Previo a su comienzo en un reality de Estados Unidos, Flor Vigna mostró cómo fue su primer día realizando una serie de ejercicios (Instagram)

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Flor Vigna volvió a ponerse a prueba y esta vez lo hizo con un desafío que la llevó a exigirse físicamente como nunca antes. Durante este año, la cantante participó de proyectos que la alejaron de su zona de confort y la obligaron a adaptarse a escenarios diferentes. Ahora, mientras se prepara para viajar a Estados Unidos, compartió parte del entrenamiento que realizó para formar parte de la nueva edición de Exatlón.

La artista publicó un video en sus redes sociales en el que registró distintos momentos de su primera clase de preparación. “Así arrancaba mi 1er clase para @exatlonestadosunidos. Esto no es nada, esperen los próximos capítulos”, escribió junto a un clip donde se la vio correr, levantar peso, hacer ejercicios de fuerza y repetir movimientos hasta completar cada consigna.

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La rutina comenzó con Vigna realizando una plancha isométrica sobre una colchoneta. El ejercicio exigió que mantuviera el cuerpo sostenido durante varios segundos, con los brazos apoyados y el abdomen en tensión. Después de ese primer ejercicio, salió a correr por la calle a máxima velocidad. La consigna consistió en completar una vuelta y regresar al gimnasio para intentar embocar unos aros plásticos en distintos objetos. Además, se pudo apreciar a la artista correr con intensidad y volver al lugar de entrenamiento para lanzar los aros hacia un perchero y una pesa rusa.

Flor compartió cuáles fueron los ejercicios que realizó en su primera jornada de entrenamiento físico (Captura de video)

Mientras avanzaba con la preparación, Vigna habló frente a la cámara sobre las sensaciones que le provocaba volver a entrenar de esa manera. “Hoy es mi primer día de entrenamiento”, expresó al comenzar el registro. “¡Fuerte! Bueno, nunca pensé que volver a entrenar sería tan tortuoso, tanto sufrimiento, tanto sacrificio. No tengan sueños grandes, es una trampa. Te la vas a pasar trabajando”, sostuvo.

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“Me tengo que transformar una deportista en doce meses”, relató. La actividad estuvo supervisada por su entrenador, a quien Flor mencionó durante el video. “Me quiere sofocar para sacar mi mayor virtud”, comentó. “Tengo que dar una vuelta corriendo a máxima velocidad... Y llegar e intentar embocar esos cositos de mier... Así que deséenme suerte. Me voy ya”, dijo antes de salir nuevamente a correr. La secuencia mostró el modo en que el entrenamiento combinaba velocidad, coordinación y precisión.

"Nunca pensé que volver a entrenar sería tan tortuoso, tanto sufrimiento, tanto sacrificio", expresó la artista de cara a su próximo desafío en un reality (Captura de video)

Una vez que regresó al gimnasio, Flor golpeó un neumático varias veces con un mazo. El ejercicio formó parte del circuito de fuerza y le exigió utilizar los brazos, el torso y las piernas para repetir cada golpe. Luego, realizó abdominales elevando las piernas sobre una colchoneta y continuó con una serie de saltos llevando las rodillas hacia el pecho.

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La rutina finalizó con balanceos, conocidos como swings, utilizando una pesa rusa. Vigna repitió el movimiento con ambas manos y completó así una preparación que había incluido ejercicios estáticos, carrera, lanzamientos, golpes, abdominales, saltos y fuerza. El video permitió observar distintas instancias del entrenamiento y el esfuerzo que la cantante realizó durante su primera clase.

Como parte del entrenamiento, Vigna golpeó reiteradas veces un neumático de gran porte con una maza (Captura de video)

El desafío deportivo forma parte de un nuevo capítulo en la carrera de Vigna. Días atrás, la artista había anunciado que participaría de la nueva edición de Exatlón, el reconocido reality de competencia que se emitirá en Estados Unidos. A comienzos de noviembre, además, Vigna había adelantado que se realizaría un cambio de look para este primer proyecto en ese país. En aquel momento todavía no había brindado demasiados detalles, aunque sí había expresado su entusiasmo por la oportunidad que se le presentaba. La cantante definió ese trabajo como “una oportunidad muy grande” en su carrera.

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“Tengo que estar a la altura en todo sentido”, señaló. Como parte de esa transformación, Vigna dejó atrás su corte corto y sumó extensiones. El cambio de imagen acompañó la preparación para su nuevo proyecto y se convirtió en uno de los primeros pasos visibles de esta etapa internacional. La artista mostró el resultado en sus redes sociales y vinculó esa renovación con el desafío que estaba por comenzar.

La influencer lució su nueva imagen para su incursión laboral en el país del norte (Video: Instagram)

El anuncio llegó a dos meses de su eliminación en La casa de los famosos, el reality mexicano en el que también se enfrentó a una experiencia televisiva diferente. Con su incorporación a Exatlón, la cantante volverá a formar parte de un formato de competencia, aunque esta vez con una preparación física especialmente exigente.

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Con la mirada puesta en su debut en Estados Unidos, Vigna comenzó a atravesar una preparación que combina esfuerzo físico, disciplina y adaptación a un nuevo desafío profesional. La cantante todavía tiene por delante varios meses de entrenamiento, pero ya mostró que está dispuesta a dejar todo en cada prueba y a llegar preparada a esta experiencia internacional. Mientras ajusta su cuerpo, su imagen y su rutina, también empieza a escribir un nuevo capítulo en su carrera.