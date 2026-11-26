La confirmación de pedidos sospechosos a través de un segundo canal previene maniobras de suplantación de identidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un audio con la voz de un familiar que pide dinero, un correo que aparenta provenir del trabajo o una red Wi-Fi gratuita que solicita una contraseña pueden convertirse en puertas de entrada a una estafa.

El especialista en ciberseguridad Ryan Montgomery advirtió sobre el crecimiento de estas maniobras durante una entrevista en el podcast The Diary of a CEO.

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El experto planteó que la protección digital requiere hábitos básicos y una mayor revisión de los accesos que se conceden a aplicaciones, equipos domésticos y servicios en línea.

El especialista en ciberseguridad Ryan Montgomery advirtió sobre el crecimiento de estafas digitales en el pódcast Diary of a CEO (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

Su recomendación central fue desconfiar de comunicaciones inesperadas, evitar compartir datos sensibles y reforzar las cuentas con herramientas de autenticación.

Una llamada urgente puede ser una señal de fraude

La inteligencia artificial facilita la creación de mensajes, videos y audios que imitan a personas reales. Montgomery mencionó el riesgo de que un delincuente reproduzca una voz para pedir una transferencia, tarjetas de regalo o información confidencial.

En ese escenario, aconsejó verificar cualquier pedido sensible por un segundo canal. Una llamada al número habitual de la persona, una consulta presencial o una confirmación con otro integrante de la familia o del equipo de trabajo pueden evitar decisiones apresuradas.

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El entrevistado señaló que los ataques de suplantación todavía usan correos electrónicos y mensajes de texto. “Revisa el dominio, asegurate de que sea el nombre correcto”, afirmó Montgomery en diálogo con Diary of a CEO.

Los ciberdelincuentes emplean inteligencia artificial para clonar voces familiares y solicitar transferencias de dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugirió prestar atención a errores en direcciones de correo, letras duplicadas, números que reemplazan caracteres y solicitudes con tono urgente.

Antes de efectuar una operación bancaria o compartir datos, también recomendó detenerse ante mensajes que exijan confidencialidad, rapidez o una respuesta fuera de los canales habituales.

Las empresas pueden establecer un protocolo interno para confirmar pagos, cambios de cuentas de destino o pedidos de información financiera.

Contraseñas únicas y doble verificación tras una filtración

Las filtraciones de bases de datos dejan expuestos correos electrónicos, números telefónicos, direcciones y claves de acceso. Montgomery mostró durante la entrevista cómo una contraseña antigua y una dirección de correo vinculada a una brecha pueden permitir la identificación de otras cuentas asociadas a una persona.

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El reemplazo de claves repetidas frena el acceso a múltiples cuentas personales tras una filtración de bases de datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera medida consiste en cambiar las contraseñas comprometidas. También conviene reemplazar claves repetidas en distintos servicios: si una credencial queda expuesta, su reutilización facilita el acceso a correos, redes sociales, compras en línea y plataformas laborales.

El especialista recomendó activar la autenticación multifactor, que suma una verificación adicional al inicio de sesión. Puede ser un código temporal, una aplicación autenticadora o una llave física de seguridad. “Necesitas este dispositivo físico para desbloquear” una cuenta protegida, explicó al referirse a las llaves de hardware.

Tras una filtración, los usuarios también pueden revisar movimientos bancarios, notificaciones de acceso, cambios de correo de recuperación y solicitudes de crédito que no reconocen. Montgomery indicó que, en Estados Unidos, congelar el crédito puede impedir que terceros abran tarjetas o soliciten préstamos a nombre de otra persona.

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Cámaras, routers y aparatos inteligentes requieren una red separada

Los dispositivos conectados del hogar amplían los puntos de acceso a una red doméstica. Cámaras, timbres, lámparas, enchufes inteligentes y otros equipos del llamado internet de las cosas pueden mantener configuraciones inseguras si conservan sus claves de fábrica o si no reciben actualizaciones.

Los dispositivos inteligentes del hogar vulneran la seguridad digital si conservan las contraseñas predeterminadas de fábrica (Imagen ilustrativa Infobae)

Montgomery recomendó desconfiar de configuraciones predeterminadas y mantener el software de cada equipo actualizado. “No confíes en ninguno de ellos”, resaltó sobre los productos conectados a internet. La afirmación se enmarcó en una advertencia sobre dispositivos vulnerables, no en una referencia a una marca concreta.

Cambiar el nombre y la contraseña del router, elegir una clave extensa y única, desactivar funciones que no se usan y revisar periódicamente qué aparatos están conectados son medidas básicas. También resulta conveniente limitar los permisos de acceso remoto en cámaras, asistentes de voz y sistemas de monitoreo.

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El experto propuso crear una red independiente para los equipos inteligentes. Esa separación, conocida como VLAN o red local virtual, permite aislar cámaras, lámparas y enchufes del celular, las computadoras y otros dispositivos que almacenan información personal o laboral.

Cinco hábitos para reducir la exposición desde el celular

La seguridad de un teléfono depende, en parte, de los permisos otorgados a las aplicaciones. Estos son cinco hábitos señalados o compatibles con las recomendaciones de Montgomery:

La creación de una red virtual independiente aísla los aparatos domésticos de las computadoras con datos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar qué apps acceden a la ubicación, cámara, micrófono, contactos y archivos.

Limitar el uso de la geolocalización a los momentos en que una aplicación realmente la necesita.

Desactivar el rastreo publicitario cuando el sistema operativo lo permita.

Instalar actualizaciones del sistema y de las aplicaciones apenas estén disponibles.

Evitar redes Wi-Fi públicas para operaciones bancarias, compras o ingreso de credenciales.

Montgomery recordó que el modo avión no siempre desactiva el Bluetooth. Ante notificaciones inesperadas o intentos de emparejamiento de dispositivos, recomendó ingresar a los ajustes y apagar esa conexión de forma manual.

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También sugirió usar una red privada virtual, conocida como VPN, en conexiones compartidas o públicas. “Agrega una capa de privacidad cuando estás en redes públicas o compartidas”, sostuvo. Para las operaciones sensibles, la opción más segura es usar una conexión móvil propia o una red doméstica protegida.