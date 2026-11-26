Dragon Ball Xenoverse 2 será uno de los tres videojuegos gratuitos que PlayStation Plus ofrecerá a sus suscriptores durante diciembre de 2026. (Sony)

Guardar

Los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar gratis tres videojuegos a partir del 1 de diciembre de 2026, entre ellos una popular entrega de la franquicia Dragon Ball. La nueva selección de Sony también incluye una colección de skateboarding y una aventura de terror psicológico, disponibles para los usuarios de PS4 y PS5 sin importar el nivel de suscripción que tengan contratado.

La promoción estará vigente hasta el 4 de enero de 2027 y forma parte de los juegos mensuales que la compañía ofrece a los miembros de su servicio. Los títulos anunciados son Dragon Ball Xenoverse 2, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 y Amnesia: The Bunker.

PUBLICIDAD

Los tres videojuegos podrán reclamarse sin costo adicional para quienes tengan una membresía activa de PS Plus Essential, Extra o Premium (Deluxe). Una vez añadidos a la biblioteca durante el período de la promoción, los usuarios podrán seguir jugándolos mientras mantengan activa su suscripción.

Dragon Ball Xenoverse 2, de Bandai Namco.

Cuáles son los tres juegos gratis de PlayStation Plus en diciembre

La selección de diciembre reúne propuestas de distintos géneros. El título de Dragon Ball destaca por su sistema de combate y su historia ambientada en el universo creado por Akira Toriyama, mientras que las otras dos opciones ofrecen experiencias centradas en el deporte y el terror.

Estos son los videojuegos que estarán disponibles:

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4 y PS5): un RPG de acción y lucha que permite crear un personaje propio y participar en una historia original dentro del universo de Dragon Ball.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition (PS4 y PS5): una colección remasterizada que reúne dos entregas de la reconocida franquicia de skateboarding.

Amnesia: The Bunker (PS4): un videojuego de terror psicológico en el que los jugadores deben sobrevivir a una criatura que los persigue dentro de un búnker durante la Primera Guerra Mundial.

La promoción comenzará el 1 de diciembre y finalizará el 4 de enero de 2027. Por ello, los suscriptores tendrán poco más de un mes para reclamar los tres títulos y agregarlos a sus bibliotecas digitales.

PUBLICIDAD

Los juegos disponibles de PlayStation Plus para descargar gratis en diciembre. (Sony)

Dragon Ball Xenoverse 2 celebra diez años con nuevo contenido

De los tres videojuegos anunciados, Dragon Ball Xenoverse 2 es probablemente el que más interés despertará entre los seguidores de la franquicia japonesa. Desarrollado por Dimps y publicado por Bandai Namco, llegó al mercado en 2016 y, desde entonces, recibió numerosas actualizaciones y expansiones.

El título propone una aventura de acción y rol en la que los jugadores pueden crear su propio guerrero y participar en combates inspirados en diferentes momentos de la historia de Dragon Ball. Su argumento gira alrededor de las alteraciones en la línea temporal, por lo que los personajes deben intervenir para evitar que acontecimientos importantes del universo cambien.

PUBLICIDAD

Durante sus diez años de existencia, el videojuego incorporó nuevos luchadores, escenarios, misiones y habilidades. Sin embargo, quienes lo reclamen mediante PlayStation Plus recibirán la edición básica, por lo que el contenido adicional disponible a través de expansiones deberá adquirirse por separado.

Además, el juego recibió contenido especial por su décimo aniversario, mientras que los seguidores de la saga esperan Dragon Ball Xenoverse 3, cuya llegada está prevista para la segunda mitad de 2027.

Dragon Ball Xenoverse 2 celebra los diez años de su lanzamiento

Tony Hawk y Amnesia completan los regalos de diciembre

La segunda propuesta es Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, una colección que recupera dos entregas clásicas de la serie de skateboarding. El videojuego incluye pistas, desafíos y personajes de ambas versiones, con gráficos renovados y mecánicas adaptadas a las plataformas actuales.

PUBLICIDAD

Por su parte, Amnesia: The Bunker ofrece una experiencia completamente diferente. Lanzado en 2023 por Frictional Games, el título sigue al soldado francés Henri Clément, quien queda atrapado en una instalación militar durante la Primera Guerra Mundial.

El jugador debe explorar el lugar, administrar recursos y evitar a una criatura que representa una amenaza constante. Su propuesta combina exploración, supervivencia y terror psicológico, con situaciones que cambian según las decisiones tomadas durante la partida.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, de Iron Galaxy.

Qué otros juegos llegarán al catálogo de PlayStation Plus

Los regalos mensuales no serán las únicas novedades del servicio durante diciembre. Sony también confirmó que Dynasty Warriors: Origins se incorporará al catálogo de PS Plus Extra y Premium (Deluxe).

PUBLICIDAD

Asimismo, el catálogo de clásicos recibirá Ratchet & Clank, la primera entrega de la popular franquicia desarrollada por Insomniac Games.

Mientras se anuncian las próximas incorporaciones, los suscriptores todavía podrán reclamar los juegos de noviembre: Dead Island 2, Monster Train 2 y Tomb Raider IV-VI Remastered. Estos títulos estarán disponibles hasta el 30 de noviembre de 2026.