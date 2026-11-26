Rubén Insúa busca reforzar el plantel de San Lorenzo en medio de una situación compleja

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San Lorenzo llega al cierre de 2026 atravesado por una crisis deportiva, económica e institucional. El balance futbolístico incluye dos presidentes, cuatro entrenadores principales, dos interinatos, la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y otro año sin títulos. La planificación para 2027 aparece condicionada por la deuda con el plantel, los compromisos judiciales, las inhibiciones y la necesidad de reducir el presupuesto del fútbol profesional.

La reconstrucción contempla una depuración profunda: entre 15 y 16 futbolistas podrían salir del plantel de Primera, y entre 10 y 12 juveniles de la Reserva, Cuarta y Quinta División subirán al primer equipo. Además, Rubén Darío Insúa pretende al menos seis incorporaciones: un arquero, dos centrales, un volante central, un enganche y uno o dos delanteros. Esa hoja de ruta deberá contrastarse con la postura pública de la dirigencia, que apunta a un mercado austero, y a dos o tres refuerzos puntuales.

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La deuda salarial y el conflicto con el plantel

El plantel reclamó atrasos salariales correspondientes a los últimos cuatro meses. Hace una semana, los referentes se reunieron con dos dirigentes, Juan Manuel Campos y Maximiliano Ferreira, a quienes les plantearon que se adeudaba parte de agosto, septiembre y octubre completos. Tras una hora de reunión, los dirigentes no dieron una fecha concreta de pago de sueldos, pero los jugadores aceptaron retomar los entrenamientos hasta el 4 de diciembre. Asimismo, la dirigencia se comprometió a intentar conseguir el dinero.

El miércoles, el vicepresidente Campos pidió nuevamente reunirse con los jugadores, pero no lo atendieron, y solo le exigieron cobrar lo adeudado. “Depositen la plata”, le pidieron al dirigente. En caso de no recibir el dinero en los próximos días, los futbolistas podrían presentarse en Agremiados para reclamar lo que se les debe.

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El conflicto salarial no es un episodio aislado: también existen dificultades para afrontar otros compromisos del club, especialmente con los empleados que cobran en cuotas, aunque estaban al día al momento de esta publicación. La deuda con los futbolistas puede afectar la predisposición a renovar contratos, la negociación de salidas y la llegada de refuerzos.

Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo

La situación económica, los juicios y la convocatoria de acreedores

La dirigencia encabezada por Marcelo Culotta analiza la posibilidad de recurrir a una convocatoria de acreedores como herramienta para ordenar el pasivo. El presidente reconoció públicamente que la institución evaluaba esa alternativa, en un escenario de más de una docena de juicios y deudas heredadas. En septiembre, el pasivo presentado por la conducción rondaba los 67 millones de dólares.

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Entre juicios, deudas y refinanciaciones, el Santo está en estado crítico desde lo operativo. Cuentas embargadas y hasta dinero que ingresa que se utiliza para abonar viejos litigios perdidos. Uno de los más reconocidos es el Fondo Suizo y los cuatro millones de dólares que CASLA deberá pagar, aunque la justicia desestimó el pedido de quiebra. En medio también está el caso de Nacho Piatti. El conflicto judicial sigue abierto y tiene fijada una nueva audiencia para el 30 de noviembre de 2026 con el objetivo de intentar cerrar un acuerdo. Por otro lado, la empresa Pago Tic le ha adelantado dinero al club y se va cobrando la deuda mediante el pago de las cuotas sociales.

Otro obstáculo inmediato es el levantamiento de las inhibiciones. En declaraciones a la prensa, el mandamás azulgrana sostuvo que se necesitaban alrededor de 700.000 dólares para levantarlas. Por eso, cualquier plan de incorporaciones depende primero de conseguir fondos y regularizar la situación registral ante los organismos correspondientes. Dependerá mucho también de si será aprobado o no el balance para el 2027.

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El viernes se dará la reunión de la Asamblea de Socios para tratar el Balance y Presupuesto 2027. Según pudo averiguar Infobae, falta documentación respaldatoria por varias irregularidades. Si eso se comprueba, hay dos caminos: rechazar el Balance o que se devuelve a la Comisión Directiva para que se complete la documentación y se ponga nueva fecha para llevar a cabo otra asamblea. En caso de qué no se apruebe, no hay posibilidades de ir a concurso de acreedores. Y sin eso, no tiene posibilidades de tener dinero para sumar refuerzos.

Alexis Cuello, uno de los futbolistas que podría emigrar (Fotobaires)

La depuración del plantel: posibles salidas y contratos

Según pudo saber este medio, entre 15 y 16 jugadores dejarían San Lorenzo a fin de año. En paralelo, existen 17 futbolistas con contratos que vencen el 31 de diciembre. No son cifras necesariamente equivalentes: algunos vínculos podrían renovarse y otros jugadores podrían salir por préstamo, transferencia o decisión técnica.

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Entre las salidas más encaminadas, aparecen Facundo Altamirano, Diego Herazo y Franco Lorenzón. En tanto, Rodrigo Auzmendi debe regresar a Querétaro (México) al finalizar su préstamo: su opción de compra está fijada en 4 millones de dólares, una cifra que San Lorenzo no afrontará. Alexis Cuello podría ser transferido si llega una oferta conveniente para ambas partes. Emiliano Amor, por su parte, perdió terreno en la consideración de Insúa y corre desde atrás. Si llega una propuesta que satisfaga, el marcador central partirá de Boedo. El defensor tiene un contrato elevado hasta el 31 de diciembre de 2027. Por su parte, Facundo Farias está molesto con la situación actual y analiza su futuro. Apenas cobró un sólo mes desde que llegó al club en agosto de este año.

Otros nombres cuyos contratos vencen y sus continuidades deben definirse son José Devecchi, Guzmán Corujo, Daniel Herrera, Mathías De Ritis, Manuel Insaurralde, Gonzalo Ábrego, Mauricio Cardillo, Ezequiel Cerutti, Nahuel Barrios y los juveniles Ramiro Pedroza, Cristian Gallardo y Branco Salinardi. El entrenador azulgrana habría pedido hacer un esfuerzo para retener a Devecchi y Cerutti; la situación de cada uno depende de la evaluación deportiva y de las posibilidades económicas.

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Branco Salinardi y Cristian Gallardo

El caso de los juveniles: Pedroza, Gallardo y Salinardi

En los últimos días, San Lorenzo comunicó oficialmente que Ramiro Pedroza, Cristian Gallardo y Branco Salinardi quedarán libres el 31 de diciembre, luego de que rechazaran las propuestas de renovación presentadas por el club. La institución responsabilizó al representante Patricio Lombilla, lo declaró persona no grata y anunció que analizará pedir su expulsión como socio ante el Tribunal de Ética y Disciplina.

El comunicado oficial sostuvo que la única oferta formal de otro club fue la de Palmeiras por Cristian Gallardo: no contemplaba un pago directo, sino que el Santo conservará un porcentaje del futbolista a cambio de los derechos de formación. Gallardo es el volante central y capitán de la Reserva, utilizaba la camiseta número cinco en Primera y no participó de una convocatoria de la Selección Argentina Sub-20 para realizar entrenamientos por pedido de San Lorenzo.

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En el caso de Salinardi, fue el único de los tres que llegó a debutar en la máxima categoría en agosto 2025 y convirtió un gol frente a Instituto de Córdoba por la sexta fecha del Torneo Clausura. Luego, el juvenil no fue tenido en cuenta, le retiraron su dorsal N º 22 y se lo asignaron a Juan Pablo Álvarez. Hoy, existe la posibilidad de que continúe su carrera en Italia. Pedroza, por su parte, tendría encaminada su llegada a Barracas Central, ya que varios jugadores que pertenecen a la institución azulgrana fueron prestados al club presidido por Matías Tapia.

Insúa quiere al menos seis refuerzos (Foto REUTERS/Cristina Vega Rhor)

Los puestos que Insúa pretende reforzar

La intención del Gallego Insua es plantear un mínimo de seis refuerzos: un arquero, dos marcadores centrales, un volante central, un enganche y uno o dos delanteros. La prioridad responde a la cantidad de posibles bajas y a la necesidad de sumar experiencia para acompañar a los juveniles.

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En el arco, las posibles salidas de Altamirano y Devecchi obligan a evaluar alternativas. En defensa, la partida de Lorenzón y la situación de Guzmán Corujo, que probablemente no renueve el vínculo, sumadas a la necesidad de acompañar a Danilo Arboleda y al regreso progresivo de Gastón Hernández tras su lesión, explican la búsqueda de zagueros. En el medio, Manuel Insaurralde no tendría continuidad, ya que todavía no renovó su vínculo y es un conflicto que lleva mucho tiempo, mientras que Nicolás Tripichio podría ser transferido, por lo que el volante central aparece como una necesidad prioritaria.

En ataque, la probable venta de Cuello, el final del préstamo de Auzmendi y la salida de Herazo obligan a buscar alternativas. Además de un centrodelantero, Insúa pretende contar con un enganche y podría pedir otro atacante de características diferentes, aunque contará en ese lugar de la cancha con Facundo Farías.

Entre los nombres que figuran como posibles refuerzos está Nicolás Figal, defensor de Boca, como un objetivo que Insúa habría señalado para reforzar la zaga. La operación estaría condicionada por las inhibiciones y por la complejidad económica de negociar con el Xeneize.

Una de las alternativas ofensivas que aparece en carpeta es Facundo Bruera, delantero cuyo pase pertenece al Ciclón y que se encuentra a préstamo en Barracas Central. El Gallego pretende repatriarlo para cubrir una posible vacante en el centro del ataque, en un escenario en el que Cuello podría ser vendido, Auzmendi regresaría a Querétaro y Alan Salas se está recuperando de una lesión.

Bruera llegó a San Lorenzo a mediados de 2024 y tuvo una participación mínima en su primera etapa: apenas disputó 18 minutos oficiales. Luego, encadenó varios préstamos a Barracas Central. En su regreso a Boedo, realizó la pretemporada y estuvo entre los suplentes en las primeras fechas del Clausura, pero no ingresó. En agosto volvió a El Guapo en una cesión por 18 meses, hasta fines de 2027, sin cargo ni opción de compra.

El delantero oriundo de La Plata disputó 35 partidos en la temporada 25/26, aunque perdió participación en el tramo final. El futbolista de 28 años tiene vínculo con San Lorenzo hasta diciembre de 2028 y todavía continúa afrontando parte de su salario. La repatriación no sería automática: el conjunto de Boedo debería negociar la interrupción o modificación del préstamo vigente con Barracas y conocer la predisposición del futbolista. La ventaja para el Ciclón es que no necesita comprar su pase, porque los derechos pertenecen a la institución. En un mercado condicionado por las inhibiciones y la falta de recursos, recuperar a un jugador propio puede ser una alternativa de menor costo, aunque requiere resolver el acuerdo de cesión.

Los juveniles que subirían al plantel

Frente a la baja posibilidad de sumar refuerzos por su situación económica, la planificación del cuerpo técnico contempla qué entre 10 y 12 futbolistas de Reserva, Cuarta y Quinta División se incorporen al trabajo del plantel profesional. De esta manera, Insúa proyecta comenzar el trabajo el 4 de enero próximo con 17 o 18 juveniles. La apuesta por las inferiores aparece tanto como una decisión deportiva como una consecuencia de la necesidad de achicar el presupuesto.

El desafío será evitar que los juveniles deban asumir responsabilidades sin una estructura experimentada que los acompañe. Por eso, la búsqueda de refuerzos en puestos puntuales tiene una doble función: cubrir las bajas y ofrecer referentes dentro de un plantel que podría cambiar de manera sustancial.

Sergio Costantino estuvo al frente del club en la primera parte del año

San Lorenzo y un 2026 para el olvido: dos presidentes, seis entrenadores, deudas y una reconstrucción que no puede esperar

La crisis del Ciclón no se limita al armado del plantel, sino que tiene un trasfondo institucional que condicionó todo el 2026. Este mal año quedará marcado como uno de los más turbulentos de San Lorenzo en el plano institucional. La inestabilidad dirigencial, los cambios permanentes en el cuerpo técnico, los problemas económicos, los juicios y las inhibiciones terminaron condicionando el funcionamiento del club y también el proyecto futbolístico. Durante la temporada 2026 hubo dos presidentes Sergio Costantino y Culotta, cuatro entrenadores fijos y dos interinos, además de una elección que se realizó el 30 de mayo pasado para intentar recuperar la normalidad institucional.

El año comenzó con Costantino al frente de la institución, luego de la salida bochornosa de Marcelo Moretti y el proceso de acefalia que atravesó el club. La conducción transitoria tuvo la responsabilidad de administrar San Lorenzo durante los primeros meses de 2026, en medio de una situación económica delicada y de diferentes conflictos políticos. Finalmente, el 30 de mayo se realizaron las elecciones y Culotta fue elegido presidente, con el desafío de completar el mandato y encaminar una institución golpeada por las deudas y los problemas internos.

Sin embargo, el cambio de autoridades no consiguió la estabilidad esperada. La nueva conducción debió afrontar rápidamente las dificultades financieras, los reclamos de distintos acreedores y las diferencias internas vinculadas con la planificación deportiva. Una propuesta durante la campaña de traer dinero para afrontar las deudas quedó en la nada, ya que no pudieron afrontar las deudas. No obstante, la relación con el cuerpo técnico también sufrió modificaciones y el club volvió a quedar expuesto a decisiones de corto plazo, sin conseguir consolidar un proyecto futbolístico.

La inestabilidad se trasladó directamente al banco de suplentes. Durante la temporada pasaron seis entrenadores por el primer equipo: cuatro titulares y dos interinos. Damián Ayude, Gustavo Álvarez, Néstor Gorosito y Rubén Darío Insúa fueron los que asumieron formalmente la conducción del plantel, mientras que Alan Capobianco y Walter Perazzo tuvieron sus respectivos interinatos. Una sucesión de nombres que refleja la falta de continuidad y las dificultades para encontrar una identidad futbolística.

Cada modificación en el cuerpo técnico implicó comenzar nuevamente con la planificación, revisar futbolistas, cambiar prioridades y modificar las necesidades del mercado de pases. San Lorenzo nunca consiguió sostener un proceso durante un período prolongado y terminó pagando las consecuencias dentro del campo de juego.

A los problemas deportivos, se sumó una situación económica cada vez más compleja. La entidad azul y roja arrastra numerosos juicios, reclamos de acreedores e inhibiciones que condicionaron la posibilidad de incorporar futbolistas y obligaron a destinar recursos para intentar regularizar compromisos anteriores.

El pasivo institucional fue estimado en alrededor de 67 millones de dólares, una cifra que dimensiona la gravedad del escenario financiero. Entre los acreedores aparecen organismos públicos, empresas, exjugadores, representantes y personas que mantuvieron vínculos económicos con anteriores conducciones. Los reclamos judiciales de futbolistas como Franco Di Santo, Santiago Vergini y Piatti también forman parte de una extensa lista de obligaciones pendientes.

En ese contexto, Culotta reconoció que la posibilidad de avanzar con una convocatoria de acreedores estaba sobre la mesa como una herramienta para intentar ordenar las finanzas. La dirigencia también debía afrontar el levantamiento de las inhibiciones, con una necesidad económica estimada en cientos de miles de dólares. Sin una solución concreta para esos compromisos, el mercado de pases queda inevitablemente condicionado.