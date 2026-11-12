Qué hace Nvidia y cómo logró convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo gracias a la inteligencia artificial

Nvidia es la segunda empresa más valiosa del mundo, solo por detrás de Apple. REUTERS/Ann Wang

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Nvidia se convirtió en una de las compañías más importantes de la industria tecnológica gracias a los procesadores que permiten entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Sus chips están presentes en los centros de datos de empresas como Microsoft, Google y Amazon, y son una pieza fundamental para el funcionamiento de herramientas como ChatGPT y otros modelos capaces de generar textos, imágenes y videos.

El crecimiento de este negocio llevó a la compañía estadounidense a alcanzar una capitalización bursátil cercana a los 4,2 billones de dólares en noviembre de 2026, lo que la ubicaba como la segunda empresa más valiosa del mundo antes de la reciente caída de sus acciones. Sin embargo, Nvidia atraviesa ahora una etapa de incertidumbre tras la renuncia de su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, quien dejó el cargo con efecto inmediato.

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La junta directiva designó a Colette Kress, hasta entonces directora financiera, como CEO interina mientras busca un reemplazo permanente. La salida de Huang provocó una reacción negativa en los mercados: las acciones de Nvidia llegaron a caer más de 12% y pusieron en riesgo alrededor de 500.000 millones de dólares de su valor bursátil, según Reuters.

Jensen Huang fue le CEO de Nvidia durante 33 años. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Qué hace Nvidia y qué productos fabrica

Nvidia es una empresa tecnológica estadounidense fundada en 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem. Su actividad principal consiste en diseñar procesadores gráficos, conocidos como GPU, y desarrollar plataformas de hardware y software para distintas necesidades informáticas.

En sus primeros años, la compañía se hizo conocida por fabricar tarjetas gráficas para computadoras y videojuegos. Estos componentes permiten procesar imágenes, animaciones y escenas tridimensionales con mayor velocidad. Sin embargo, con el avance de la inteligencia artificial, sus procesadores adquirieron una función mucho más amplia.

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A diferencia de una CPU tradicional, que está diseñada para ejecutar diferentes tareas de manera general, una GPU puede realizar miles de operaciones en paralelo. Esta característica resulta especialmente útil para entrenar modelos de inteligencia artificial, que necesitan procesar enormes cantidades de información y efectuar cálculos simultáneos.

Nvidia fabrica procesadores gráficos conocidos como GPU. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por eso, los chips de Nvidia se utilizan en centros de datos que almacenan y procesan la información necesaria para que funcionen los asistentes virtuales, los generadores de imágenes y otras aplicaciones basadas en IA.

La compañía también desarrolla sistemas completos que combinan procesadores, redes de comunicación y herramientas de software. Entre sus principales plataformas se encuentra Blackwell, diseñada para acelerar las tareas de inteligencia artificial. En 2026 presentó además Rubin, una nueva arquitectura de seis chips orientada a mejorar el rendimiento y reducir los costos de procesamiento.

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Por qué sus chips son importantes para ChatGPT y otras inteligencias artificiales

Los modelos de inteligencia artificial necesitan dos procesos fundamentales: entrenamiento e inferencia. El primero consiste en analizar grandes cantidades de datos para que el sistema aprenda patrones y pueda responder a diferentes instrucciones. El segundo ocurre cuando una persona utiliza el modelo y este genera una respuesta.

Ambas actividades requieren una enorme capacidad de procesamiento. Por esa razón, empresas como OpenAI, Google, Microsoft y Amazon invierten miles de millones de dólares en infraestructura tecnológica equipada con procesadores especializados.

Nvidia logró posicionarse como uno de los principales proveedores de ese mercado. Sus GPU permiten ejecutar operaciones matemáticas en paralelo, una capacidad que resulta esencial para desarrollar modelos de lenguaje y otros sistemas avanzados.

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Los chips de Nvidia son importantes para entrenar y ejecutar la IA. REUTERS/Ann Wang

Otro elemento importante es CUDA, una plataforma de software creada por Nvidia que permite a los desarrolladores aprovechar la capacidad de sus procesadores para realizar cálculos complejos. Este ecosistema contribuyó a que numerosas empresas y laboratorios incorporaran sus chips en sus proyectos, lo que también dificulta que cambien de proveedor.

Cuánto dinero gana Nvidia gracias a la inteligencia artificial

El negocio de los centros de datos explica buena parte del crecimiento financiero de Nvidia. En su ejercicio fiscal 2026, la compañía registró ingresos por 215.900 millones de dólares, un aumento del 65% respecto al periodo anterior.

De ese total, 193.700 millones de dólares correspondieron al segmento de centros de datos, que incluye los procesadores y sistemas utilizados para inteligencia artificial y computación acelerada. El área de videojuegos generó 16.000 millones de dólares, mientras que la visualización profesional y el sector automotor aportaron otros ingresos.

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Estas cifras muestran que Nvidia ya no depende únicamente de las tarjetas gráficas para videojuegos. Su principal fuente de ingresos está relacionada con la infraestructura que necesitan las grandes empresas tecnológicas para desarrollar y ofrecer servicios de inteligencia artificial.

Los centros de datos de Microsoft, Google y Amazon, utilizan los chips de Nvidia. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Jensen Huang renuncia a Nvidia y Colette Kress asume el mando

El 12 de noviembre de 2026, Nvidia confirmó que Jensen Huang presentó su renuncia como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva. Su salida fue efectiva de inmediato y puso fin a una etapa de 33 años al frente de la compañía que cofundó.

La decisión se produjo después de que trascendieran informaciones sobre relaciones extramatrimoniales del ejecutivo y una investigación independiente de la junta directiva relacionada con reportes sobre un posible intento de inteligencia extranjera. Huang había reconocido ante los empleados que fue infiel a su esposa y manifestó que colaboraría con la investigación. Nvidia señaló previamente que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos de la empresa o la seguridad nacional estadounidense.

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Tras su salida, Colette Kress fue nombrada CEO interina. La ejecutiva trabaja en Nvidia desde 2013 y continuará desempeñándose como directora financiera mientras la junta busca un sucesor permanente. También fue designado Harvey C. Jones como presidente de la junta directiva.

El cambio de liderazgo representa un desafío para una empresa cuyo crecimiento estuvo estrechamente relacionado con la visión de Huang y su capacidad para establecer acuerdos con los principales actores de la industria. Ahora, Nvidia deberá demostrar que puede mantener su posición en el mercado de inteligencia artificial sin el ejecutivo que encabezó su transformación.