El indicador retrocede más de 100 unidades y registra una variación a la baja cercana al 10,4% frente a la rueda previa (REUTERS/Brendan McDermid)

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El riesgo país de Argentina bajaba a 956 puntos básicos este viernes 27 de noviembre, antes de la apertura de los mercados locales. El indicador retrocedía 91 unidades frente al cierre de 1.067 puntos del jueves, una variación cercana al 10,4%, y volvía a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos.

El indicador de JP Morgan replica el importante ascenso de cotizaciones de los bonos soberanos en dólares de Argentina del jueves en la Bolsa porteña, cuando estos activos registraron un rebote de 2,1% en promedio.

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Este viernes, los bonos Globales -con ley extranjera- promedian en Nueva York un ascenso de precios de 2,8% en promedio. Esta semana el indicador tocó los 1.139 puntos básicos en forma intradiaria, en lo más alto desde el 2 de octubre de 2025.

La caída del riesgo país se producía en una jornada condicionada por el calendario de Estados Unidos. Wall Street retoma las operaciones luego del feriado por el Día de Acción de Gracias, aunque lo hace con un horario reducido por Black Friday. La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq abren a las 11:30 y cierran a las 15 horas de Argentina.

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El riesgo país mide la diferencia de rendimiento que exigen los inversores para comprar deuda soberana argentina frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Una baja del índice implica una reducción de esa prima de riesgo en el mercado secundario.

Con el movimiento previo a la apertura, el indicador acumulaba una baja de tres dígitos en relación con el cierre anterior. Los 957 puntos básicos representan el nivel de referencia más bajo desde el 19 de noviembre.

“El entorno global abrió una ventana más favorable, los activos locales respondieron y las brechas se redujeron, pero el consumo continúa débil y el riesgo país permanece alto. La confirmación requerirá mejoras que se sostengan sin una concentración extraordinaria de operaciones ni una dependencia creciente de mecanismos de estabilización”, señalóVector Investments.

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La mejora en los precios de los bonos soberanos se produce además después de que la Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de deuda de corto plazo adjudicó un total de $26,71 billones, luego de haber recibido ofertas por un total de $29,16 billones. “Esto significa un rollover de 104,87% sobre los vencimientos del día de la fecha”, indicaron desde la cartera.

Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que el Gobierno cubrirá el vencimiento de deuda de enero de 2027 -estimado en unos USD 4.300 a USD 4.400 millones- combinando desembolsos de organismos, ingresos por privatizaciones y compras de divisas al Banco Central con superávit primario, complementadas con la eventual solicitud de la activación de un tramo del swap de monedas con el Banco Popular de China como respaldo para 2027.

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Fuentes previstas para el pago de enero

FMI y multilaterales . Alrededor de USD 1.200 millones -sujeto, en parte, a la aprobación de la tercera revisión del programa prevista para diciembre-.

CAF y Fonplata . Cerca de USD 1.000 millones pendientes de financiamientos garantizados.

Venta de AySA . Entre USD 300 y USD 340 millones por el traspaso/privatización de la empresa.

Compras del Tesoro al BCRA . Unos USD 1.800 millones correspondientes a intereses, que el Tesoro planea cubrir comprándole dólares al Banco Central con pesos del superávit primario.

Swap con China: Caputo indicó que el Gobierno pidió fondear USD 5.000 millones ya aprobados del acuerdo de intercambio de monedas con China como colchón adicional ante eventuales dificultades para refinanciar vencimientos en 2027.

El mercado estadounidense permaneció cerrado el jueves por Thanksgiving, lo que redujo la actividad global y dejó a las plazas financieras sin su principal referencia. Este viernes, la operatoria vuelve con menor tiempo de negociación y con un volumen que suele ser más bajo que en una sesión habitual.

La rueda local mantiene su horario regular hasta las 18 horas. Sin embargo, la referencia directa de precios en Wall Street para los ADR y los certificados de depósito argentinos finaliza a las 15:00, cuando concluye la jornada anticipada en Nueva York.

Los inversores siguen la evolución de los activos tecnológicos y de inteligencia artificial, las expectativas sobre la Reserva Federal y las primeras señales de consumo durante Black Friday. Esos factores pueden incidir sobre el ánimo global en una sesión de liquidez reducida.

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