La carga desequilibrada provoca golpes durante el centrifugado (LG)

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El ruido excesivo de una lavadora suele aparecer durante el centrifugado por una carga mal repartida, un suelo desnivelado, objetos olvidados en los bolsillos o errores en la instalación. Antes de atribuir los golpes y vibraciones a una avería del motor, fabricantes como Samsung, LG y Whirlpool recomiendan revisar esos factores.

El centrifugado es la fase de mayor exigencia para el electrodoméstico. El tambor gira a alta velocidad para extraer el agua de la ropa y cualquier desequilibrio puede causar movimientos bruscos. Una moneda, una pata mal ajustada o una manta mal distribuida pueden hacer que la lavadora golpee, se desplace o emita un sonido intenso.

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Un suelo desnivelado hace vibrar la lavadora (Samsung)

Algunos sonidos forman parte del funcionamiento normal

No todos los ruidos anuncian un fallo. El motor produce sonidos durante el ciclo, sobre todo cuando cambia de etapa o incrementa la velocidad antes del centrifugado. El movimiento de agua, las válvulas y el giro del tambor también pueden generar ruidos habituales.

La ropa con botones metálicos, cremalleras, hebillas u otros adornos puede golpear las paredes internas. Para reducir el contacto, conviene dar la vuelta a esas prendas antes de meterlas en la máquina.

También es importante vaciar los bolsillos. Monedas, llaves y objetos metálicos producen golpes y pueden terminar atrapados en el filtro de desagüe. La limpieza periódica de ese componente ayuda a retirar pelusas y elementos que impiden evacuar el agua de forma adecuada.

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Si el sonido aparece solo en determinadas cargas, la causa puede estar en las prendas y no en un componente del aparato. Observar cuándo ocurre permite distinguir un ruido habitual de una vibración que exige ajustes.

Las patas niveladoras deben permanecer apoyadas sobre una superficie firme, mientras la tuerca de seguridad mantiene fija la posición y evita desplazamientos durante el funcionamiento (Samsung)

La nivelación evita que la lavadora se mueva durante el centrifugado

Una instalación desnivelada es una de las causas más frecuentes de vibraciones fuertes. Si la lavadora se balancea al empujarla con cuidado desde lados opuestos, hay que ajustar las patas niveladoras.

Para hacerlo, se gira cada pata hacia la derecha para bajarla o hacia la izquierda para subirla. Después, es necesario apretar la tuerca de seguridad contra la base del equipo. Este paso fija la posición de las patas y evita que se desajusten con el uso.

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Las cuatro patas deben estar en contacto con un suelo firme y nivelado. Si una queda suspendida o el piso tiene irregularidades, el tambor puede desplazarse de forma desigual cuando aumenta la velocidad.

La ubicación también importa. Mantener una separación entre la lavadora, las paredes y otros electrodomésticos evita que el aparato golpee muebles cercanos. Ese espacio facilita, además, la ventilación de la máquina.

Monedas, llaves y adornos de las prendas pueden impactar contra las paredes internas o quedar atrapados en el filtro, por lo que conviene vaciar los bolsillos antes de lavar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una carga desequilibrada hace que el tambor golpee

La forma de colocar la ropa afecta al equilibrio interno. Lavar una sola prenda pesada, como una toalla grande, una manta o un pantalón, junto con pocas piezas ligeras puede concentrar el peso en un solo lado del tambor.

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Cuando ocurre, el equipo intenta compensar el movimiento antes de centrifugar. Esa corrección puede generar golpes, vibraciones y pausas en el ciclo. La solución consiste en detener la lavadora y repartir las prendas de manera uniforme.

Si la carga es demasiado pequeña, se pueden añadir piezas de peso similar. También es necesario evitar llenar el tambor por encima de su capacidad. El exceso de ropa dificulta la distribución y aumenta el ruido al centrifugar.

Antes de iniciar el ciclo, conviene colocar las prendas alrededor del tambor, sin acumularlas en un mismo punto. Esta rutina permite que el aparato alcance su velocidad sin correcciones bruscas.

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Los tornillos de transporte pueden causar ruidos intensos

Las lavadoras de carga frontal incluyen tornillos de transporte en la parte trasera. Su función es inmovilizar el tambor durante el traslado, no durante el uso cotidiano.

Si los tornillos permanecen instalados después de la entrega, pueden provocar vibraciones y ruidos muy fuertes. Deben aflojarse y retirarse con la llave incluida en el kit de instalación. Luego, los orificios se cubren con las tapas de plástico suministradas.

Los tornillos y los separadores se deben guardar para una futura mudanza. Una lavadora con estos elementos colocados no debe utilizarse de forma habitual.

Algunos modelos incluyen un modo de calibración que permite al equipo detectar mejor el peso de la carga y ajustar el uso de agua y el movimiento del tambor. Puede ser útil tras una instalación nueva o después de trasladar la lavadora.

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Si el ruido continúa después de revisar la carga, nivelación, objetos y tornillos de transporte, será necesario solicitar una revisión técnica.