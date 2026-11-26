La campaña incluye rebajas para EA SPORTS FC 27, LEGO Harry Potter Collection y Resident Evil 4. REUTERS/Issei Kato/File Photo

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Nintendo habilitó 2.848 ofertas en su tienda digital, con descuentos en juegos como EA SPORTS FC 27, LEGO Harry Potter Collection y Resident Evil 4. El listado incluye promociones para Split Fiction, Unravel Two, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Persona 3 Portable y Dark Souls Remastered.

Entre los títulos destacados aparece EA SPORTS FC 27, que tiene una rebaja del 50%. La selección reúne lanzamientos de distintas fechas y franquicias, con reducciones que cambian según cada juego y promociones con vencimientos informados entre cuatro y 16 días.

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Asimismo, se encuentran LEGO Harry Potter Collection, con un descuento del 80%, y MLB The Show 26, cuya oferta alcanza el 85%. Otros juegos con promociones visibles son Assassin’s Creed Shadows, Resident Evil 5, Metroid Dread, Kirby and the Forgotten Land y Donkey Kong Country Returns HD.

Nintendo puso a disposición 2.848 promociones en su tienda digital. (Nintendo)

Ofertas en Nintendo

La lista de descuentos incluye juegos de Nintendo Switch 2, como Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition y Disney Dreamlight Valley – Nintendo Switch 2 Edition. En estos casos, las rebajas mostradas van del 30% al 45%.

Kirby and the Forgotten Land y Metroid Dread tienen descuentos del 30%, al igual que Donkey Kong Country Returns HD. Por su parte, Plants vs. Zombies: Replanted figura con una rebaja del 45%, mientras que Disney Dreamlight Valley – Nintendo Switch 2 Edition cuenta con una promoción del 40%.

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Entre las ofertas con mayores porcentajes aparecen Need for Speed Hot Pursuit Remastered y LEGO Harry Potter Collection, ambos con un 80% de descuento. Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition llega al 78%, mientras que Call of Warfare - FPS Modern Shooter tiene una reducción del 76%.

Los descuentos en juegos para Nintendo Switch 2 oscilan entre el 30% y el 45%. (Nintendo)

La promoción incorpora Unravel Two, que registra un descuento del 70%, y Slay the Spire, con una rebaja del 75%. En el listado se suman Persona 3 Portable, Resident Evil, Resident Evil 5, Dark Souls Remastered y MySims: Cozy Bundle, con descuentos que oscilan entre el 50% y el 60%.

Otras alternativas disponibles son Mario + Rabbids Sparks of Hope, con una reducción del 75%; Assassin’s Creed: The Rebel Collection, con 63%; y The Jackbox Party Starter, con 40%.

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A su vez, Split Fiction, Becastled, Disney Dreamlight Valley y Plants vs. Zombies: Replanted forman parte de la selección con promociones del 40% o 45%.

La tienda muestra descuentos en Valheim, Warrior Cats: Clans of the Forest, Order of the Sinking Star, Rival Stars Horse Racing y Shape of Dreams. Las ofertas tienen distintas fechas de finalización, por lo que la disponibilidad depende del plazo indicado para cada título.

LEGO Harry Potter Collection figura con una reducción del 80%. (Nintendo)

PlayStation habilita descuentos de Black Friday

PlayStation Store lanzó descuentos de hasta el 75% por Black Friday en juegos, expansiones, ediciones especiales y pases de temporada para PS4 y PS5.

La selección incluye contenidos de Call of Duty, Forza Horizon 5, LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche, Red Dead Redemption 2, Battlefield 6 y Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

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Entre las rebajas más altas figura Red Dead Redemption 2, con 75% de descuento. Los pases de temporada de Call of Duty: Black Ops II y Call of Duty: Black Ops tienen una reducción del 67%, mientras que Forza Horizon 5, tanto en su edición estándar como en la premium, cuenta con 60%.

La edición premium de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche registra un descuento del 30%.

PlayStation Store activó promociones de Black Friday con rebajas de hasta el 75%. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

La campaña también contempla Call of Duty: Modern Warfare 4 y su edición Bóveda, ambos con 15%. En deportes, EA SPORTS Madden NFL 27 tiene una rebaja del 50%, NBA 2K27 del 55% y UFC 6 del 40%.

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Otros títulos incluidos son Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Grand Theft Auto V con tarjeta Gran Tiburón, Dragon Ball: Sparking! ZERO, Halo: Campaign Evolved, Baldur’s Gate 3, Palworld, Dune: Awakening y Marvel’s Wolverine. Los porcentajes cambian según la edición, el paquete o el contenido adicional elegido.