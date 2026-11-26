El dólar cede desde sus máximos nominales.

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El dólar mayorista es negociado con una baja de cuatro pesos o 0,2%, a 1.600 pesos, para interrumpir una serie de siete sesiones operativas en alza. El tipo de cambio oficial conserva un incremento de 66 pesos o 4,3% en lo que va de noviembre, una tasa que se presume superior a la inflación del período. En 2026 el dólar mayorista gana 145 pesos o 10 por ciento.

El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.984,13 pesos. Así el dólar mayorista se ubica a 384,13 pesos o 24% de ese límite teórico para la flotación administrada.

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La baja del dólar coincide con una caída de ocho centavos o 1,5% para el dólar en Brasil, donde este jueves es negociado a 5,73 reales por unidad.

El dólar al público baja cinco pesos o 0,3%, a $1.625 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.632,66 para la venta y $1.578,84 para la compra.

Asimismo, el dólar blue descuenta diez pesos o 0,3%, a 1.700 pesos, tras ocho ruedas seguidas de ganancias.

Los analistas de Max Capital observaron que la estabilización cambiaria se da “en un contexto en el que habría habido cierta intervención oficial en los mercados alternativos. El rendimiento forward a 2028 cayó del 40% al 37%, utilizando Bonar 2027 y Bonar 2028 como referencia, y la curva continúa invertida a partir de 2027″.

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Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, indicó que “más allá del nivel nominal alcanzado por el dólar mayorista, el aspecto más relevante para el análisis es el cambio en su dinámica reciente, tanto por la velocidad de la depreciación como por la ampliación de las brechas entre las distintas cotizaciones”. Además, “continúa ubicándose por debajo del techo de la banda cambiaria. Por esta razón, el cambio en la dinámica reciente del tipo de cambio resulta más relevante que el nivel nominal alcanzado”, precisó.

“Las señales para los próximos meses también aparecen en los mercados financieros. La brecha entre el contado con liquidación y el tipo de cambio mayorista ronda el 12%, mientras que la diferencia entre el MEP y el ‘contado con liquidación’, que habitualmente se ubica cerca del 2%, se aproxima al 6%. Estos movimientos reflejan mayores tensiones entre los distintos segmentos del mercado cambiario y pueden estar asociados tanto a una mayor demanda de cobertura como al efecto de las restricciones y fricciones que todavía persisten”, expresó Emilio Botto.

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Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, indicó que la operatoria cambiaria “se desarrolla en una sesión internacional caracterizada por una menor profundidad operativa debido al feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero bajo la influencia de un panorama monetario global más restrictivo tras acelerarse la inflación PCE general estadounidense al 3,8% interanual -consolidando las apuestas de un alza de tasas de la Reserva Federal en diciembre-”.

En cuanto a los dólares financieros, Mendoza evaluó que “el peso argentino buscará recortar parte de su sobrecompra poniendo a prueba los soportes inmediatos situados en la franja de los $1.580 a $1.592 pesos por dólar. Por el contrario, si persiste el castigo sobre los bonos soberanos ante la confirmación de la recesión técnica o la menor liquidez por el feriado en Nueva York amplifica las compras de cobertura, la paridad validará el nuevo piso técnico de los $1.600 buscando ‘testear’ las resistencias clave ubicadas entre los $1.620 y $1.640 pesos por dólar”.

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Un dato saliente de la semana cambiaria fue que el Banco Central no pudo efectuar compras de contado en las ultimas tres ruedas, dado el contexto de presión devaluatoria. “La combinación de mayor volumen, brechas contenidas y menor stock de reservas exige observar si la ausencia oficial puede sostenerse sin trasladar tensión a futuros o tasas”, consignó Vector Investments.