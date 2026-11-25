Australia aprobó una ley que obliga a las plataformas digitales a prevenir daños previsibles para los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Parlamento de Australia aprobó una ley de seguridad en línea que permitirá imponer a las grandes tecnológicas multas de hasta el 5 % de sus ingresos globales si no actúan para prevenir daños previsibles en sus servicios.

La denominada Ley de Deber de Diligencia Digital obligará a plataformas, videojuegos, aplicaciones y chatbots de inteligencia artificial a detectar y reducir riesgos antes de que afecten a los usuarios. La Cámara de Representantes la aprobó por 97 votos contra 43, después de que el Gobierno laborista alcanzara un acuerdo con los Verdes para asegurar su avance en el Senado.

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Las empresas deberán anticipar riesgos en sus plataformas

La legislación establece estándares mínimos de seguridad para los servicios digitales y exige medidas de protección frente a material y conductas que puedan causar daños graves. El Gobierno australiano incluyó entre los contenidos sujetos a mayor control aquellos que promuevan trastornos alimentarios, hostilidad contra las mujeres, pornografía, delitos o retos peligrosos, además de publicaciones que puedan provocar un grave deterioro de la salud mental.

El primer ministro Anthony Albanese sostuvo que la norma dotará al país de “una poderosa herramienta para proteger a nuestros niños y a nuestra sociedad de los peligros en línea”. Según la información difundida por AP, el mandatario afirmó que las plataformas deberán asumir responsabilidades acordes con los riesgos conocidos del entorno digital.

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Las multas pasan de USD 72 millones al 5 % de la facturación global

El acuerdo con los Verdes se elevó a AUD 109 millones, unos USD 72 millones, la sanción máxima prevista inicialmente. A partir de la nueva ley, las infracciones podrán ser castigadas con multas equivalentes al 5 % de los ingresos mundiales de la empresa tecnológica.

Las modificaciones también habilitan a los usuarios a iniciar acciones judiciales ante tribunales australianos por daños sufridos en internet. La senadora verde Sarah Hanson-Young, una de las negociadoras del acuerdo, afirmó que la aprobación sitúa la seguridad de los ciudadanos y de los menores por delante de los intereses económicos de las compañías.

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Redes sociales, videojuegos, aplicaciones y chatbots deberán incorporar medidas de seguridad bajo el nuevo régimen (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma permite rechazar contenidos recomendados por algoritmos

La ley permitirá que los usuarios de redes sociales opten por no recibir publicaciones seleccionadas por algoritmos. También otorga al organismo australiano de seguridad en línea facultades para actuar contra aplicaciones y sitios que fabriquen imágenes de desnudos a partir de fotografías reales de personas.

El marco regulatorio guarda similitudes con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, aprobada en 2022, y con la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, vigente desde 2023. La propuesta busca que las empresas incorporen medidas preventivas en el diseño y la gestión de sus servicios.

Alertan por posibles restricciones a la expresión

El embajador de Estados Unidos en Australia, David Brat, cuestionó el alcance de la legislación y advirtió que una definición imprecisa de los daños, sumada a sanciones elevadas, puede incentivar la eliminación de expresiones legales. “Los ‘daños’ definidos de forma vaga, respaldados por sanciones de hasta el 5 % de los ingresos globales, empujarán a las plataformas a censurar la libertad de expresión lícita”, escribió en redes sociales.

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La oposición conservadora del Partido Liberal también votó contra la norma. Su líder, Angus Taylor, la calificó de “autoritaria” y prometió derogarla si su fuerza gana las elecciones de 2028. La ley entra en vigor en un contexto de mayor presión regulatoria sobre las plataformas digitales en Australia.