Google activó a nivel global los hilos temporales del Modo IA para realizar búsquedas sin registro en el historial. (EFE/EPA/BORIS ROESSLER)

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Google activó en todo el mundo los “hilos temporales” del Modo IA, su asistente conversacional dentro del buscador. Quien los use puede hacer consultas que no se guardan en el historial, no se mezclan con sus preferencias y desaparecen al cerrar la conversación.

La compañía presentó la función como una forma de explorar temas sin dejar rastro en las recomendaciones, con un ejemplo cotidiano: buscar ideas para un regalo sorpresa. La opción llega a computadoras y a navegadores de teléfonos, en todos los idiomas que admite el Modo IA.

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Google excluye los datos de estas sesiones del entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial generativa. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Para empezar no hace falta tocar la configuración de privacidad. Google indica que basta con abrir el Modo IA en el navegador y hacer clic en el ícono de hilos temporales, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Desde ahí, la conversación comienza en blanco.

Cómo usarlo, paso a paso

Primero, entrar al Modo IA desde el navegador. Segundo, seleccionar la opción “Temporary thread” (hilo temporal), arriba a la derecha. Tercero, escribir la pregunta en la barra “Ask anything” (pregunta lo que quieras). El sitio de ayuda de Google resalta que también se pueden subir imágenes y archivos desde el menú, o consultar por voz con el micrófono.

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Para salir, se toca el botón de cierre que aparece en la misma esquina. Al abandonar el hilo, el acceso se pierde de inmediato: la conversación no se puede recuperar ni consultar desde el historial del Modo IA.

La nueva herramienta está disponible en computadoras y teléfonos móviles en todos los idiomas admitidos por el buscador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué queda fuera del historial y qué no

Google sostiene que la sesión está desvinculada de la cuenta. Por eso las respuestas no se basan en actividad pasada, y lo que se pregunta en el hilo no sirve para personalizar respuestas futuras ni aparece en el historial de Búsqueda o del Modo IA.

Estos hilos no se guardan en la cuenta de Google y desaparecen al cabo de 24 horas. Tampoco se usan para entrenar los modelos de IA generativa de la empresa, salvo que el usuario envíe comentarios o que sea necesario por razones de seguridad.

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La privacidad no es total. Google aclara que sigue recopilando datos no asociados a la cuenta, por ejemplo para que sus servicios funcionen y se mantengan seguros. Además, el navegador puede guardar su propio historial cuando se visita una página web desde un hilo temporal.

Si el usuario sale del hilo siguiendo un enlace a otro sitio, ese sitio y los servicios que usa, como Google Analytics, recopilan datos de la visita igual que en cualquier navegación.

El acceso a la función no requiere modificaciones en la configuración previa de privacidad de la cuenta. (EFE/ Rungroj Yongrit / ARCHIVO)

Funciones que no están disponibles

El modo temporal tiene restricciones. En un hilo temporal no se pueden usar las Aplicaciones conectadas ni otros servicios integrados a la cuenta de Google, ni obtener respuestas personalizadas, ni guardar información para personalizar más adelante.

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Tampoco se puede compartir el hilo ni una respuesta, y no es posible generar imágenes. Quien necesite enviarle la conversación a otra persona, o retomarla otro día, debe usar un hilo normal.

En su blog, Google publicó la novedad el mismo 17 de noviembre de 2026, con la firma de Robby Stein. Para quien prefiera volver a las búsquedas habituales, la empresa indica que se puede cambiar de modo en cualquier momento, sin ajustes previos.