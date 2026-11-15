Una de las tarjetas gráficas más caras de Nvidia vuelve a las tiendas, pero cuesta más del triple

Nvidia diseña y vende tarjetas gráficas (como las conocidas GeForce RTX), pero no las fabrica físicamente en una planta propia. Foto: Andrea Warnecke/dpa

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La tienda estadounidense Newegg volvió a vender tarjetas gráficas GeForce RTX 5090, de Nvidia, pero la más barata que despacha directamente cuesta USD 6.599,99, unas 3,3 veces el precio oficial de USD 1.999. La reposición incluye modelos de ASUS, Gigabyte y MSI, según informó el sitio especializado TechPowerUp.

La tarjeta más económica del listado es la Gigabyte Aorus RTX 5090 Xtreme Waterforce. La Aorus Master ICE cuesta USD 6.759,99, y los modelos Gaming Trio OC, Ventus 3X OC y Suprim Liquid SOC, de MSI, se ofrecen a USD 6.999,99 cada uno.

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Una ASUS ROG Astral RTX 5090 OC apareció a USD 6.249,99, pero se agotó, según TechPowerUp. La versión que figura ahora en la tienda cuesta USD 9.490. Notebookcheck, que publicó la noticia un día antes, había citado ese modelo de USD 6.249,99 como el más barato disponible.

Nvidia eliminó la GeForce RTX 5080 de su tienda oficial en Estados Unidos, según informó Tom’s Hardware el 30 de octubre. REUTERS/Dado Ruvic

Las tarjetas se venden como listados propios de Newegg, no de vendedores externos de su plataforma. Se desconoce cuántas unidades tiene la tienda y cuánto durarán.

Más barata que hace unas semanas

Los precios actuales son más bajos que los de octubre. TechSpot informó el 19 de octubre que la mayoría de las RTX 5090 en Newegg superaba los USD 9.300 y que la más cara llegaba a USD 10.899. En Amazon Estados Unidos había una sola, a USD 11.565, con envío desde Alemania en dos a tres semanas.

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PC Guide documentó la escalada: una ASUS ROG Astral RTX 5090 en versión blanca costaba USD 6.899,99 el 14 de septiembre y USD 8.979 el 19 de octubre. Otros dos modelos que seguidos por ese sitio, de Gigabyte y ASUS, figuraban agotados en esa última fecha.

Notebookcheck señaló que la oferta actual marca un cambio frente a septiembre, cuando el inventario de las tiendas que venden directamente al público casi había desaparecido y quedaban sobre todo vendedores externos.

Las tarjetas gráficas de Nvidia sirven para procesar y renderizar imágenes, videos y gráficos en tu computadora. REUTERS/Dado Ruvic

Aun así, el precio sigue lejos del oficial. VideoCardz, según Notebookcheck, no encontró indicios de que los valores vuelvan a los niveles anteriores de la vida comercial de la tarjeta. En Japón, un armador de computadoras informó una rebaja de 240.000 yenes (unos USD 1.500) en una Palit RTX 5090 GameRock, un dato que Notebookcheck no extiende a otros mercados.

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Nvidia negó que dejara de fabricarla

A comienzos de octubre, un filtrador conocido en redes como MEGAsizeGPU afirmó que Nvidia ya no usaría el chip GB202, el de la RTX 5090, en nuevas tarjetas de ese modelo. Según esa versión, los chips se reservarían para las tarjetas profesionales RTX Pro.

Jeff Fisher, vicepresidente sénior de computación personal de Nvidia, lo desmintió en una entrevista con el medio taiwanés 4Gamers. Dijo que la capacidad de la cadena de suministro está algo limitada, pero que la tarjeta no se discontinuó y que Nvidia seguirá enviándola. TechSpot y PC Guide reprodujeron sus palabras a partir de una traducción automática.

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Poner una tarjeta gráfica muy barata —ya sea de gama de entrada, muy antigua o de dudosa procedencia— en tu PC limitará el rendimiento general, obligándote a jugar o trabajar con gráficos al mínimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, Nvidia retiró la RTX 5090 de su tienda en Estados Unidos y Micro Center, otra cadena minorista del país, pasó muchos de sus listados a la categoría “no disponible”, según TechSpot y PC Guide. La tienda B&H dijo a Club386 que esperaba recibir más unidades, aunque sin certeza.

PC Guide atribuyó el alza de precios a que empresas de inteligencia artificial compran la tarjeta, de 32 gigabytes de memoria, para sus servidores. Un fabricante de tarjetas, que TechPowerUp no identificó, dijo después que no puede pedir el chip GB202 junto con la memoria GDDR7 como un conjunto, ni dejar pedidos pendientes como antes.

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TechPowerUp recomendó a quien quiera jugar considerar la RTX 5080, que cuesta una fracción del valor de la 5090, “al menos por ahora”. Ese mismo sitio informó que fabricantes de tarjetas en China habrían programado para noviembre otra suba de precios de la serie RTX 50.