, lo que llevaría la estadística de este mes a una baja interanual del 2,6%, respecto a las 35.424 registradas en noviembre de 2025. En ambas oportunidades hubo 18 días hábiles, por lo que la comparación es más directa y real.

PUBLICIDAD

Sin embargo, como suele ocurrir en los últimos días de cada período, las propias marcas y concesionarias suelen autopatentar unidades para llegar a ciertos objetivos, lo que puede elevar el promedio diario de 1.700 autos (lo que se registra al día de hoy) a superar las 4.000 unidades en las jornadas de cierre.

“Estamos en 26.700, si se suman 10.000 autos de acá al lunes, superamos el resultado de noviembre, y no es para nada descabellado que se patenten 2.500 hoy, 3.500 mañana y otros 4.000 el lunes”, explicaron desde una marca a Infobae.

“Está ocurriendo algo especial con algunos importadores, que patentan autos ellos mismos para cumplir con exigencias de casa matriz que les permita importar más autos en 2027. El resultado de este año es clave para algunos importadores”, aseguraron.

PUBLICIDAD

Toyota y su pickup Hilux están cerrando un ciclo con dominio en ventas. En diciembre se presenta la nueva generación de la camioneta, que marcará un cambio de época.

Toyota y Hilux lideran un ranking dominado por pikups

Toyota sigue dominando entre las marcas con un 50% más de patentamientos que su más inmediato seguidor, Volkswagen. La marca de origen japonés lleva registrados 4.843 patentamientos contra 3.214 de la automotriz alemana. En tercer lugar está Ford con 2.590, cuarto Fiat con 2.369 y quinto Chevrolet que alcanzó las 2.047 unidades.

Por debajo de los 2.000 está Renault con 1.632 y sexto se mantiene Peugeot con 1.454. Con números de tres cifras, el séptimo lugar lo mantiene BYD con 951, delante de Citroën con 890 y Mercedes-Benz con 816. El resto tienen menos de 600 autos patentados, con Nissan liderando esa franja con 591, Jeep con 572, Chery con 346, Hyundai 342 y Baic con 328 unidades.

PUBLICIDAD

Entre los modelos, siguen liderando las tres pickups de gran volumen de producción nacional como lo hicieron en octubre y el corte parcial de mitad de noviembre. Toyota Hilux lleva vendidas 1.909 camionetas, delante de las dos “vecinas de Pacheco” que están casi empatadas, con la Volkswagen Amarok que suma 1.163 y la Ford Ranger que está en 1.138.

El cuarto lugar lo mantiene la Ford Territory con 1.040 unidades, superando al Fiat Cronos que alcanzó las 984, el Toyota Yaris Cross que está en 911, el Peugeot 208 y sus 711 patentamientos, Toyota Corolla Cross con 689, Volkswagen Tera con 656, y Toyota Yaris 573 unidades.

PUBLICIDAD