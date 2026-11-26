El Ministerio Público anunció que apelará las resoluciones que favorecieron a dos presuntos integrantes de la MS-13 en El Progreso. (Foto: Policía Nacional)

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El Ministerio Público (MP) anunció que presentará recursos de apelación contra las resoluciones judiciales que favorecieron con sobreseimiento provisional a dos hombres señalados de pertenecer a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) y procesados por el supuesto delito de asociación terrorista.

La Fiscalía Local de El Progreso informó que interpondrá los recursos ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de esa jurisdicción, en el departamento de Yoro, al considerar que existen elementos probatorios suficientes para que ambos imputados reciban un auto de formal procesamiento.

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Los casos corresponden a los expedientes judiciales 582-2026 y 583-2026, abiertos a partir de investigaciones sobre la presunta vinculación de los dos ciudadanos con una estructura criminal que opera en el país.

Durante las audiencias iniciales, los agentes fiscales solicitaron que se dictara auto de formal procesamiento contra los acusados, al asegurar que habían presentado los elementos probatorios mínimos requeridos por la legislación para que los procesos continuaran hacia la siguiente etapa judicial.

Sin embargo, la jueza que conoció ambos expedientes resolvió decretar el sobreseimiento provisional a favor de los imputados, una decisión que ahora será impugnada por el ente acusador.

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Ante ese escenario, el Ministerio Público anunció que agotará los mecanismos legales disponibles para solicitar que las resoluciones sean revisadas por una instancia superior.

La Fiscalía Local de El Progreso considera que existen elementos probatorios suficientes para continuar los procesos penales. (Foto: Ministerio Público)

La Fiscalía sostiene que los elementos presentados durante las audiencias justificaban que ambos ciudadanos continuaran sometidos al proceso penal por su presunta participación en actividades relacionadas con la estructura criminal.

De forma paralela a los recursos de apelación, el equipo fiscal analizará los fundamentos jurídicos de las resoluciones emitidas en ambos expedientes para determinar si corresponde remitir las actuaciones a la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ).

Esta dependencia tendría a su cargo evaluar la actuación jurisdiccional relacionada con los dos fallos, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público.

La revisión permitirá determinar si existen elementos que justifiquen trasladar el caso a esa fiscalía especializada, mientras se desarrolla el procedimiento de impugnación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal.

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El ente acusador no ha informado que exista una resolución definitiva sobre esa eventual remisión, por lo que el análisis de las actuaciones judiciales continúa.

Los dos ciudadanos fueron detenidos el pasado 20 de noviembre de 2026, durante un operativo policial ejecutado en la aldea Brisas de La Libertad, ubicada en el sector norte del municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

Las autoridades identificaron a los sospechosos con los alias de «El Sicario» o «El Monchito», de 28 años, y «El Payaso» o «El Pedrito», de 24 años. Ambos fueron señalados de pertenecer a la estructura criminal MS-13.

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Los dos ciudadanos fueron procesados por el supuesto delito de asociación terrorista en perjuicio del orden público del Estado. (Foto: Policía Nacional)

Según el reporte policial, alias «El Sicario» es originario del municipio de La Lima, Cortés, y residía en El Progreso, donde presuntamente desempeñaba funciones de gatillero dentro de la organización delictiva.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el sospechoso habría participado en actividades relacionadas con la estructura criminal, particularmente en funciones vinculadas con la ejecución de ataques armados.

Por su parte, el segundo detenido, conocido como «El Payaso» o «El Pedrito», es originario y residente de la aldea Brisas de La Libertad, donde fue ejecutado el operativo que permitió su captura.

Las autoridades señalaron que este último presuntamente ocupaba dentro de la organización el rango de «traca», término utilizado en la estructura criminal para identificar a una persona encargada de distribuir sustancias ilícitas.

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Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para responder por el supuesto delito de asociación terrorista en perjuicio del orden público del Estado.

Con la apelación anunciada, el Ministerio Público busca revertir los sobreseimientos provisionales y conseguir que los dos expedientes continúen su trámite penal. Mientras tanto, las acusaciones contra los detenidos deberán resolverse conforme avance el proceso judicial.