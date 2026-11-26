La NASA investiga el cultivo de frutillas, pepinos y albahaca limón para abastecer de alimentos y oxígeno a futuras misiones a la Luna y Marte. (NASA)

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A millones de kilómetros de la Tierra, un pepino fresco o unas hojas de albahaca podrían cambiar la rutina alimentaria de una tripulación. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) estudia frutillas, pepinos y albahaca limón como posibles cultivos para futuras misiones a la Luna y Marte, donde producir alimentos frescos sería parte de los sistemas de supervivencia de los astronautas.

La agencia estadounidense analiza especies que aporten nutrientes y variedad a dietas dominadas por alimentos envasados. Las plantas tendrían otra función dentro de las naves y hábitats espaciales: pueden captar dióxido de carbono, liberar oxígeno y contribuir al reciclaje de agua. “Estas capacidades serán cada vez más importantes a medida que las misiones tripuladas se extiendan más lejos de nuestro planeta”, indicó la NASA.

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Las frutillas, una de las pocas frutas dulces para misiones espaciales

Entre los cultivos bajo análisis aparece la frutilla, una de las pocas frutas dulces que la NASA considera aptas para viajes espaciales. La elección se relaciona con sus cualidades nutricionales, su aroma y su capacidad de autopolinización, que reduce la necesidad de intervención humana o de insectos dentro de los módulos de cultivo.

La capacidad de autopolinización posiciona a la frutilla como una fruta apta para módulos de cultivo sin intervención de insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores del Centro Espacial Kennedy, en Florida, cultivan frutillas en cámaras que reproducen condiciones similares a las de una misión. El trabajo cuenta con apoyo del Centro de Excelencia en Plantas para el Espacio del Consejo Australiano de Investigación, además de equipos de la Universidad de Melbourne y la Universidad de Australia Occidental.

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En una prueba reciente, los científicos compararon la variedad Delizz, principal candidata de la NASA, con una frutilla silvestre. El estudio, publicado en septiembre en la revista Life Sciences in Space Research, revista científica especializada en biología espacial, mostró diferencias tanto en la apariencia como en la productividad de los frutos.

La Delizz produjo frutillas grandes y rojas. La variedad silvestre, en cambio, dio frutos pequeños y amarillos, un resultado asociado a una mutación genética recesiva. Aun así, la segunda planta exhibió una ventaja: produjo el doble de botones, flores y frutos que Delizz cuando creció desde semilla.

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La productividad, sin embargo, no fue suficiente para desplazar a la candidata principal. Según la NASA, la frutilla silvestre desarrolla demasiados estolones. Se trata de tallos horizontales que permiten a la planta multiplicarse, pero que ocuparían espacio dentro de un sistema de cultivo limitado. En una nave espacial, cada centímetro disponible condiciona la elección de las especies.

Los científicos espaciales priorizaron la variedad de frutilla Delizz sobre la silvestre debido a que produce menos estolones en espacios reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino, primer cultivo de la familia de las calabazas en el espacio

La NASA también evalúa al pepino, que podría convertirse en el primer cultivo de la familia de las cucurbitáceas —el grupo al que pertenecen calabazas, melones y sandías— que llegue a formar parte de la alimentación espacial.

Hasta ahora, se cultivaron distintas plantas en órbita, pero ninguna de esa familia. Por ese motivo, los investigadores financiados por la agencia analizaron cómo responde el pepino a condiciones que imitan un vuelo espacial, con foco en su crecimiento, rendimiento y aporte nutricional.

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Los resultados, difundidos en agosto en la revista HortScience, revista científica de horticultura, indicaron que las plantas presentaron algunas hojas más grandes de lo habitual. Pese a esa modificación, los cultivos mantuvieron una producción constante de frutos aptos para el consumo. El pepino produjo frutos comestibles de forma sostenida durante las pruebas, según la información publicada por la agencia.

El pepino aspira a convertirse en el primer integrante de la familia de las cucurbitáceas cultivado para la alimentación espacial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de nuevas especies no responde únicamente a una cuestión gastronómica. Una dieta con opciones frescas puede influir en el bienestar de la tripulación durante misiones extensas. La NASA señaló que sumar cultivos como el pepino también amplía la biodiversidad del sistema agrícola de a bordo, lo que puede aumentar las posibilidades de éxito si una especie presenta problemas de crecimiento o rendimiento.

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La albahaca limón para reducir la fatiga de menú en órbita

La tercera candidata es la albahaca limón, una hierba comestible con aroma y sabor cítricos. A diferencia de las frutillas y los pepinos, su función principal no estaría vinculada al aporte de volumen o calorías, sino a la posibilidad de modificar comidas preparadas y repetitivas.

El problema recibe el nombre de fatiga de menú. Es la pérdida de interés por los alimentos cuando las opciones se repiten durante largos períodos. Para un astronauta, una hierba fresca podría alterar el sabor de un plato envasado sin requerir grandes cantidades de espacio, agua o equipamiento.

“Las hierbas frescas como la albahaca limón ayudan a transformar comidas envasadas en algo nuevo y satisfactorio”, dijo la NASA. La agencia agregó que esa variedad puede contribuir a la salud y al rendimiento humano en el espacio.

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La agencia espacial probará un prototipo de cámara de cultivo en órbita para recopilar datos aplicables a futuros hábitats en Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta ya superó una primera etapa de evaluación en el Centro Espacial Kennedy. También pasó por un proceso de desinfección de semillas, obligatorio antes de un lanzamiento para eliminar microorganismos. El siguiente paso será comprobar cómo crece dentro de almohadillas de cultivo, contenedores que pueden alojar plantas a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Mientras las pruebas avanzan en la Tierra, la NASA prevé enviar a la Estación Espacial Internacional una investigación de su División de Ciencias Biológicas y Físicas. El experimento incluirá un primer prototipo de cámara de cultivo, destinado a recopilar datos para futuros sistemas de producción de alimentos.

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La información obtenida podría servir para diseñar equipos capaces de mantener cultivos en hábitats lunares o durante misiones hacia Marte. La agencia no precisó la fecha de lanzamiento del experimento en su comunicado.

La agricultura espacial ya permitió cultivar verduras de hoja en órbita, pero los próximos ensayos buscan ampliar las opciones. Frutillas para sumar fruta fresca, pepinos para incorporar nuevos vegetales y albahaca limón para modificar sabores forman parte de una misma meta: sostener misiones humanas de larga duración con sistemas de alimentación menos dependientes de los envíos desde la Tierra.