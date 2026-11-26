iOS 27 es la versión principal del sistema operativo móvil de Apple para iPhone (sucesora de iOS 26). (Apple)

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Apple incorporó en iOS 27 una herramienta contra las estafas por suplantación de identidad: Impersonation Risk Detection, que puede traducirse como detección de riesgo de suplantación. Según la documentación de soporte que la empresa publicó, el usuario debe activarla a mano desde Ajustes.

La función apunta a las estafas en las que un delincuente se hace pasar por un banco, una oficina del Estado o una persona de confianza para presionar a la víctima a pagar o a cambiar los datos de su cuenta. Apple explica que la verificación en dos pasos no siempre frena estos casos, porque es la propia víctima quien realiza la acción.

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El sistema analiza datos del dispositivo y de la cuenta de Apple para detectar señales de una estafa en curso. Luego entrega a la aplicación solo un nivel de riesgo, sin los datos que lo originaron. Los niveles son tres: desconocido (no se detectó actividad sospechosa, lo que no equivale a una confirmación de seguridad), medio y alto.

Apple incorporó en iOS 27 una herramienta contra las estafas por suplantación de identidad: Impersonation Risk Detection.

Los pasos para activarla

El procedimiento figura en la página oficial de Apple. Los nombres son los que aparecen en el iPhone en inglés; en otros idiomas el menú puede mostrar una traducción.

Primero, abrir la aplicación Ajustes (Settings) del iPhone o del iPad. Segundo, tocar “Privacy & Security” (Privacidad y seguridad) y bajar hasta “Impersonation Risk Detection”. Tercero, activar el interruptor “Share with App Developers” (compartir con desarrolladores de aplicaciones). Apple aclara que puede pedir iniciar sesión en la App Store con la cuenta de Apple.

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Fox News señaló que el ajuste viene apagado, de modo que actualizar a iOS 27 no basta. Apple añade que los cambios en este ajuste pueden tardar hasta 24 horas en aplicarse. La propia página de ayuda incluye una advertencia: si alguien le pide al usuario que apague esta función, puede tratarse de una estafa.

Primero, abrir la app Ajustes (Settings) del iPhone o del iPad. Segundo, tocar “Privacy & Security” (Privacidad y seguridad) y bajar hasta “Impersonation Risk Detection”. (Apple)

Qué ve cada aplicación y qué datos usa Apple

La detección solo opera en aplicaciones que la hayan incorporado, y es cada app la que decide qué hacer con el nivel de riesgo: pedir una verificación de identidad, agregar una demora o mostrar una advertencia. Apple precisa que no controla esa decisión. La compañía todavía no publicó una lista de aplicaciones compatibles, según 9to5Mac.

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Las acciones que pueden disparar la consulta son, por ejemplo, un pago o el cambio de la contraseña de una cuenta. Dentro del mismo menú, la sección “Recent Activity” (actividad reciente) muestra qué aplicaciones pidieron una evaluación, y “Reasons for Access” (motivos de acceso) detalla qué acción la motivó.

Para quitar el permiso a una sola aplicación, basta con tocarla en esa lista y apagar su interruptor. Este cambio también puede demorar hasta 24 horas.

Sobre la privacidad, Apple afirma que el análisis se hace en el propio dispositivo y que la empresa nunca recibe los datos usados para calcular el riesgo. Según la documentación, se consideran patrones de interacción, tiempos, contexto y datos básicos de sensores. La empresa asegura que no analiza el contenido de Fotos, Mensajes ni Correo.

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El procedimiento figura en la página oficial de Apple. Europa Press

Apple sí conoce el tipo de acción que el usuario intentó en la aplicación cuando esta solicita la evaluación.

Una revisión antes de las compras de fin de año

Tom’s Guide recomienda activar esta función antes del Black Friday, con el argumento de que los mensajes falsos de envíos y las alertas bancarias falsificadas se mezclan con las confirmaciones reales de compra.

El alcance tiene un límite: la protección depende de que el banco o la tienda usen la herramienta. Un usuario puede activarla y, aun así, no recibir ningún aviso si sus aplicaciones no la incorporaron.

La página de soporte de Apple indica que la función está disponible desde iOS 27 y iPadOS 27.