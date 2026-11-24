Nvidia y Anthropic vuelven a poner a prueba el valor de la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las acciones de Nvidia caían cerca de un 5% antes de la apertura de Wall Street, mientras Anthropic descendía por debajo de los USD 83 fijados en su salida a bolsa.

El retroceso llegó un día después de la fuerte recuperación de las tecnológicas, impulsada por el regreso de Jensen Huang a la dirección de la compañía de semiconductores.

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El cambio de tendencia importa porque devuelve al mercado las dudas que habían quedado temporalmente relegadas por el repunte del lunes: el volumen de gasto destinado a centros de datos, la capacidad de las empresas para rentabilizar la inteligencia artificial y la presión de unas condiciones financieras más exigentes. Los futuros del Nasdaq-100 bajaban 1,7%, frente a una caída de 0,9% en los contratos del S&P 500.

Los mercados moderaron el entusiasmo después de las fuertes ganancias del lunes, ante las dudas sobre financiación, consumo energético y capacidad empresarial para convertir la computación avanzada en ingresos - REUTERS/Staff

La subida de Nvidia perdió fuerza tras añadir cerca de USD 950.000 millones

El lunes 23 de noviembre de 2026, Nvidia registró una subida de 31% después de que la compañía anunciara el retorno inmediato de Jensen Huang como presidente ejecutivo, consejero delegado y miembro del consejo de administración. El avance aportó cerca de USD 950.000 millones de capitalización bursátil a la empresa y dio impulso a una sesión en la que el Nasdaq Composite escaló casi 6,5%.

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La reacción alcanzó a gran parte del sector tecnológico. El S&P 500 subió 4,7% y el Dow Jones avanzó más de 1.400 puntos, equivalentes a cerca de 3%. La recuperación se produjo después de una semana de ventas que golpeó a las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y llevó a varios índices a terreno de corrección.

Sin embargo, el impulso no se mantuvo en las operaciones previas a la apertura del martes 24 de noviembre de 2026. Nvidia cedía parte de las ganancias del día anterior y un fondo cotizado que agrupa a fabricantes de chips también registraba pérdidas superiores al 3%.

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El comportamiento de la acción refleja un mercado que sigue dividido entre la expectativa de una expansión sostenida de la infraestructura de inteligencia artificial y la cautela por el coste que implica financiarla.

El regreso de Jensen Huang no despeja las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Anthropic perdió el nivel de USD 83 de su oferta pública inicial

La presión fue mayor para Anthropic PBC, la empresa desarrolladora del modelo Claude. Sus acciones cayeron por debajo de los USD 83 de su oferta pública inicial, con lo que borraron el margen que conservaban sobre el precio de colocación tras sus primeras jornadas de cotización.

La compañía había subido 17% en su debut bursátil del jueves 19 de noviembre de 2026, pero cerró con una caída de 9% el viernes. El lunes, mientras Nvidia lideraba el repunte tecnológico, Anthropic terminó la sesión con pérdidas y se mantuvo cerca de su nivel de salida.

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El mercado sigue atento a sus necesidades de financiación. La empresa ha comprometido aproximadamente USD 900.000 millones en infraestructura y capacidad de computación durante las próximas dos décadas, una cifra que ha situado el acceso al crédito entre las principales preocupaciones de los inversores.

La caída bajo el precio de la oferta pública también pone el foco en la valoración de las compañías dedicadas de forma exclusiva a la inteligencia artificial. A diferencia de grandes tecnológicas con negocios consolidados, estas empresas dependen en mayor medida de que el crecimiento futuro justifique inversiones muy elevadas en chips, energía y centros de datos.

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Anthropic pierde el precio de su salida bursátil mientras aumenta la presión financiera - REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Asia mantuvo el entusiasmo, aunque Wall Street abrió otra discusión

La reacción en Asia fue distinta. El Nikkei japonés avanzó 4%, el Kospi de Corea del Sur ganó 6% y el Taiex de Taiwán, donde cotiza el fabricante de chips TSMC, subió 9%. Los mercados de la región siguieron el impulso generado por la recuperación de Nvidia y por las expectativas de una demanda sostenida de procesadores avanzados.

La sesión estadounidense, no obstante, volvió a concentrar la atención en factores menos favorables. Los inversores evaluaban las previsiones de ingresos de Hewlett Packard Enterprise, que quedaron por debajo de las estimaciones más optimistas, y aguardaban nuevos datos de inflación en Estados Unidos.

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También se esperan resultados trimestrales de compañías como Dell, Analog Devices y Autodesk. Estas cifras pueden ofrecer señales sobre el gasto empresarial en servidores, software y equipos destinados a cargas de trabajo de inteligencia artificial.

El regreso de Huang redujo una fuente de incertidumbre alrededor de Nvidia, pero no resolvió la cuestión central para el sector: si la inversión en centros de datos podrá traducirse en ingresos suficientes para sostener las valoraciones actuales.