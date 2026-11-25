La iniciativa, respaldada por 97 votos frente a 43, establecerá exigencias para redes sociales, videojuegos y herramientas de inteligencia artificial después de un período de adaptación de doce meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El parlamento australiano aprobó este miércoles la Ley de Deber Digital de Cuidado, una normativa que obliga a las grandes tecnológicas a prevenir daños en línea antes de que ocurran, bajo pena de multas que podrían alcanzar el 5% de sus ingresos globales. La cámara baja aprobó la legislación por 97 votos a 43.

Según informó la agencia AP, la norma es producto de un acuerdo entre el gobierno del Partido Laborista, de centroizquierda, y el Partido Verde, que controla el balance de poder en el Senado. La negociación derivó en siete enmiendas clave que endurecieron el texto original, incluida la posibilidad de que ciudadanos australianos demanden directamente a las plataformas por daños sufridos en línea.

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La normativa australiana sobre seguridad digital impone a las empresas tecnológicas medidas de protección a menores y multas del cinco por ciento de sus ingresos globales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La penalidad máxima prevista en el texto original era de 109 millones de dólares australianos (unos USD 72 millones). Las enmiendas negociadas con los Verdes reemplazaron ese techo por una multa equivalente al 5% de los ingresos globales de cada compañía. Para Meta, propietaria de Facebook e Instagram, eso podría traducirse en sanciones del orden de los USD 10.000 millones, según estimaciones publicadas por The Canberra Times.

El porcentaje ubica a Australia por encima de Canadá, donde el 3% corresponde al techo de las sanciones administrativas —las multas penales por infracciones formales pueden llegar al 5%—, aunque por debajo de la Unión Europea (UE), cuya Ley de Servicios Digitales fija el techo en el 6%. Los Verdes solicitaban inicialmente el 10%.

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La ley obliga a las plataformas a evaluar riesgos y proteger a los menores

Las plataformas deberán evaluar riesgos cada año y limitar contenidos nocivos para los menores de edad

La normativa establece estándares mínimos de seguridad para redes sociales, videojuegos, aplicaciones y chatbots de inteligencia artificial (IA). Todas las plataformas deberán realizar evaluaciones de riesgo escritas cada año, conservarlas durante seis años y entregarlas a la Comisionada de eSafety —el regulador oficial de seguridad en línea del gobierno australiano— cuando sea requerido.

La ley presta especial atención a los menores de 18 años: las plataformas deberán limitar su exposición a contenido que atente contra la integridad física o mental de los menores. Los usuarios mayores de 16 años tendrán el derecho a desactivar los algoritmos de recomendación y ver únicamente el contenido de las cuentas que elijan seguir.

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El régimen de responsabilidad también alcanza a los adultos: las plataformas deberán limitar la exposición a amenazas de violencia, acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas. Los servicios que permitan que algoritmos adictivos provoquen daño serán considerados en infracción de su deber de cuidado.

Los ciudadanos podrán demandar a las tecnológicas ante tribunales australianos

La ministra australiana Anika Wells se dirige a los asistentes durante una rueda de prensa frente a la bandera de Australia. (AP)

Una de las enmiendas más relevantes otorga a los ciudadanos el derecho a demandar judicialmente a las plataformas por los daños sufridos. La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, señaló que esta vía será “bastante poco frecuente”, pero reconoció que representa un cambio sustancial frente al esquema anterior, según recogió AP.

El caso del magnate minero Andrew Forrest, quien debió recurrir a tribunales de Estados Unidos para demandar a Meta por avisos fraudulentos que usaban su imagen sin permiso, ilustró la dificultad de exigir responsabilidades a empresas tecnológicas desde suelo australiano. Ese proceso aún no fue resuelto.

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La ley crea además un sistema de resolución de disputas en tres etapas: primero, el mecanismo interno de cada plataforma; luego, un futuro ombudsman independiente para reclamos menores; y, por último, la acción judicial directa. Wells describió la norma como una reforma “sísmica” y advirtió que será la primera ley de seguridad en línea de Australia aprobada sin respaldo bipartidista, dado que la Coalición opositora votó en contra.

La legislación entrará en vigor tras un período de transición de 12 meses. Las empresas de noticias profesionales, el entretenimiento comercial, las pequeñas empresas y las organizaciones religiosas quedaron excluidas del alcance de la norma.

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