Yenisleny Claro Castro asumió la remodelación de un establecimiento estatal en Gibara sin suministro de agua potable y debió lidiar con plagas tras perder todos sus ahorros destinados a la obra de apertura

Guardar

La creadora de contenido cubana Yenisleny Claro Castro arrendó una bodega estatal en Gibara, Holguín, para abrir un negocio privado, aunque recibió el local sin agua, con suciedad acumulada y murciélagos refugiados entre las tablas del techo. La emprendedora también había sufrido el robo del dinero que reservaba para la remodelación, según informó CiberCuba.

El primer video de la serie, publicado el 22 de noviembre bajo el título “Remodelando una bodega en Cuba. Parte 1”, superó las 308,000 visualizaciones y reunió casi 14.000 “me gusta” en Instagram. La publicación recibió mensajes de apoyo mientras Claro Castro mostraba el estado inicial del establecimiento.

PUBLICIDAD

“Arrendé una bodega en Cuba, pero antes de empezar a transformarla, la vida ya me había puesto el primer obstáculo”, relató al comienzo de la grabación. Días antes de obtener las llaves, le habían robado los fondos destinados a las obras.

Un local sin agua y una colonia de murciélagos en el techo

La primera necesidad fue instalar el suministro de agua, inexistente en el inmueble. Para esa tarea, la joven viajó a Holguín con una lista de materiales de electricidad, plomería y otros elementos necesarios para acondicionar el espacio.

Yenisleny Claro Castro arrendó una bodega estatal en Gibara, Holguín, para abrir un negocio privado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo primero que hicimos fueron las instalaciones del agua, porque no, no había”, explicó. La falta de recursos condicionó desde el inicio las decisiones sobre el diseño y la reparación del local.

PUBLICIDAD

El techo planteó otro problema: una colonia de murciélagos se había instalado entre las tablas. Claro Castro decidió retirar la estructura que usaban como refugio para que los animales se trasladaran por su cuenta, sin lastimarlos.

“Mi primera preocupación fue cómo me voy a deshacer de los murciélagos sin matarlos. Y cómo rayos yo voy a arreglar esto sin casi dinero”, contó. La emprendedora resumió su determinación con una expresión popular: “Ya estaba montada arriba del mulo, así que a darle palo”.

El arrendamiento privado de bodegas estatales

Durante 2026, el Gobierno cubano impulsó convocatorias para que micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia administren bodegas y locales comerciales estatales bajo el modelo denominado “Mercado de la Comunidad”.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido cubana Yenisleny Claro Castro mostró el local deteriorado y contó que antes de recibir las llaves le robaron los fondos que había reservado para remodelarlo, según CiberCuba (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre, se buscaron operadores privados para gestionar 16 bodegas en Santa Clara, con la posibilidad de acceder a hasta dos años sin pagar alquiler. También hubo convocatorias en Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba.

Los nuevos operadores reciben inmuebles deteriorados o abandonados y deben financiar con recursos propios las reparaciones necesarias para ponerlos en funcionamiento. Esa situación coincide con la que enfrenta la joven en Gibara, donde el estado del local elevó los costos y las dificultades de su proyecto.

Claro Castro anticipó que la remodelación todavía tendrá nuevos contratiempos. “Cuando pensé que ya no la podía tener más difícil, viene el destino y se encarga de ponerme la vida en nivel legendario”, afirmó.

PUBLICIDAD

Su caso expone los obstáculos que enfrenta un negocio que inicia y que depende de las remodelaciones de los locales, a esto se le suma el problema con el suministro eléctrico e internet para captar y responder pedidos, cuando es necesario.