Guillermo Alejandro Batres, de 44 años y origen salvadoreño, falleció el domingo 22 de noviembre tras poner a salvo a su hijo de 14 años en una pendiente helada de California.

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La nieve de noviembre cubre con un manto engañoso las laderas del monte Baden-Powell, al sur de California. A más de nueve mil quinientos pies de altura, donde el aire se vuelve delgado y el sendero se estrecha en curvas pronunciadas, Guillermo Alejandro Batres caminaba junto a su hijo Sebastián, de catorce años.

Era domingo 22 de noviembre, una jornada pensada para compartir la pasión que había definido la existencia de aquel hombre de 44 años, nacido en El Salvador y radicado en Estados Unidos: la montaña, la resistencia física y el amor por la naturaleza.

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Guillermo no era un visitante improvisado en aquellas alturas. Conocía los caprichos del terreno y respetaba la exigencia de las cumbres. Sin embargo, en cuestión de segundos, la excursión familiar se transformó en una escena de horror y heroísmo que hoy conmueve tanto a la comunidad salvadoreña en el exterior como a quienes lo conocieron en su tierra natal.

Segundos antes de que ocurriera la tragedia, Guillermo grababa el avance por el sendero helado. En las imágenes captadas por su propio teléfono se observa la dificultad del trayecto, una ruta en zigzag cubierta de nieve compacta y placas de hielo. Era la primera vez que Sebastián ascendía a una altura semejante acompañado de su padre. De pronto, la calma del ascenso se rompió con una palabra lanzada con urgencia: «Cuidado».

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El adolescente perdió el equilibrio y resbaló sobre la superficie congelada, quedando al borde del abismo. El instinto paterno de Guillermo actuó sin vacilaciones ni cálculos de riesgo propio. Según relató posteriormente su sobrino, Willard García, tras conversar con las autoridades del departamento del alguacil de San Bernardino, Guillermo alcanzó a sujetar y empujar a Sebastián hacia una zona segura, lejos del precipicio.

Guillermo Batres, de 44 años, perdió el equilibrio sobre una placa helada después de que Sebastián, de 14, resbalara en un sendero nevado del sur de California durante la excursión familiar del domingo

Ese movimiento salvó la vida del menor, pero selló el destino del padre. Al impulsarse para poner a salvo a su hijo, los pies de Guillermo perdieron agarre sobre el hielo. El cuerpo del experimentado senderista cayó aproximadamente quinientos pies, unos 150 metros, por la empinada pendiente rocosa y helada. El informe del médico forense confirmaría más tarde que falleció a causa de un traumatismo por contusión producto del impacto.

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El dolor de una familia y el legado de un padre

En Orange, California, el hogar de los Batres ha quedado sumido en una tristeza difícil de dimensionar. Guillermo deja en la orfandad a dos niños pequeños y a una esposa que hoy enfrenta el vacío de una ausencia repentina. Su madre, Irma de Batres, resume entre lágrimas el sentimiento de una familia destrozada por el infortunio, aunque sostenida por la certeza del amor incondicional de su hijo.

Quienes conocieron a Guillermo Alejandro Batres coinciden en describirlo como un hombre disciplinado, generoso y profundamente entregado a los suyos. Originario de El Salvador, había logrado construir en California una vida en torno al deporte de resistencia, convirtiendo su mayor afición en su proyecto profesional.

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Testimonio desgarrador de la madre de Guillermo Batre, quien relata la trágica caída de su hijo de 44 años mientras escalaba en el sur de California.

En julio de 2025, apenas unos meses antes de su partida, había alcanzado una meta que lo llenaba de orgullo: obtener la certificación como entrenador de ultrarunning otorgada por la United Endurance Sports Coaching Academy (UESCA). Desde entonces, dedicaba sus días a preparar a otros atletas para enfrentar pruebas de ultradistancia, competencias extremas que superan con creces los cuarenta y dos kilómetros de una maratón tradicional.

Para Guillermo, correr y escalar montañas no eran simples ejercicios físicos, sino una filosofía de vida basada en la perseverancia y el acompañamiento. Paradójicamente, perdió la vida en el entorno que consideraba su lugar favorito, aplicando en el instante más crítico la misma entrega con la que guiaba a sus corredores, pero esta vez para proteger a su propio hijo.

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Mientras las autoridades concluyen las diligencias de investigación para entregar el cuerpo y permitir que sus seres queridos le den sepultura, su sobrina Jennifer ha impulsado una colecta solidaria para respaldar a la familia con los gastos funerarios y las necesidades inmediatas que deja su partida.