La nevera y la secadora concentran buena parte del gasto eléctrico doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La nevera, la secadora, el horno eléctrico, la lavadora y la plancha figuran entre los electrodomésticos que más energía consumen en casa, aunque el impacto final sobre la factura de luz depende de la potencia, el tiempo de uso y los hábitos de cada familia. Identificar qué equipos permanecen conectados durante más horas permite detectar dónde conviene actuar primero.

El consumo eléctrico no depende solo de los aparatos más grandes. Una secadora puede gastar mucha energía en poco tiempo, mientras una nevera mantiene un gasto continuo durante todo el día. Conocer esa diferencia ayuda a ajustar rutinas, aprovechar programas eficientes y evitar gastos innecesarios sin dejar de utilizar los equipos necesarios en el hogar.

PUBLICIDAD

Televisores, consolas, cargadores y otros productos electrónicos mantienen una demanda pequeña cuando permanecen conectados, pero las regletas con interruptor facilitan cortar esa energía acumulada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La potencia y el tiempo explican el consumo

La fórmula básica para entender el gasto energético es sencilla: consumo igual a potencia multiplicada por tiempo de uso. Un aparato de alta potencia puede elevar la factura aunque se utilice pocos minutos, mientras otro menos exigente puede acumular consumo si permanece encendido de forma constante.

También importa la frecuencia. La lavadora, por ejemplo, puede tener un impacto moderado si se utiliza pocas veces por semana y con carga completa. El gasto crece cuando se realizan ciclos pequeños, se selecciona agua caliente o se repiten lavados innecesarios. El hábito tiene tanto peso como el electrodoméstico.

La eficiencia del equipo es otro factor. Un aparato antiguo puede necesitar más electricidad para realizar la misma tarea que uno moderno. Sin embargo, reemplazarlo no siempre es la primera medida necesaria: ajustar la temperatura, evitar el uso en vacío y revisar el mantenimiento puede reducir el consumo sin una compra inmediata.

PUBLICIDAD

Refrigerar durante todo el día y aplicar calor a las prendas puede elevar el importe mensual, especialmente cuando existen fallos de sellado, ciclos prolongados o rutinas poco eficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nevera consume poco por hora, pero funciona siempre

La nevera suele estar entre los principales consumos mensuales porque funciona las 24 horas. Aunque su potencia no sea comparable a la de una secadora o un horno, su actividad continua hace que represente una parte relevante de la factura eléctrica.

Regular correctamente la temperatura permite evitar un esfuerzo innecesario del motor. Una puerta mal cerrada, juntas deterioradas, acumulación de hielo o exceso de alimentos que bloquean la circulación del aire pueden obligar al equipo a trabajar durante más tiempo.

También conviene no introducir alimentos muy calientes y limpiar la parte trasera cuando acumule polvo. Estas medidas favorecen la ventilación y el rendimiento. Mantener la nevera en buenas condiciones puede reducir el gasto sin cambiar la forma de conservar los alimentos.

PUBLICIDAD

El funcionamiento permanente convierte a la nevera en un consumo relevante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Secadora, horno y plancha concentran picos de gasto

La secadora encabeza las listas de consumo intensivo. Utiliza resistencias eléctricas para producir calor y puede gastar una cantidad elevada de energía durante cada ciclo. Secar la ropa al aire libre o en un espacio ventilado reduce su uso y permite reservarla para días de lluvia o cargas urgentes.

El horno eléctrico y la cocina eléctrica también requieren atención. Ambos combinan alta potencia con tiempos de funcionamiento prolongados. Aprovechar el calor residual, cocinar varias preparaciones al mismo tiempo y evitar abrir el horno con frecuencia son prácticas que ayudan a controlar el gasto.

La plancha presenta un consumo alto, aunque puntual. Reunir varias prendas en una sola sesión evita que el aparato deba calentarse repetidas veces. Separar la ropa por tipo de tejido y comenzar por las prendas que requieren menor temperatura permite organizar mejor el uso.

PUBLICIDAD

Lavadora y microondas dependen de cómo se utilicen

La lavadora tiene un consumo medio, pero aumenta si se usan ciclos con agua caliente o si se enciende varias veces para pocas prendas. Utilizarla con carga completa y seleccionar programas eco ayuda a reducir la electricidad y el agua empleados en cada lavado.

El microondas requiere bastante potencia, pero durante períodos breves. Por eso su impacto suele ser menor que el de un horno eléctrico. Para calentar cantidades pequeñas o descongelar alimentos, puede representar una alternativa con menor gasto.

Televisores, consolas, cargadores y otros dispositivos electrónicos tienen un consumo individual reducido, aunque pueden sumar si permanecen conectados en modo de espera. Desconectar equipos que no se utilizan o emplear regletas con interruptor permite cortar ese gasto acumulado.

PUBLICIDAD

Las estimaciones generales sirven como guía, pero cada hogar tiene necesidades distintas. El número de personas, el clima, el tipo de cocina, la antigüedad de los equipos y las horas de uso modifican el resultado final.

Reducir la factura de luz comienza por revisar las rutinas diarias: usar la lavadora llena, limitar la secadora, ajustar la nevera, activar los modos eco y evitar el consumo en espera. Medir el uso real de cada aparato permite pasar de una lista general a decisiones basadas en lo que ocurre dentro de cada hogar.