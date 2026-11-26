La actriz cerró un emocionante paso por el programa de espectáculos

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Después de cinco años como panelista en LAM, Nazarena Vélez decidió cerrar una significativa etapa de su vida al despedirse del famoso ciclo de televisión. Este miércoles 26 de noviembre, la actriz tuvo su última participación del año como panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV, antes de enfocarse en la próxima temporada de verano.

La salida de Nazarena no implica un alejamiento definitivo de la televisión, sino una pausa obligada por el trabajo que la espera durante el verano. La actriz se instalará en Villa Carlos Paz para formar parte de Vecinos en peligro, una comedia pensada para toda la familia que marcará su regreso a los escenarios cordobeses.

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En la obra compartirá elenco con su hija, Barbie Vélez, además de Diego Pérez, Santiago Caamaño, Nicolás Maiques y Tato Algorta. Así, madre e hija volverán a coincidir en un proyecto profesional, una experiencia que suma un condimento especial a una temporada que Nazarena se prepara para encarar lejos de Buenos Aires.

Antes de dar ese paso, Vélez eligió despedirse de sus compañeros y de la audiencia de LAM con un mensaje publicado en sus redes sociales. Junto a una serie de imágenes de su último día en el estudio, agradeció la posibilidad de haber integrado el panel durante un nuevo año: “Cerrando otro año del Ejército de LAM. Placer formar parte de este éxito”, escribió.

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Nazarena Vélez finalizó su etapa de cinco años como panelista en el programa LAM de América TV

La actriz también le dedicó un mensaje afectuoso a Ángel de Brito, conductor del ciclo. “Te adoro Ángel de Brito. Con vos todo es más fácil. Sos el mejor capitán. Armás equipos increíbles”, expresó Nazarena, quien durante los últimos años construyó un vínculo cercano con el equipo del programa.

La despedida tuvo, además, una sorpresa que la conmovió especialmente. Durante la emisión, Barbie llegó al estudio sin que su mamá lo esperara y convirtió el último programa de la actriz antes del verano en una escena familiar. El abrazo entre ambas puso el acento en un día atravesado por el cierre de una etapa y el comienzo de nuevos desafíos.

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Más tarde, Nazarena volvió a referirse al gesto de su hija desde Instagram. “Y gracias por la hermosa sorpresa. Te amo Barbie Pucheta”, publicó. Con esa visita inesperada, su último día en LAM quedó marcado por el afecto de una de las personas que la acompañará también en su próxima aventura teatral.

Vélez publicó un mensaje de agradecimiento para el conductor Ángel de Brito tras su última participación del año

Meses atrás, Nazarena Vélez decidió abrir una parte íntima de su vida y hablar de los mensajes desubicados que recibe en las redes sociales: desde el envío de imágenes sexuales no solicitadas hasta contactos de familiares de sus exparejas. El tema surgió durante una charla que compartió con su hija, Barbie Vélez, Melody Luz y Alejandra Maglietti en Storytime, el programa de Bondi Live.

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La actriz cuestionó con firmeza a quienes mandan fotos íntimas sin consentimiento. Contó que suele evitar abrir ciertos mensajes porque, a simple vista, puede pensar que se trata de otro tipo de contenido. “Nadie se va a calentar en la vida”, afirmó al referirse a esa práctica, que calificó como violenta y desagradable.

Durante el intercambio, Nazarena pidió ejemplos de situaciones que sus compañeras consideraban fuera de lugar y señaló que las llamadas “fotopitos” aparecen con frecuencia entre sus mensajes privados. “No me interesa en lo más mínimo, me das una vergüenza”, sostuvo sobre las personas que le envían ese material sin que ella lo haya solicitado.

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Nazarena Vélez contó los desubicados mensajes que le envían: "Mandan muchas fotos"

Barbie coincidió en que este tipo de imágenes es habitual en la interacción por redes sociales. En ese punto de la conversación, Melody Luz apeló al humor para describir la confusión que puede provocar una notificación inesperada: “Una receta pensás que te están mandando y es un choripán”.

Nazarena también relató que los mensajes incómodos no provienen únicamente de desconocidos. Según contó, algunas mujeres a las que identificó como exsuegras se comunicaron con ella para comentarle que estaban con sus hijos o para iniciar charlas que no desea sostener. “¿Qué me querés decir? No me interesa en lo más mínimo”, expresó, aunque aclaró que intenta responder con cordialidad.

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La charla había comenzado a partir de un conflicto ajeno que circulaba en redes. La madre de una mujer, según comentaron, le habría escrito a una joven después de que Mauro le diera “me gusta” a una de sus fotos. Barbie cuestionó que el reclamo recayera sobre la chica y no sobre el hombre involucrado, mientras que Melody dijo no comprender por qué la suegra había elegido enfrentarse con ella.

La actriz participará de la temporada teatral en Villa Carlos Paz con la comedia Vecinos en peligro

Por su parte, Alejandra Maglietti habló de los comentarios privados sobre su apariencia y su forma de vestirse. Mencionó mensajes con frases como “eso te queda muy petisa” o “eso no es para vos”, y cuestionó que personas desconocidas hagan observaciones sobre el cuerpo de otra sin que se les haya pedido opinión.

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Barbie puso el foco en los textos de tono pasivo-agresivo, aquellos que comienzan con un elogio y terminan con una crítica. “Prefiero que me sea agresivo”, dijo antes de describir los mensajes que cuestionan su vestimenta bajo una aparente amabilidad. Para las cuatro, se trata de experiencias recurrentes que forman parte de su vínculo cotidiano con los usuarios de redes sociales.

En una emisión anterior de Storytime, Nazarena y Barbie también habían compartido anécdotas embarazosas. Una consigna sobre el consumo de alcohol llevó a recordar una visita nocturna a una clínica y abrió una conversación sobre los momentos incómodos que ambas vivieron.

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Ante la pregunta por el mayor papelón después de tomar de más, Barbie explicó que suele atravesar situaciones incómodas aun sin beber y que le cuesta perder el control. “Necesito como tener control de las cosas”, señaló.