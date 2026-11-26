XUPER TV solo se puede instalar en el teléfono a través de páginas ilegales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque se han reiterado las advertencias sobre la instalación de la APK de XUPER TV, antes conocida como Magis TV, algunas personas optan por descargarla en celulares Android para acceder a películas, series y transmisiones deportivas sin una suscripción mensual.

El problema aparece desde el primer uso: al abrir la aplicación, un aviso solicita instalar una supuesta actualización necesaria para continuar con la reproducción. Esa búsqueda de una versión más reciente suele llevar a páginas externas, archivos sin verificar y nuevas instalaciones fuera de la tienda oficial de Android.

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Según un análisis de ESET, este circuito puede abrir la puerta al robo de información privada, incluidas contraseñas, archivos personales y datos que permitan acceder a cuentas bancarias.

XUPER TV no está disponible en Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Por qué la actualización puede llevar a páginas fraudulentas

Las aplicaciones streaming no oficiales suelen distribuirse fuera de Google Play Store. Por ese motivo, la actualización de XUPER TV puede dirigir al usuario a portales alternativos que ofrecen archivos APK con nombres parecidos, botones de descarga confusos o avisos que prometen resolver fallas de reproducción.

Esos sitios no pasan por los controles de revisión habituales de las tiendas oficiales. Los expertos advierten que este tipo de canales facilita la distribución de software malicioso camuflado como una versión nueva de la aplicación.

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Qué información puede quedar expuesta en un celular Android

La APK de Magis TV incluía solicitudes de acceso que resultan excesivas para una plataforma convencional de películas, series y deportes. Algunas de ellas permiten conocer qué otras aplicaciones se usan en el teléfono, una información que podría revelar hábitos, servicios instalados y actividades del usuario.

La APK de XUPER TV solicita permisos poco comunes para una plataforma streaming convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, puede acceder a fotos, videos, documentos, audios y otros archivos guardados en el dispositivo o en memorias externas.

El riesgo crece cuando el celular guarda capturas de pantalla, comprobantes bancarios, claves anotadas, documentos de identidad o grabaciones personales, porque esos datos podrían quedar al alcance de extraños.

Cómo una falsa actualización puede instalar más programas maliciosos

Una de las capacidades de XUPER TV permite que la aplicación solicite la instalación de paquetes adicionales. En la práctica, esto puede traducirse en ventanas que presentan una descarga como si fuera parte de la actualización, cuando en realidad buscan incorporar otro programa al teléfono.

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Las actualizaciones son una fachada para instalar aplicaciones maliciosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ESET señala que este mecanismo puede utilizarse para distribuir programas de espionaje, herramientas de control remoto o software diseñado para capturar datos.

Una actualización aparentemente necesaria para ver un partido o una serie puede convertirse en la vía de ingreso de aplicaciones que no estaban visibles durante la descarga inicial.

Por qué están en peligro todos los datos del usuario

El peligro no se limita a los archivos almacenados. Si el dispositivo queda comprometido, un atacante puede intentar observar la actividad del usuario, obtener información sobre las aplicaciones abiertas o enviar mensajes y notificaciones engañosas para dirigirlo a sitios falsos.

El phishing aumenta al descargar programas fraudulentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ese escenario puede derivar en campañas de phishing que imitan bancos, billeteras virtuales, correos o plataformas de pago. La app no necesita conocer directamente una contraseña para generar un riesgo: solo tiene que facilitar mensajes falsos o instalar componentes adicionales para intentar capturar credenciales, códigos de verificación y datos de tarjetas.

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Qué otros daños puede provocar en el teléfono y en la red doméstica

XUPER TV tiene la capacidad de modificar o eliminar contenido guardado en el almacenamiento del dispositivo. En un uso malicioso, esa función podría afectar documentos, incorporar archivos dañinos o alterar información disponible en el celular.

Asimismo, una aplicación de este tipo puede comprometer otros aparatos conectados a la misma red doméstica si incorpora herramientas maliciosas. ESET advierte que el alcance puede ir desde programas espía hasta troyanos orientados al robo de datos.