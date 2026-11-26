El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Óscar Eduardo Franco Alcántara por rociar ácido a su expareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La justicia dominicana logró una condena de 30 años de prisión contra un hombre que arrojó ácido al cuerpo de su expareja durante un ataque ocurrido en el sector Cristo Rey, en Santo Domingo. El agresor, Óscar Eduardo Franco Alcántara, fue declarado culpable por un hecho que dejó a la víctima con lesiones graves y secuelas físicas y psicológicas.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó la sentencia contra Franco Alcántara por la agresión del 22 de junio de 2025. Esa mañana, cerca de las 8:00, el hombre interceptó a la mujer cuando caminaba por la avenida Nicolás de Ovando, en la esquina con la calle 41, y le arrojó una sustancia corrosiva conocida de forma popular como “ácido del diablo”.

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Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la víctima sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Los informes médicos incluidos en el expediente determinaron que las lesiones afectaron el 24% de la superficie corporal de la mujer, con quemaduras de tercer grado entre las consecuencias más graves del ataque.

La fiscalía demostró que el agresor envió mensajes de amenaza y realizó llamadas a la víctima en las horas previas al ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mensajes amenazantes y las llamadas previas al ataque

El caso incluyó antecedentes que, según la acusación, permitieron reconstruir lo ocurrido antes de la agresión. El expediente sostiene que Óscar Eduardo Franco Alcántara había enviado mensajes de amenaza a su expareja desde su teléfono celular.

La investigación también estableció que el condenado realizó llamadas a la mujer en las horas previas al ataque. Esos contactos telefónicos fueron incorporados por la fiscalía como parte de los elementos que antecedieron al hecho registrado en Cristo Rey.

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La acusación presentó un conjunto de pruebas testimoniales, médicas y documentales ante el tribunal. Entre el material analizado figuraron declaraciones, certificaciones sobre el estado de salud de la víctima, fotografías y registros audiovisuales.

También se incluyó una memoria USB con grabaciones que, de acuerdo con el expediente, muestran el momento de la agresión y la posterior huida del acusado. El material permitió a los jueces examinar la secuencia del ataque y los movimientos atribuidos al condenado después de arrojar la sustancia corrosiva.

Un mazo judicial reposa sobre una mesa en una sala de audiencias de República Dominicana, indicando el entorno legal del país y sus símbolos de justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía destacó la decisión judicial

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó sobre la condena el 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La funcionaria consideró que la decisión judicial representa una respuesta para la víctima dentro de su proceso de reparación.

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Ramos señaló que una sentencia no puede borrar las consecuencias de un ataque de estas características. La mujer quedó expuesta a lesiones que requirieron atención médica y que dejaron efectos físicos, psicológicos y emocionales, según la información presentada durante el proceso.

La fiscal indicó que las autoridades continuarán con la persecución de los delitos de violencia contra las mujeres y con las medidas de protección para quienes acuden a denunciar situaciones de riesgo.

La pena de 30 años de cárcel se impuso después de que el tribunal valoró los informes médicos, los mensajes y llamadas previos, los testimonios y las grabaciones incorporadas al expediente. La información disponible no detalla el centro penitenciario en el que Franco Alcántara cumplirá la condena ni si su defensa presentará una apelación.

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