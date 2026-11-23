Los electrodomésticos concentraron el 24% de las preferencias de compra en el Black Friday según Fenalco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada del Black Friday, que se realizará la última semana de noviembre, los electrodomésticos vuelven a ocupar un lugar destacado entre las compras de los consumidores. Según Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, en Colombia), esta categoría concentró el 24% de las preferencias de compra durante la jornada de 2025.

Sin embargo, elegir una nevera o una lavadora no debería depender solo del descuento disponible en la etiqueta. El tamaño del hogar, la frecuencia de uso y la durabilidad del equipo son factores que inciden tanto como el precio final.

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Conocer el hogar antes de mirar el precio

Electrolux identifica cuatro perfiles de consumidores según sus hábitos cotidianos. Para quienes viven solos, una nevera de entre 150 y 250 litros y una lavadora de entre 9,5 y 12 kilogramos suelen ser suficientes.

En hogares de dos integrantes, la recomendación sube a neveras de 200 a 280 litros y lavadoras de alrededor de 12 kilogramos, mientras que para familias de tres o cuatro personas conviene pensar en neveras de 300 a 400 litros y lavadoras de 14 a 18 kilogramos.

Los motores con tecnología Inverter optimizan el consumo energético y suelen ofrecer garantías de entre 10 y 20 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes trabajan desde casa deberían priorizar equipos con tecnología Inverter, que reduce el nivel de ruido y mejora la eficiencia energética. Para espacios reducidos o mudanzas frecuentes, una lavadora-secadora de 11 kilogramos integra ambas funciones en un solo equipo y conviene revisar que exista servicio técnico en la ciudad de residencia.

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El tipo de carga también importa: la frontal ahorra más agua, maltrata menos la ropa y centrifuga mejor, aunque resulta más costosa. La carga superior, en cambio, es más económica y permite añadir prendas a mitad del ciclo.

En ambos casos conviene priorizar motores Inverter, sin escobillas, que reducen el consumo eléctrico y suelen incluir garantías de entre 10 y 20 años en esa pieza.

Para las neveras, el primer paso es medir el espacio disponible en la cocina y dejar al menos 5 centímetros libres a los lados y atrás para que el motor disipe el calor. La tecnología No Frost evita la formación de escarcha y mantiene una temperatura más uniforme sin necesidad de descongelar manualmente.

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Las lavadoras de carga frontal ahorran más agua y centrifugan mejor frente a las opciones de carga superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el uso del refrigerador supera al del congelador, los modelos con congelador inferior resultan más cómodos. En todos los casos, revisar la etiqueta de eficiencia energética y buscar clasificación A o superior ayuda a reducir el gasto eléctrico a largo plazo.

El precio suele ser lo primero que capta la atención al comprar un electrodoméstico, pero una encuesta global de Samsung Electronics muestra que la durabilidad ocupa el segundo lugar entre las prioridades de los consumidores. El 48% la identificó como una consideración central, y el 36% afirmó que su importancia aumentó frente a hace tres años.

Cómo aprovechar ofertas reales durante Black Friday

Para distinguir un descuento genuino de una rebaja inflada, conviene anotar el modelo exacto y su precio normal entre tres y cuatro semanas antes del evento. Esa comparación previa es la forma más confiable de verificar si el precio de Black Friday representa un ahorro real.

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El seguimiento del valor de los productos semanas antes de Black Friday permite comprobar la autenticidad de los descuentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, es útil considerar otras fechas clave, como el Cyber Monday, los días sin IVA o los aniversarios de grandes cadenas, además de los períodos entre enero y marzo, cuando las marcas renuevan catálogo y los modelos del año anterior bajan de precio sin perder funciones.

Revisar alianzas bancarias puede sumar descuentos adicionales de entre el 10% y el 20%, o cuotas sin interés. Por último, conviene calcular el costo total sumando el flete y la instalación, ya que un precio algo mayor que incluya entrega gratuita puede representar un ahorro neto frente a una oferta aparentemente más barata.