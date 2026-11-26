Un joven hondureño conversa con un joven estadounidense en la terraza de una cafetería mientras comparten café y una computadora portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Honduras se consolida como el país con mejor dominio del inglés en toda Centroamérica y asciende al puesto 28 del mundo, según el EF English Proficiency Index 2026 (EF EPI 2026), un informe que analizó los resultados de 2,3 millones de adultos que rindieron el examen EF SET en 2025 en 117 países y territorios.

El dato regional contrasta con una tendencia global adversa: por quinto año consecutivo, el nivel promedio mundial de inglés cayó, y más de dos tercios de los países comparables perdieron puntaje frente a la edición anterior.

PUBLICIDAD

Honduras marca la diferencia en Centroamérica

Con 554 puntos, Honduras ingresa a la banda de dominio alto y se ubica como el segundo país de toda América Latina, solo detrás de Argentina, que lidera la región con 563 puntos.

Un mapa de Centroamérica con Honduras resaltada en azul acompaña una carpeta del informe EF English Proficiency Index 2026 sobre el nivel de dominio del idioma inglés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tegucigalpa, su capital, supera el promedio nacional con 567 puntos. El país acumuló una mejora de 74 puntos desde 2019, una de las progresiones más rápidas detectadas por el estudio a nivel mundial.

Ese avance sostenido no es parejo puertas adentro. Honduras lee mejor de lo que habla: su puntaje en lectura llega a 576, mientras que la expresión oral cae a 501, una brecha de 75 puntos que repite un patrón que el informe detecta en casi todo el planeta.

PUBLICIDAD

¿Por qué el mundo entiende el inglés escrito mejor de lo que lo habla? El EF EPI 2026 responde con un dato contundente: a nivel global, hablar inglés promedia 464 puntos, 57 menos que la lectura, y la comprensión auditiva registra una diferencia todavía mayor. La explicación que ofrece el estudio apunta a sistemas educativos centrados en gramática y comprensión de textos, con poco espacio para la práctica oral.

Una infografía detalla las puntuaciones de dominio de inglés en Centroamérica del índice EF EPI 2026, donde Honduras alcanza 554 puntos y se sitúa en la banda de nivel alto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto de Centroamérica retrocede frente al año anterior

Detrás de Honduras, el panorama regional se vuelve más austero. Nicaragua ocupa el segundo lugar centroamericano con 512 puntos, sin variación respecto de la edición anterior y 42 puntos por debajo del líder regional.

PUBLICIDAD

El Salvador sufre uno de los descensos más marcados de América Latina: pierde 21 puntos y cae a 502. El propio informe matiza la caída con un dato de largo plazo: el país ganó al menos 50 puntos en la última década, por lo que el retroceso reciente no revierte esa trayectoria.

Guatemala queda apenas dos puntos por debajo del umbral de dominio moderado, con 498 puntos, tras perder 12 unidades. Es un caso atípico en la región porque su habilidad más fuerte no es la lectura sino la escritura, con 551 puntos.

Una infografía sobre el informe EF EPI expone los resultados del dominio de inglés en Centroamérica, encabezados por Honduras con 554 puntos frente a descensos en el resto del istmo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica concentra la mayor señal de alarma del bloque: cae 28 puntos, hasta 488, el descenso más pronunciado de Centroamérica. A esa caída se suma otro dato que el informe destaca a escala mundial: el país exhibe una de las brechas de género más amplias del planeta, de 40 puntos a favor de los hombres.

PUBLICIDAD

Panamá cierra la tabla regional con 485 puntos, tras perder seis unidades. Su problema no es la comprensión lectora, que llega a 518, sino la comunicación activa: tanto hablar como escuchar inglés se ubican en apenas 449 puntos.

Un patrón que se repite: adultos jóvenes, pero no los más jóvenes

En varios países centroamericanos, el mejor desempeño no corresponde a quienes recién egresaron del sistema educativo. Honduras, Nicaragua y Panamá registran sus picos entre los 26 y los 30 años, mientras que El Salvador y Guatemala destacan al grupo de 31 a 40 años.

El EF English Proficiency Index 2025 evaluó a 2.2 millones de adultos de 123 países. (Cortesía: Freepik)

El fenómeno se replica, amplificado, en toda América Latina. El informe mide ahí la brecha generacional más amplia de todas las regiones analizadas: las personas de 18 a 20 años quedan 87 puntos por debajo del grupo de 26 a 30 años, un indicio de que los sistemas escolares todavía no logran preparar a los estudiantes para la educación superior ni para el mercado laboral internacional.

PUBLICIDAD

Argentina lidera América Latina, México y Ecuador cierran la tabla

A escala continental, Argentina encabeza el ranking latinoamericano con 563 puntos, seguida por Honduras y Uruguay, que con 547 puntos se mantiene entre los tres primeros pese a seguir en banda moderada.

En el otro extremo, México se ubica en nivel muy bajo con 431 puntos, aunque Monterrey alcanza 529, lo que revela una fuerte desigualdad territorial dentro del propio país. Ecuador pierde 25 puntos en un año y queda en 441.

Haití suma 10 puntos y llega a 454, aunque permanece en banda baja. Colombia mejora de forma marginal, de 480 a 481 puntos, y Brasil retrocede 13 puntos hasta 469, con un contraste entre lectura (513) y escritura (373).

PUBLICIDAD

Varios jóvenes realizan ejercicios de lectura y conversación en inglés durante una clase académica en Tegucigalpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desigualdad de género también marca a la región. Los hombres superan a las mujeres en casi todos los países latinoamericanos, con una diferencia promedio de 14 puntos, la mayor del mundo junto con Medio Oriente. La única excepción es Argentina.

Europa sigue en la cima, pero también pierde terreno

El podio mundial lo ocupan países europeos: Suecia encabeza la lista con 615 puntos, seguida de Austria (613), Dinamarca (612), Alemania (611) y los Países Bajos (609).

Europa continúa como la región de mayor dominio del inglés, aunque 27 de los 33 países analizados bajaron su puntaje frente al año anterior. Italia es la excepción: gana 28 puntos, el mayor avance del continente. Pese a sus niveles altos, Europa muestra una distancia de 76 puntos entre lectura y expresión oral.

PUBLICIDAD

En Asia, el retroceso es leve en el último año, pero profundo en el mediano plazo: India perdió 48 puntos desde 2019, China 42 y Japón 39. Bangladés y Nepal, en cambio, avanzaron 56 y 52 puntos respectivamente en el mismo período. La comprensión auditiva es la habilidad más débil en el 70% de los países asiáticos.

África exhibe la mayor disparidad interna del mundo, con casi 200 puntos de diferencia entre sus mejores y peores resultados. Sudáfrica, Zimbabue, Kenia y Nigeria lideran el continente, que además es la única región donde las mujeres superan a los hombres en promedio.

PUBLICIDAD

Medio Oriente registra la mayor caída regional de 2026. Israel encabeza el bloque con 526 puntos, seguido de Emiratos Árabes Unidos con 482, mientras la mayoría de los países se concentra en bandas baja y muy baja, con la escritura como su debilidad más marcada.

La automatización presiona a una generación que ya llegaba rezagada

El grupo de 18 a 20 años redujo su dominio del inglés entre 2011 y 2022 y desde entonces se estabilizó en un nivel inferior al de generaciones anteriores. El informe vincula ese estancamiento con los efectos de la pandemia y con una presión adicional: la automatización y la inteligencia artificial golpean primero a los empleos de entrada, los que suelen ocupar los trabajadores más jóvenes.

El propio estudio plantea una salida posible: las empresas pueden compensar parte de esa pérdida si ofrecen formación continua, práctica frecuente y capacitación orientada a tareas concretas —reuniones, negociaciones, atención al cliente y proyectos internacionales—.

En cuatro de cada cinco países, la lectura es la destreza más fuerte, mientras que hablar o escuchar ocupan el último lugar en el 80% de los casos combinados. Para Centroamérica, eso significa que el desafío ya no pasa solo por enseñar inglés, sino por lograr que la población pueda escucharlo, hablarlo y usarlo en contextos de trabajo real.