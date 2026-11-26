Las plataformas digitales facilitan el intercambio de datos en tiempo real y la movilización de voluntarios durante las emergencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alka Pandey y su equipo de investigadores identificaron a las redes sociales como una herramienta con potencial para mejorar la gestión de la ayuda humanitaria en desastres, a través del análisis de decenas de artículos científicos con la metodología PRISMA.

El marco PRISMA (Elementos de Informe Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis) es una metodología estandarizada que permite revisar grandes volúmenes de literatura científica de forma rigurosa y reproducible. Este instrumento permitió sistematizar las investigaciones existentes sobre el papel de las plataformas digitales en la respuesta a emergencias.

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La gestión de la cadena de suministro humanitaria (GSSH), es decir, la organización del movimiento de bienes, servicios e información para las víctimas de catástrofes, incluye la compra, el transporte y el almacenamiento de alimentos, insumos médicos y otros materiales de socorro.

Según el estudio publicado por el International Journal of Services and Standards y divulgado en Phys.org, la logística representa alrededor del 80% de las actividades de ayuda humanitaria, lo que convierte a la coordinación eficiente en un factor determinante para salvar vidas.

Las redes sociales aceleran la respuesta cuando los minutos cuentan

Las cadenas de suministro humanitarias atienden una demanda impredecible y operan sin márgenes de ganancia comercial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis identificó tres canales concretos por los que las redes sociales fortalecen la respuesta ante desastres: el intercambio de información en tiempo real, la movilización de voluntarios y una mejor articulación entre los actores involucrados en el terreno.

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Esta conclusión se alinea con lo documentado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), la Cruz Roja Internacional (CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), que en una guía conjunta señalaron que las plataformas digitales “permiten a los actores locales e internacionales coordinar mejor los esfuerzos de socorro y difundir mensajes que salvan vidas en tiempo real”, según el informe publicado por OCHA.

En ese marco, las redes ofrecen además un canal para identificar necesidades, establecer comunicación directa con las comunidades afectadas y orientar recursos hacia donde más se requieren, según establece la revisión de Pandey.

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La logística opera en condiciones que el mercado comercial no enfrenta

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja advirtió que la desinformación reduce la confianza ciudadana en las organizaciones de socorro (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de las cadenas de suministro del sector privado, diseñadas para reducir costos y mantener existencias mínimas, la logística humanitaria debe responder a una demanda impredecible que varía según cómo evoluciona cada desastre, sin que el margen de ganancia sea una variable a considerar.

Esa particularidad hace que la coordinación sea especialmente compleja. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2024 hubo 323,4 millones de personas que necesitaron asistencia en todo el mundo, y el sistema humanitario solo recibió USD 21.200 millones de los USD 49.600 millones solicitados; la brecha de financiamiento agrava aún más la necesidad de optimizar cada recurso disponible.

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La desinformación y la brecha digital limitan el potencial de las plataformas

A pesar de las oportunidades identificadas por el estudio, también señala obstáculos concretos: el acceso desigual a la tecnología, la circulación de desinformación, la presencia de información desactualizada y las dificultades de coordinación entre organizaciones.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que las poblaciones más vulnerables suelen perder el acceso a internet durante una catástrofe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre este punto, la IFRC advirtió en su informe que “abordar la desinformación debe tratarse como una prioridad humanitaria”, dado que los algoritmos de las plataformas digitales amplifican contenido polarizador y pueden reducir la confianza en las organizaciones de socorro.

La brecha digital es otro factor crítico: según OCHA, muchas de las poblaciones más vulnerables permanecen desconectadas o pueden perder el acceso a internet justamente durante una emergencia, lo que limita el alcance real de cualquier estrategia basada en redes sociales.

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Uno de los señalamientos más relevantes del análisis es precisamente la falta de estudios sobre el papel específico de las redes sociales en la entrega de ayuda durante emergencias. La guía ya había advertido que “el uso de las redes sociales por parte de las organizaciones humanitarias para relacionarse y comunicarse con las poblaciones afectadas sigue sin aprovecharse en gran medida, y está insuficientemente investigado y documentado”.