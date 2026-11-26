El hecho ocurrió en Córdoba, donde la joven realizó el llamado de auxilio mientras viajaba como acompañante en un Fiat Cronos gris. Desde el interior del rodado, y con su hijo presente, alertó a las autoridades sobre su situación

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Una mujer de 28 años fue rescatada junto a su hijo de 4 años tras pedir auxilio al 911 desde el interior de un auto en el que viajaba retenida, en Córdoba. El conductor del vehículo fue detenido acusado del delito de privación ilegítima de la libertad.

La joven, de 28 años, viajaba como acompañante en un Fiat Cronos gris cuando realizó el llamado de auxilio. Desde el interior del vehículo, alertó a las autoridades sobre su situación y la de su hijo, que se encontraba junto a ella. Fuentes policiales informaron que el hecho tuvo lugar a la altura del 600 de esa arteria de la ciudad.

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Ante el llamado, efectivos de la Policía montaron un operativo y dieron con el rodado. Una vez detenido el vehículo, procedieron a requisarlo. Fue allí donde comprobaron que el conductor presentaba “halitosis alcohólica”, es decir, aliento con olor a alcohol. El hombre, además, se rehusó a descender del auto, lo que extendió la intervención policial.

La joven y su hijo fueron liberados por los agentes en el lugar. Pero el operativo no terminó con el rescate: durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 16 celulares nuevos, auriculares, cargadores portátiles y el propio automóvil. La acumulación de dispositivos electrónicos en el interior del vehículo sumó un elemento adicional al cuadro que enfrentaron las autoridades al llegar a la escena.

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El conductor fue detenido bajo la imputación del delito de privación ilegítima de la libertad. Junto a los elementos incautados, fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición del magistrado interviniente, que tendrá a su cargo la investigación del caso.

Rescataron con un dron térmico a una mujer perdida en los bosques de Villa Traful tras nueve horas de búsqueda nocturna

La mujer fue hallada a unos 2 kilómetros del lago Traful con hipotermia, deshidratación moderada y lesiones en los miembros inferiores

Una mujer que se había internado en la zona boscosa de Villa Traful junto a su hija fue encontrada con vida, después de pasar varias horas a la intemperie en la Patagonia argentina. El operativo que permitió dar con su paradero movilizó a más de media docena de organismos y tuvo un elemento que fue clave para el resultado: un dron térmico.

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El procedimiento de búsqueda se inició cerca de las 2 de la madrugada cuando la propia hija dio aviso de que la mujer se encontraba perdida en el área boscosa del lugar. Desde ese momento, equipos de emergencia, fuerzas de seguridad y vecinos de la comunidad se organizaron para rastrear la zona durante la noche.

Alan Traballoni, director de Emergencia y Comunicación de la Región Sur de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo (SEGR), detalló la composición del operativo en declaraciones a Diario Río Negro. “Desde la secretaría aportamos un dron térmico, gente del sistema provincial de manejo del fuego, y también colaboró gente de Parques Nacionales, de la Policía del Neuquén y también de la Comisión de Auxilio acá de Traful, junto con varios vecinos que se acercaron”, afirmó.

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Tras casi nueve horas de rastreo, la mujer fue localizada alrededor de las 11 de la mañana a unos 2 kilómetros del lago Traful. Presentaba lesiones en los miembros inferiores, deshidratación moderada e hipotermia, aunque su estado no revestía riesgo de vida. Una vez hallada, recibió asistencia en el lugar y quedó junto a sus familiares.

Traballoni confirmó el resultado del operativo con alivio. “Gracias a Dios, alrededor de las 11 de la mañana de hoy se pudo dar con el paradero de esta persona, la cual se encontraba con un estado de deshidratación moderada e hipotermia, pero sin riesgo vital”, declaró al medio, y agregó: “La misma se encuentra en buen estado, ya en compañía de su familia, por suerte es una historia con un final feliz, en donde se ve que el trabajo en conjunto de todas las instituciones dio sus frutos”.

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